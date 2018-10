Zwei Raumfahrer haben den ersten Fehlstart einer russischen »Sojus«-Rakete seit Jahrzehnten dank einer Notlandung überlebt. Retter bargen den russischen Kosmonauten Alexej Owtschinin (Foto vor dem Start, unten) und den US-Astronauten Nick Hague am Donnerstag aus ihrer Kapsel, die an Fallschirmen nahe der Stadt Scheskasgan in Kasachstan niedergegangen war. Die Trägerrakete hatte sich 119 Sekunden nach dem Start vom Weltraumbahnhof Baikonur wegen technischer Probleme abgeschaltet. (dpa/jW)