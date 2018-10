Strukturwandel: Ein Schaufelradbagger überquert eine Landstraße und eine Bahnstrecke am Tagebau Profen (Sachsen-Anhalt) Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Die sogenannte Kohlekommission schlägt vor, noch in dieser Legislaturperiode 1,5 Milliarden Euro aus öffentlichen Mitteln für den Strukturwandel in den Braunkohlerevieren auszugeben. Das geht aus einem Entwurf hervor, über den die Nachrichtenagentur Reuters am Freitag berichtete. Das wären für jeden der rund 20.000 noch in der Braunkohlewirtschaft einschließlich der Kraftwerke Beschäftigten 75.000 Euro. Nur wird ihnen der Betrag sicherlich nicht ausgezahlt, sondern das Geld eher in Form von Zuschüssen für Industrieansiedlung und für Infrastrukturmaßnahmen ausgegeben werden. Die Mittel seien als Sofortprogramm gedacht, so Reuters. »Daneben wird sich die Kommission dazu verständigen, welche zusätzlichen Mittel und für welchen Zeitraum erforderlich sind, um den Strukturwandelprozess auch über diese Wahlperiode hinaus zu begleiten«, zitiert die Agentur aus dem Entwurf.

Gedacht ist offensichtlich unter anderem an den Ausbau der Schienen-, Daten- und Straßennetze. In der Lausitz sei das auch dringend nötig. Dort müsse mehr in die Infrastruktur gesteckt werden, meinte Hagen Rösch am Donnerstag gegenüber der Presse in der brandenburgischen Kohlestadt Welzow (niedersorbisch: Wjelcej). Rösch leitet einen der größten Landwirtschaftsbetriebe und einen bedeutenden Ökostromproduzenten in der Region. Die Arbeit der Kommission komme »zehn Jahre zu spät«. Von den Politikern in Kommune und Kreis seien bisher alle wirtschaftlichen Aktivitäten, die nicht mit der Kohle verbunden waren, eher blockiert worden. In seinem Betrieb seien durch die Ausweitung des Tagebaus Welzow 200 Arbeitsplätze vernichtet worden. Dabei sei er der größte Gewerbesteuerzahler in Welzow und ein bedeutender im benachbarten Spremberg (Grodk), dem Standort des Kraftwerks »Schwarze Pumpe«. Tagebau- und Kraftwerksbetreiber LEAG mache hingegen keinen Gewinn und habe die Kommunen sogar mit Steuerrückforderungen vor enorme Probleme gestellt.

Der Kohlekommission – die offizielle Bezeichnung lautet Kommission für Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung – gehören 28 stimmberechtigte Mitglieder aus der Industrie, den Gewerkschaften, der Wissenschaft, der regionalen Politik und von Umweltverbänden an. Auch zwei Vertreterinnen der Tagebauanwohner in der Lausitz und im Rheinland wurden eingeladen. Außerdem diskutieren drei Bundestagsabgeordnete der Berliner Koalitionsparteien als Beobachter mit. Die Kommission tagt seit dem Juni und soll noch vor Ende des Jahres einen Ausstiegsplan vorlegen, der dann vom Bundestag in Gesetzesform gebracht werden müsste. Aus wessen Feder der von Reuters vorgelegte Entwurf stammt, ist unklar.

Unterdessen berichtete die Rheinische Post am Freitag, Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) habe sich »Parlaments- und Branchenkreisen zufolge« für die kurzfristige Stillegung von Braunkohlekraftwerken mit einer Gesamtleistung von fünf Gigawatt (GW) ausgesprochen. Das umstrittene Steinkohlekraftwerk Datteln solle gar nicht erst ans Netz gehen. Aus dem Ministerium kam umgehend ein Dementi. Fünf GW entspricht einem knappen Drittel aller deutschen Kapazitäten zur Stromgewinnung aus Braunkohle. Würden sie stillgelegt, könnte zum einen das deutsche Klimaschutzziel für 2020 noch erreicht werden. Um 40 Prozent sollen bis dahin die Treibhausgasemissionen gegenüber 1990 reduziert werden, hatten alle von Angela Merkel seit 2005 geführten Regierungen versprochen. Derzeit beträgt die Reduktion erst gut 27 Prozent. Zum anderen würde eine entsprechende Stillegung das Stromüberangebot mindern, Markt und Netze damit stabilisieren, die EEG-Umlage für die Verbraucher verringern und den Ausbau von Wind- und Solaranlagen erleichtern.

Bei Datteln handelt es sich derweil mit etwa einem GW um das bisher größte deutsche Steinkohlekraftwerk. Gebaut wurde es von Eon und gehört jetzt zu dessen Abspaltung Uniper. Seit zehn Jahren im Bau, wird es nicht vor 2020 ans Netz gehen können. Der Eigentümer hat bereits 270 Millionen Euro der Investitionssumme abgeschrieben, weil beim Kraftwerkskessel gepfuscht wurde. Seit dem Frühjahr 2018 ist bekannt, dass die Kesselwände komplett ausgetauscht werden müssen. Ein dreistelliger Millionenbetrag muss noch investiert werden. Außerdem gibt es erhebliche juristische Probleme. Das Oberverwaltungsgericht Münster hatte den Bau bereits 2009 wegen erheblicher Planungsmängel gestoppt. Der Grundstein war ganze fünf Kilometer von dem genehmigten Standort entfernt gelegt worden. Anfang 2017 gab es dann von der Bezirksregierung eine Genehmigung für den Weiterbau, doch gegen die klagt Uniper. Dem Konzern gefallen die strengen Auflagen für den Ausstoß des Nervengiftes Quecksilber nicht, die mit der Erlaubnis verbunden wurden.