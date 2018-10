Bananenbällchen

Zweiundvierzig Klößchen kann sich Po, der Drachenkrieger, Chinas berühmtester Pandabär, ins Maul stopfen und gleichzeitig runterschlucken. Ein gigantischer Rekord, der nun aber, in »Kung Fu Panda 3« (USA/China 2016) von Jennifer Yuh Nelson, tatsächlich gebrochen wird – und zwar von einem anderen Pandabären. Nach dem zweiten Teil der Reihe über den knuffigsten Kung-Fu-Kämpfer der Welt hatte man gedacht, alle Pandabären bis auf Po seien einst von Lord Shen vernichtet worden, auch Pos Eltern. Es gibt aber ein geheimes Pandadorf, in das sich der Vater des Drachenkriegers, Li Shan, einst retten konnte. Zwanzig Jahre später erhält Li Shan eine Nachricht vom Universum: Sein Sohn Po braucht ihn. Soweit die Ausgangslage.

Es gibt Geschichten, mit denen alles erzählt wurde, was erzählt werden musste. Das ist zum Beispiel bei »Rotkäppchen« der Fall. Schwer vorstellbar, dass ein zweiter Wolf bei der Großmutter vorbeischaut, genauso viel Hunger hat wie der erste, dass auch die Enkelin wieder am Start ist und der Jäger erneut alle aus dem Bauch des Wolfes herausholt. Es müsste etwas anderes passieren, dann wäre es aber eine andere Geschichte. In »Kung Fu Panda« eins, zwei und drei ist die Ausgangslage immer die gleiche – ein starker Bösewicht bedroht die Menschen (in China) und nur der beste Kung-Fu-Kämpfer, Po, kann die Welt retten. Merkwürdigerweise wird diese Konstellation nicht langweilig, wie es ja auch kaum langweilig wird, einen »Harry Potter«-Teil nach dem anderen zu lesen.

Bei »Kung Fu Panda« liegt das an den liebenswerten Charakteren, allen voran Po, an dessen Entwicklung zum richtig guten Kämpfer man intensiv Anteil nimmt. Aber auch Meister Shifu, der weise, strenge und witzige Altmeister, oder Tigress, die elegante Tigerin, oder Gans Ping, Pos Adoptivvater, sind Figuren, auf die man sich freut. Und dann ist man natürlich wieder gespannt darauf, wie das Böse, das am Anfang der Geschichte immer soviel Kraft hat und unbesiegbar erscheint, diesmal von Po und seinen Freunden fertiggemacht wird. Ganz besonders viel Freude bereitet hier die letzte Szene des Films, wenn der Pandabär mit Familie und Freunden zu dem Lied »Kung Fu Fighting« das Chi ertanzt.

Sie essen übrigens wieder Unmengen Klößchen im Film, vor allem im geheimen Pandadorf. Frittierte Bananenbällchen mit Honig und Kokosraspeln: Zwei Bananen schälen, pürieren und mit drei El Palmzucker, 100 g Weizenmehl und einem EL Kokosraspeln zu einem Teig verrühren. Einen halben Liter Pflanzenöl im Wok auf 190 Grad erhitzen. Vom Bananenteig teelöffelweise kleine Bällchen abnehmen und im heißen Fett goldbraun frittieren. Die Bananenbällchen mit einer Schaumkelle aus dem Fett heben, auf Küchenpapier kurz abtropfen lassen und warmstellen, bis alle Bällchen fertig sind. Vor dem Servieren zwei bis drei El Honig darüberträufeln.