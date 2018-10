Am übersättigten Markt

»Für Studienratsehepaare mit Migränehintergrund« (Daniel Auteuil und Gérard Depardieu) Foto: Christine Tamalet

Kohlensäure in der Mineralwasserflasche: Langsam, aber sicher steigen die Bläschen auf, eins nach dem anderen. Sind sie an der Oberfläche, kann man für einen kaum merklichen Moment innehalten und das Platzen beobachten. Man vergisst es gleich wieder. Kommt ja auch nichts dabei heraus außer hohler Luft. »Romantische Komödien« sind wie Kohlensäure in der Mineralwasserflasche. Zu hunderten kommen sie jährlich in die Kinos, und auch wenn jede »Kulturnation« dabei ein klein wenig andere Vorlieben pflegt, sind sie austauschbar.

Die Franzosen haben sich heuer den russischen Volksschauspieler Gérard Depardieu eingekauft, damit er ihnen die Generation 50 plus in die Kinosäle zieht. Kredenzt werden wieder einmal Midlife-Crisis, bürgerliches Ehepaar, Paris und Urlaubsfantasien. Als Aperitif gibt es alte, geile Böcke, frustrierte, frigide Furien und bildschöne, junge Nixen. »Verliebt in meine Frau« ist der treffende Titel dieser öffentlich-rechtlich geförderten Produktion für Studienratsehepaare mit Migränehintergrund.

Konkret läuft das so ab: Patrick (Depardieu), zirka 60, ist seit kurzem mit der heißen Emma (Adriana Ugarte) liiert, die nur halb so alt ist wie er. Es sieht etwas seltsam aus, wie sein imposanter Bauch beim Schmusen ihre schlanken Hüften massiert, aber grundsätzlich gäbe es kein Problem. Wäre da nicht das befreundete Paar Daniel (Daniel Auteuil) und Isabelle (Sandrine Kiberlain). Deren Ehe ist festgefahren. Außerdem muss Isabelle gewissermaßen Blutrache üben, weil Patrick ihre beste Freundin für »das junge Ding« verlassen hat. Ein gemeinsames Abendessen führt zu Spannungen. Eifersüchteleien werden ins Ulkige überhöht. Regisseur und Hauptdarsteller Auteuil betreibt dabei ein inszenatorisches Vexierspiel. Der Zuschauer weiß nie, ob Daniels Seitensprungphantasien Tagträume oder real sind. Er fällt von einer Liebestollheit in die nächste. So schwurbelt sich der Film dahin, bis dann auch noch Venedig als Sehnsuchtsort aufgefahren wird.

Postkartenbilder am laufenden Band, dazu seichte Gags und Slapstick. Dieses dem Heimatfilm nicht ferne Konzept findet zum Glück immer weniger Abnehmer, der Markt ist übersättigt, und die Leute, selbst die dummen, sind nicht blöd: »Amoureux de ma femme« floppte in der Grande Nation. Plumpe Dialoge, Schauspiel auf Fernsehfilmniveau, kalkulierte Rührseligkeit – da mögen Depardieus Wampe und Knollennase noch so viel Charme versprühen; ein Franzose lässt sich von so was nicht verarschen. Er braucht solche Filme nicht. Ehekrisen und schöne Landschaften hat er selber, und über nervige Taschenspielertricks in der Inszenierung möchte er sich nicht aufregen. Solche Produktionen sind nicht einmal Stürme im Wasserglas. Man sollte da auf die Mehrheit der Franzosen hören. Deren Lieblingssprudel heißt »Cristaline« und ist still.