Braunschweig. Drittliga-Schlusslicht Eintracht Braunschweig hat André Schubert als neuen Trainer verpflichtet. Das gab der Verein am Mittwoch kurz nach der Trennung von dem bisherigen Chefcoach Henrik Pedersen bekannt. Der 47 Jahre alte Schubert trainierte zuletzt Borussia Mönchengladbach in der Fußball-Bundesliga und unterschrieb in Braunschweig einen langfristigen Vertrag bis 2021. (dpa/jW)