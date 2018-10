Protestierende im November 2017 vor dem Amtsgericht Gießen (Hessen). Dort findet zeitgleich der Prozess gegen die Ärztin Kristina Hänel statt Foto: Boris Roessler/dpa

Am Freitag beginnt das Berufungsverfahren der Ärztin Kristina Hänel am Landgericht Gießen. Im November 2017 hat das Amtsgericht sie wegen Verstoßes gegen Paragraph 219a des Strafgesetzbuches zu einer Geldstrafe von 6.000 Euro verurteilt. Worum geht es?

Der Vorwurf gegen Kristina Hänel ist, dass sie auf ihrer Internetseite unerlaubt Werbung betrieben habe: Weil sie darüber informiert, dass sie Schwangerschaftsabbrüche in ihrer Praxis durchführt. Der Paragraph 219a unterscheidet nicht zwischen Information und Werbung. Die Rechtsprechung hat stets beides gleichgesetzt. Kristina Hänel wirbt auf ihrer Seite nicht, sondern stellt Informationen bereit, damit sich Patientinnen ein Bild machen können, was sie im Fall eines Abbruchs erwartet. Dies ist dringend notwendig, weil es die Zwölf-Wochen-Frist gibt. Frauen müssen sich umfassend informieren können, um eine gute Entscheidung zu treffen – auch darüber, welche Art des Abbruchs sie vornehmen. Aber das ist offenbar vom Gesetzgeber und den Gerichten nicht gewünscht.

Welche Entscheidung ist zu erwarten?

Wir rechnen damit, dass sie erneut verliert. Ich hoffe das sogar, denn dann wäre der Weg zum Bundesverfassungsgericht frei. Da will Kristina Hänel hin, damit der Paragraph in Gänze in Frage steht und das Karlsruher Gericht dazu entscheidet. Sollte sie mit einem Freispruch gewinnen, fänden wir das auch in Ordnung. Es würde den Paragraphen erst recht ad absurdum führen. Kristina Hänel hat sich bewusst dafür entschieden, nicht mehr dazu zu schweigen, damit Frauen das Informationsrecht nicht vorenthalten wird. Ende 2017 hat sie eine Petition gestartet. Wir Feministinnen wollen, dass der Paragraph 219a aus dem Strafgesetzbuch verschwindet. Der unerträgliche Zustand ist zu beenden, dass Ärztinnen und Ärzte, die Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland durchführen, angezeigt, verklagt und verurteilt werden. Es darf nicht wahr sein, dass es Holocaust-Relativierern möglich ist, im Internet Abtreibungen mit dem Völkermord im Faschismus zu vergleichen, sachliche ärztliche Information aber unter Strafe gestellt wird.

Könnte es nur eine Frage der Zeit sein, bis Konservative auch die Verschärfung des Paragraphen 218 fordern?

Abgesehen von extremen Fundamentalisten sind Abtreibungsgegner weitgehend zufrieden mit der Gesetzgebung. Der bisherige Konsens wird von Feministinnen aufgebrochen: Auch der Paragraph 218 gehört abgeschafft. Vielen ist nicht bewusst, dass Abtreibung nach wie vor als Straftat gilt: »Wer eine Schwangerschaft abbricht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft«. Nur in den ersten zwölf Schwangerschaftswochen wird der Abbruch nicht bestraft, wenn die Frau sich bei einer anerkannten Stelle hat beraten lassen.

Welchen Druck üben evangelikale Fundamentalisten oder sogenannte Lebensschützer mit ihren Gebeten vor Pro-Familia-Beratungsstellen aus?

Sie beten dort nicht nur. Frauen, die sich in einer Notlage befinden und zur gesetzlich verordneten Pflichtberatung kommen, werden belästigt, bedrängt, eingeschüchtert. Es ist ein unerträglicher Zustand, dass sich da irgendwer anmaßt, Frauen zu belehren, die über ihren eigenen Körper entscheiden wollen.

Ist durch die Verfahren gegen Kristina Hänel und die ebenfalls nach Paragraph 219a in Kassel angeklagten Ärztinnen Nora Szász und Natascha Nicklaus eine Gegenbewegung entstanden?

Ja, die Frauenbewegung ist generationsübergreifend aktiv. Der Druck auf die CDU-CSU-SPD-Bundesregierung muss aber noch stärker werden, damit sie eine Gesetzesänderung angeht. Bei der Kundgebung am Freitag, eine Stunde vor Prozessbeginn, um acht Uhr sprechen hessische Politiker: Sigrid Erfurth, Grüne, Thorsten Schäfer-Gümbel, SPD, Marjana Schott, Die Linke, und Heike Schaumann, FDP. Wir wollen bewirken, dass sich Politiker parteiübergreifend klar für die Abschaffung des Paragraphen 219a positionieren.