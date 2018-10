Bitte recht unbürokratisch

Vorbildhafte Innovation: »Robotics Challenge Trials« der DARPA Ende 2013 in Florida Foto: Andrew Innerarity/Reuters

Die digitale Aufrüstung der Bundeswehr geht weiter. Vor einiger Zeit war in dieser Stelle vom 2017 in Berlin gegründeten Cyber Innovation Hub die Rede. Dabei handelt es sich um ein Büro, das den Kontakt der Truppe zu vielversprechenden Startups der High-Tech-Branche organisieren soll. Auf diese Weise will man eine »Startup-Mentalität« in der Bundeswehr implementieren. Nur so könnten die Streitkräfte mit der Veränderungsgeschwindigkeit der digitalen Technik mithalten. Bislang sei die Einrichtung, die im Bezirk Moabit mehrere Fabriketagen angemietet hat, allerdings wenig innovativ gewesen, meint das Handelsblatt (22.8.2018). Als zu unflexibel und langsam habe sich die Geldvergabe erwiesen. Außerdem seien die Mittel noch gering. »Mit den Summen, die private Investoren in Berlin unbürokratisch in neue Projekte stecken, kann die Bundeswehr bisher nicht mithalten«, urteilt das Wirtschaftsblatt.

Eine neue vom Innen- und vom Verteidigungsministerium gemeinsam getragene staatliche »Agentur für Innovation in der Cybersicherheit« soll nun für Abhilfe sorgen. »Als GmbH mit 20 bis 30 Beschäftigten soll sie starten, später auf bis zu 100 Beschäftigte ausgebaut werden. Sie soll Innovationswettbewerbe ausschreiben, mit Unternehmen und Wissenschaftlern zusammenarbeiten – und ihre Projekte unbürokratisch finanzieren. Wie ein Startup, nicht wie eine Behörde soll die Agentur arbeiten«, so das Handelsblatt. Man kalkuliere von vornherein ein, dass 80 bis 90 Prozent der Projekte scheitern, zitiert die Zeitung Myriam Boeck, die Leiterin des Aufbaustabs im Verteidigungsministerium. Vorbild sei die vom US-Verteidigungsministerium betriebene Defense Advanced Research Projekts Agency (Agentur für Forschungsprojekte der Verteidigung), kurz: DARPA, gewesen, deren Entwicklung bis in die 1950er Jahre zurückreicht. 1957 gelang es der Sowjetunion noch vor den USA, einen Satelliten in die Erdumlaufbahn zu bringen. Der »Sputnik-Schock« veranlasste die US-Regierung zur Gründung der Forschungsagentur Advanced Research Project Agency (ARPA), aus der dann die DARPA hervorging. Der Beitrag dieser Einrichtung zur Technologieentwicklung ist nicht zu unterschätzen. Sie war beteiligt an der Entwicklung der Frühform des Internet, des ARPA-Net, stand Pate bei der Geburt des Tarnkappenbombers und stellte die finanziellen Weichen für die gesamte heutige Computerindustrie in den USA.

»In den 1970er Jahren«, schreibt die Wirtschaftswissenschaftlerin Mariana Mazzucato in ihrem 2014 erschienenen Buch »Das Kapital des Staates. Eine andere Geschichte von Innovation und Wachstum«, »übernahm die DARPA bei der Herstellung von Computerchips die Kosten, die für die Umsetzung von Entwürfen in Prototypen anfielen, indem sie ein Labor an der University of Southern California finanzierte. Wer einen interessanten Entwurf für einen neuen Mikrochip besaß, konnte ihn in diesem Labor herstellen lassen. Dadurch erweiterte sich der Pool derjenigen, die schnellere und bessere Mikrochips entwarfen, beträchtlich.« Nach dem Vorbild der überaus erfolgreichen DARPA wurden auch den Streitkräften Frankreichs und Israels vergleichbare Innovationsagenturen an die Seite gestellt. Nun hofft man in Berlin, es den Verbündeten gleichtun zu können. Allerdings ist das vorhandene Budget erheblich geringer als das, was dem US-Vorbild zur Verfügung steht: »15 Millionen Euro sind im Bundeshaushalt 2018 eingeplant, 2019 und 2020 dann jeweils 50 Millionen Euro«, weiß das Handelsblatt. Der DARPA, die allerdings auch Luft- und Raumfahrtforschung unterstützt, steht hingegen ein jährliches Budget von 3,5 Milliarden Euro zur Verfügung.