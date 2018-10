Bienen wählen grün

»CDU überflügeln« (Imker bei einem Schaukampf) Foto: REUTERS/China Daily

Offensichtlich werden die Grünen gerade Opfer eines rätselhaften Trends. Es handelt sich dabei um eine Art Umfrage-Flashmob, der sich selbst perpetuiert. Wir hatten ähnliches schon mit der Piratenpartei erlebt und davor mit der FDP, als deren Retter Jürgen Möllemann 2001 das »Projekt 18« ausrief. Mit dem Ziel, den Anteil der FDP-Wählerstimmen bei der Bundestagswahl 2002 auf 18 Prozent zu erhöhen.

Sollte besagter Trend ungebrochen anhalten, werden die Grünen bald die CDU überflügeln. Letzte Umfragen sehen die Partei bei eben 18 Prozent. Erstaunlich, denn es gibt für den Aufschwung keinen rationalen Grund. Die Grünen haben im Vergleich zum Vorjahr nichts Neues in petto, sieht man vom feschen Parteichef Robert Habeck ab. Warum sollte man von dem absehen, fragen Frauen im Rentenalter, bei denen Dressman Habeck großen Zuspruch erfährt. Das sind bald 70 Prozent der Grünen-Stammwähler. Die Gründergeneration geht bald in die wohlverdient satte Rente.

Von den jüngeren Wechselwählern, die bei den Grünen ihr Kreuzchen machen wollen, kommen die meisten von der SPD und verorten sich selbst eher in der Mitte als links. Für eine beschleunigte Verspießerung der Partei spricht auch der Fakt, dass ein Viertel ihrer neuen Wähler von der CDU kommt, nur etwa halb so viele sind von der Union zur AfD übergelaufen.

Bei den Bienen haben die Grünen gute bis sehr gute Karten. In München stand am vergangenen Wochenende eine riesige Demo unter dem zentralen Motto der Grünen: »Ich will die Bienen retten«. Damit gewann die Partei auf einen Schlag mehrere wichtige Bienenvölker. Mindestens 18,5 Prozent der westdeutschen (eher konservativen) Bienen würden schon jetzt Grüne wählen.