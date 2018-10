Folgen der Überfremdung

Gedenkakt zum 30. Todestag von Franz Josef Strauß am 3. Oktober in Rott am Inn Bild: Tobias Hase/dpa

Eine plausible Erklärung für den Absturz der CSU in den Umfragen vor der Landtagswahl lieferte in dieser Woche ihr Ehrenvorsitzender Edmund Stoiber (Foto links, beim Gedenkakt zum 30. Todestag von Franz Josef Strauß am 3. Oktober in Rott am Inn). Die ungewohnte Unbeliebtheit resultiere aus einer »einzigartigen Wanderungsbewegung« in den freien Alpenstaat, sagte der Exministerpräsident dem »Redaktionsnetzwerk Deutschland«, »mehr als eine Million Menschen« seien in den letzten zehn Jahren zugewandert, »aus allen Teilen Deutschlands«. Mutmaßlich haben vor allem Wirtschaftsflüchtlinge aus Preußen das fragile ethnische Gleichgewicht des CSU-Volkes zerstört. Unpatriotisch, wie sie nun mal sind, wählen sie einfach querbeet. Deshalb halten es Parteistrategen für wichtig, neben der doppelten bayerisch-deutschen Staatsbürgerschaft eine Anwartschaft auf Bayernschaft (oder Bayerntum) auf Probe einzuführen. Ungeeignete Anwärter könnten nach Ablauf der Probezeit zwar nicht nach Berlin oder Hamburg zurückgeführt werden, aber zumindest in sichere Herkunftsländer wie Sachsen.