Angst vor Stigmatisierung

Viele Sexarbeiterinnen haben Angst, abgestempelt zu werden (Veranschaulichung bei einer Fachtagung 2016 in Hamburg) Foto: Lukas Schulze/dpa

Wenn sich die Politik mit Prostitution befasst, erwartet man Verbesserungen für die Betroffenen. Doch das seit Juli 2017 geltende Prostituiertenschutzgesetz (ProstSchG) scheint vor allem Ausgrenzung und Repression zu befördern. Im Institut für Europäische Ethnologie der Berliner Humboldt-Universität fand am Donnerstag vergangener Woche eine Tagung statt, die sich mit Sexarbeit und den damit verbundenden Problemen beschäftigte. Ausgerichtet vom Berufsverband erotische und sexuelle Dienstleistungen e. V. (BesD), traf die Diskussion »Zurück in die Grauzone – Sexarbeit auf dem Weg zur Kriminalisierung?« den Nerv der Fachleute. Diese berichteten, wie unterschiedlich das neue Gesetz, das unter anderem eine Meldepflicht für alle Prostituierten beinhaltet, gehandhabt wird.

Lady Violet ist 27 Jahre alt und arbeitet als Domina. Aus Leipzig berichtete sie, das dortige Bauamt benutze das ProstSchG als Vorwand, um quasi jeden einschlägigen Antrag auf eine Betriebserlaubnis zu torpedieren. Das Gesetz erteilt nämlich neue Auflagen bezüglich der sanitären Anlagen und Aufenthaltsräume. Ausnahmen darf die Behörde zwar machen, etwa bei Wohnungsbordellen – aber sie ist dazu nicht verpflichtet. Etliche Eta­blissements müssen sich jetzt neue Räume suchen – in Leipzig offenbar ohne Aussicht auf Erfolg – oder sehen sich von Schließung bedroht.

Beim ProstSchG ist es wie bei anderen neuen Gesetzen: Die Willkür von Behörden nimmt zu, wenn weich formulierte »Gummiparagraphen« Spielraum lassen. Da ist logisch, dass ein AfD-Anhänger seiner politischen Meinung auch als Behördenmitarbeiter freien Lauf lassen kann, zu Ungunsten der auf Toleranz angewiesenen Sexarbeiterinnen.

In Hamburg gibt es dank des Reeperbahn-Tourismus eine gewisse Akzeptanz des Hurenberufes. Die Trennung von Zwangsberatung und Meldepflicht wirkt in puncto Datenschutz offenbar positiv. Fabio Casagrande von der dortigen Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration erklärte auf der Fachtagung, in Hamburg würden die regelmäßigen Gesundheitspflichtberatungen, die das ProstSchG vorschreibt, von einer anderen Behörde übernommen. Seine Behörde stellt nur nur den »Hurenpass«, die vorgeschriebene Anmeldebescheinigung, aus. Dennoch wird die Berufsgruppe mit Klarnamen und Fotos faktisch dingfest gemacht. Die Daten werden gespeichert.

Casagrande sammelt übrigens Rückmeldungen, um sich für die Evaluierung des ProstSchG, die für 2020 bis 2025 avisiert ist, zu rüsten. Den Betroffenen fehle allerdings oftmals das Geld, um sich zu engagieren und eine Lobby zu schaffen, so Gudrun Greb, die sich bei Ragazza e. V. (ebenfalls Hamburg) um drogensüchtige junge Prostituierte kümmert.

Ansonsten bekräftigten die Beiträge die Befürchtungen der Wissenschaftlerin Anne Dölemeyer von der Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst Hildesheim/Holzminden/Göttingen. »Die Abdrängung in die Grauzone ist heute wieder Realität«, sagt sie. Die Tendenz von Institutionen wie den Gesundheitsämtern, altes diskriminierendes Verhalten mit einem neuen Gesetz nur neu zu begründen, erhalte mit dem ProstSchG Auftrieb. »Es kommt zu einer Rekriminalisierung«, stellte Dölemeyer fest. Man sorge weder für Dolmetscher noch für Aufklärung. Behördenmitarbeiter seien oft schlecht auf ihre Aufgaben vorbereitet. Wenn etwa eine Frau als Zuhälterin arbeitet und den Reisepass einer Prostituierten verwaltet, als sei diese ein Kind, dann sei das für manche Polizisten okay. Zumindest ist ein solcher Fall dokumentiert.

Bordellbetreiber würden zudem seltener als Prostituierte kontrolliert. Falls dann keine Anmeldebescheinigung vorliegt, droht ein Bußgeld. Dennoch weigerten sich in Leipzig die Behörden, »Hurenpässe« überhaupt auszustellen. Lady Violet hat sich darum in München registrieren lassen, um dem Gesetz Genüge zu leisten. Eine absurde Situation: Der Staat verlangt etwas, das er selbst nicht zu geben bereit ist. Nur von den Freiern, den eigentlichen Ursachen der Prostitution, verlangt er nichts. Sie werden auch nicht registriert.

Das ProstSchG gilt zudem auch für Gelegenheitsprostituierte, die ihr normales Gehalt aufbessern oder so ihr Studium finanzieren. Gesetzlich wird nicht differenziert – was problematisch ist. Die Inhaberin eines Escort-Service erzählt, bei ihr würden sich oft Akademikerinnen bewerben: »Das gesellschaftliche Versprechen, Leistung und Fleiß lohnten sich auch für Frauen, wird auf dem normalen Arbeitsmarkt gebrochen.« Manche würden den Weg der Prostitution wählen, um nicht von einem männlichen Privatversorger abhängig zu sein. Das neue Gesetz hilft zudem eher Großbordellbetreibern als einzelnen Frauen. Sie haben daher Angst vor weiterer Stigmatisierung.