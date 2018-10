New York. Rekordmeister New York Yankees ist im Playoff-Viertelfinale der nordamerikanischen Baseball-Profiliga MLB am Erzrivalen Boston Red Sox gescheitert. Der 27fache Champion verlor am Dienstag mit 3:4 und schied mit 1:3-Siegen aus. Damit müssen die Yankees weiter seit 2009 auf einen Titelgewinn warten. Boston trifft im Halbfinale auf die Houston Astros. (dpa/jW)