Über das Siezen von Ziegen. Ein Rückblick auf die Buchmesse

»Kleine Freuden« – Antifaschistische Informationsbroschüren auf der Messe Foto: Thorsten Wagne/REUTERS

Na, es geht doch. Nie in meiner kurzen Messe-Kolumnisten-Laufbahn war der Frankfurter Buchbasar so kurzweilig wie dieses Jahr. Oder zumindest so wenig langweilig. Zwar stellt sich die Branche weiterhin auf ihr langsames Verenden ein, wirft zur Sicherheit noch ein paar Regenwälder mittelscharfe Studentenprosa und mageren Softporno auf den Markt, und auch das Käsebrezelpreisniveau stagniert bei obszönen 3,50 Euro. Doch Frankfurt kann noch was. Bester Messeauftakt seit Menschengedenken (»Große Stalin-Orgie. Das endgültige Literaturmagazin Titanic huldigt dem größten Georgier aller Zeiten«), Regierungskrise bei Rowohlt (Laugwitz gefeuert! Party abgesagt! Was bringt mehr Autoren auf die Barrikaden?), ein 1.000-Seiten-Porno von Rudolf Borchardt (»Der Schwanzvergleich mit Thomas Mann ist entschieden!«) und kleine Freuden in Hülle und Fülle: März-Verlag-Legende Jörg Schröder ist mit beinahe 80 genauso alive and kickin’ wie Springers finest Deniz Yücel (willkommen zurück!), der österreichische Kulturminister irrt durch die Gänge, und niemand erkennt ihn, Science-Fiction-Großmeister Liu Cixin dämmert dank Dietmar Dath, dass es im Westen nicht nur Nazis und Hippies hat, und selbst das Sicherheitskonzept der Messe funktioniert. Wer die biersaure Miene von Junge Freiheit-Chefchen Dieter Stein in seiner Sack-Gasse neben den Antiquariaten sah, konnte sich nicht nicht freuen. Dessen Exmitarbeiter Götz Kubitschek erwies sich dagegen als überraschend humorvoll, foppte die Messe und mich mit dem »Verkauf« des Antaios-Verlags an seinen Zahnarzt samt Fake-Büchern über das Siezen von Ziegen, weshalb er nicht neben Stein ausharren musste, sondern Linke erschrecken konnte. Ob ihm allerdings klar war, dass der Listengott Loki, nach dem der angebliche Dachverlag benannt ist, in der Nordischen Mythologie nicht nur die Weltenfeinde zeugt, sondern auch schon einmal in Stutengestalt Unzucht mit Nutztieren treibt, also mindestens rot-grün-, wenn nicht kulturstalinistisch versifft ist?

Unfreiwillig komisch war es auch bei der Buchvorstellung des Kameraden Höcke, den sich Tumult-Herausgeber Frank Böckelmann am Mittwoch nicht scheute, einen »Demokraten und Humanisten reinsten Wassers« und jeden, der da zuckt, »fanatisch bis ins Religiöse« zu heißen. Mit der Religion hat es der AfD-Rechtsaußen denn auch nicht, wenngleich er sich weitschweifig über seine mystische Prägung durch Martin Buber und Meister Eckhart verbreitete, da ihm die Kirchen ihren Dienst am Volk schuldig bleiben. Beim Bund hat es dem gescheitelten Antiautoritären deshalb auch nicht gefallen. Vor der Tür erschien derweil Martin Sonneborn in Stauffenberg-Outfit und wollte Herrn H. eine Aktentasche in den Bunker stellen (Foto). Er durfte nicht. Vielleicht hätte er als Stalin gehen sollen.