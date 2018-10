Im Slalom durch die Stadt

Der Bundesgeschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe, Jürgen Resch, am Dienstag vor dem Berliner Verwaltungsgericht Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild

Nach dem Urteil zu Fahrverboten mit Dieselfahrzeugen in Berlin fordern die deutschen Städte von der Bundesregierung mehr Druck auf die Autobauer. »Es droht ein Flickenteppich von Fahrverboten in deutschen Städten«, sagte der Hauptgeschäftsführer des Städtetages, Helmut Dedy, gegenüber dpa. Die Hersteller müssten Hardwarenachrüstungen vorantreiben und auch voll finanzieren, und zwar mindestens in allen Städten, in denen Fahrverbote drohten. Der Druck auf die Industrie dürfe nicht nachlassen.

Die SPD, selbst Regierungspartei, bringt Bußgelder ins Spiel. Die deutschen und ausländischen Hersteller müssten sich endlich zu technischen Nachrüstungen von Dieselautos bekennen und in Städten mit bestehenden oder drohenden Verboten die Kosten hierfür übernehmen, fordert die Bundestagsfraktion. Auch Finanzminister Olaf Scholz (SPD) sieht die Autokonzerne in der Pflicht: Sie müssten für betroffene Fahrzeugbesitzer entweder eine Hardwarenachrüstung komplett finanzieren oder Angebote machen, Fahrzeuge zu tauschen. Fraktionsvize Sören Bartol schlug vor, für jedes manipulierte Fahrzeug mit Schummelsoftware ein Bußgeld von 5.000 Euro zu verhängen: »Wer trickst, sollte dann dafür auch zahlen. Vielleicht kommen die Automanager dann endlich zur Vernunft.«

Sahra Wagenknecht, die Vorsitzende der Fraktion Die Linke im Bundestag, sprach am Mittwoch von einer »nicht zu überbietenden« Hilflosigkeit der SPD: »Die Bundesregierung hätte die Automobilkonzerne schon längst durch Bußgelder zur Nachrüstung oder Rücknahme ihrer manipulierten Fahrzeuge zwingen müssen. Statt dessen hat die große Koalition das Dieselchaos durch unverbindliche Gipfelergebnisse auf immer neue Spitzen getrieben.«

Aus Sicht der Deutschen Umwelthilfe (DUH), die auch das Dieselfahrverbot in Berlin per Gericht durchgesetzt hat, erhöht das Urteil den Druck auf die Bundesregierung. Aus Sicht von DUH-Geschäftsführer Jürgen Resch kann sich die Bundesregierung nun nicht länger einer einfachen Kennzeichnung tatsächlich sauberer Dieselfahrzeuge in den Weg zu stellen. Die Kontrolle der zunehmenden Fahrverbotszonen in deutschen Städten ab 2019 würde durch eine »Blaue Plakette« erheblich erleichtert, sagte Resch gegenüber dpa.

Die Grünen fordern von der großen Koalition ein neues Maßnahmenpakt. Fraktionsvize Oliver Krischer sagte: »Das wird jetzt Stadt für Stadt so weitergehen, dass die Gerichte Fahrverbote verhängen.« Die Bundesregierung müsse ein neues Lösungspaket erarbeiten, inklusive einer wirksamen Hardwarenachrüstung: »Das Ergebnis des letzten Dieselgipfels ist bei den Berliner Richtern definitiv durchgefallen.« In Berlin seien rund 165.000 Euro-4- und Euro-5-Dieselfahrzeuge gemeldet. »Die dürfen ab Mitte des nächsten Jahres im Slalom durch die Stadt fahren. Dazu kommen die Pendler aus dem Umland.«

Das Berliner Verwaltungsgericht hatte am Dienstag entschieden, dass in der Hauptstadt für mindestens elf Straßenabschnitte bis Mitte 2019 ein Dieselfahrverbot verhängt werden muss. Ob Berlin künftig zu den bisher 14 Städten mit besonders großer Luftverschmutzung zählen soll, für die Autobauer neue Kaufanreize für sauberere Autos und Hardwarenachrüstungen der Abgasreinigung anbieten sollen, war zunächst unklar. »Auch Berlin« lasse man nicht »im Stich«, versicherte Verkehrsstaatssekretär Steffen Bilger (CDU) am Mittwoch bei der Regierungsbefragung im Bundestag. Berlin gehöre zwar nicht zu den 14 besonders belasteten Städten. Unter der Voraussetzung eines aktuellen Luftreinhalteplans »bekommen die Autofahrer in diesen Städten auch alle Unterstützung, die wir bieten können«, sagte Bilger, ohne Einzelheiten zu nennen. (dpa/jW)