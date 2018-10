Freiheit für Max!

Der Journalist und jW-Autor Max Zirngast sitzt seit über einem Monat ohne Anklage in türkischer Untersuchungshaft. Die Solidaritätskampagne »Free Max Zirngast« forderte am Sonntag am Stand der Interessengemeinschaft österreichischer Autorinnen und Autoren (IG Autorinnen Autoren) auf der Buchmesse in Frankfurt am Main seine umgehende Entlassung aus dem Gefängnis. Die Polizei hatte Zirngast am 11. September ohne Angabe von Gründen eingesperrt. Mit ihm waren auch die zwei türkischen linken Aktivisten Hatice Göz und Mithatcan Türetken festgenommen worden. (jW)