Auch in Österreich wird ein Buchpreis verliehen, nämlich der Österreichische Buchpreis. Zeitlich gut auf den Deutschen Buchpreis abgestimmt, wurde erst jetzt die Shortlist bekanntgegeben. Auf der finden sich: Milena Michiko Flasar: »Herr Kato spielt Familie« (Verlag Klaus Wagenbach), Gerhard Jäger: »All die Nacht über uns« (Picus-Verlag), Heinrich Steinfest: »Die Büglerin« (Piper-Verlag), Josef Winkler: »Lass dich heimgeigen, Vater, oder Den Tod ins Herz mir schreibe« (Suhrkamp) – unser Favorit, allein des Romantitels wegen –, sowie Daniel Wisser: »Königin der Berge« (Jung und Jung). Eine Frau, vier Männer, eine Königin der Berge. Siegerin oder Sieger werden am 5. November in Wien bekanntgegeben. (jW)