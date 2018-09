Werkzeug für Milliardäre

Politisch immer kräftig mitgemischt: Time magazine als Beigabe auf Republikaner-Parteitag 2012 in Tampa (Florida) Foto: Eric Thayer/REUTERS

Allen Superreichen eine Hauspostille! Unter diesem Motto könnten in den USA zur Zeit wesentliche Veränderungen auf dem Medienmarkt stehen. Aktuellstes Beispiel: Die Eheleute Marc und Lynne Benioff haben sich vor 14 Tagen für umgerechnet 163 Millionen Euro das angesehene bürgerliche Time magazine unter den Nagel gerissen.

»Wir investieren in ein Unternehmen mit enormen Auswirkungen auf die Welt«, freute sich Benioff laut einem Beitrag von Tobias Riegel auf den Nachdenkseiten. Das Illustrierte erreicht immerhin Online und mit der Druckausgabe rund 100 Millionen Leserinnen und Leser. Der 54jährige Unternehmer gehört zu den größten Goldgräbern im Silicon Valley. Mit dem 1999 gegründeten IT-Konzern Salesforce (bietet Dienstleistungen rund um das sogenannte Cloud Computing an) scheffelte er bis heute geschätzte 4,9 Milliarden Dollar auf das Familienkonto.

»Nun hat er sich mit dem Erwerb des Magazins das Privileg erkauft, in seinem Sinne direkte und enorme mediale Wirkung auf die Welt auszuüben«, schreibt Riegel. Grundsätzlich habe sich aber nicht viel verändert. »So war der vorherige Eigentümer der Konzern Meredith, dem man auch nicht blind vertrauen möchte.« »Ein einzelner Milliardär muss medial nicht destruktiver wirken als eine Aktiengesellschaft.« Meredith hatte die Zeitschrift erst im Januar erworben. Der Konzern Salesforce Inc. betont, man habe nichts mit dem Kauf des Time magazine zu tun. Das sei ein Privatprojekt des Ehepaars Benioff.

Die beiden wollen sich nicht in die redaktionellen Angelegenheiten einmischen, das sagen sie zumindest. Die Chefredaktion werde vorerst auch nicht ausgetauscht. Ob sie das Versprechen halten, sei dahingestellt. Benioff gilt als extrem ehrgeizig und als einer, der gerne über seine Erfolge spricht. »Ich bin hier, um euch zu inspirieren, euch zu motivieren – und um euch zu lieben«, legte beispielsweise die Onlineseite Gründerszene dem Multimilliardär in den Mund.

Geld spiele für die Familie Benioff keine Rolle, so Gründerszene im vergangenen November. In San Francisco lasse das Ehepaar für 1,1 Milliarden Dollar den teuersten und höchsten Wolkenkratzer der Stadt bauen. In den Büros des »Salesforce Tower« sollen 10.000 Menschen arbeiten.

Benioff ist nicht der erste Superreiche, der sich ein Medium kauft. »Unter den IT-Milliardären gehört ein Engagement in der Medienindustrie schon beinahe zum guten Ton«, stellte das Handelsblatt fest. Amazon-Boss Jeffrey Bezos kaufte 2013 die Washington Post. »Er fordert unter den neuen Medien-Milliardären wohl am lautesten sein ›Recht‹ ein, sich politisches Gehör auf Basis seines Vermögens verschaffen zu dürfen«, schreibt Riegel im Beitrag der Nachdenkseiten weiter und befürchtet: Wenn sich immer mehr Superreiche Medien aneignen, erzeugt das »den Eindruck eines unkontrollierten Ausverkaufs von potentiell gefährlichen Propagandawerkzeugen«.

Bereits ein Jahr vor Bezos hatte der Superspekulant Warren Buffet, die »Investorenlegende«, mit seiner Firma Berkshire Hathaway auf einen Schlag 63 Tages- und Wochentitel im Süden der Vereinigten Staaten gekauft. Der Multimilliardär bastelte damit ein regelrechtes Zeitungsimperium zusammen.

So viel Macht in einer Hand ist nicht gut: Nicht zuletzt hat die Weimarer Republik gezeigt, wohin dies führen kann. Der rechtsnationale Verleger Alfred Hugenberg verhalf bekanntlich mit seinen Zeitungen Adolf Hitler und dessen NSDAP zum Aufstieg.

Zumindest steht Bezos in den USA nicht im Verdacht faschistischer Umtriebe. Er gilt vielmehr als scharfer Kritiker von Präsident Donald Trump, der seit Amtsantritt mit dem Silicon Valley eine heftige Fehde ausficht. Die Zahl von Trumps Twitter-Tiraden gegen die Washington Post sind Legion. Die Zeitung sei ein »Lobbyist« von Amazon, erklärte er laut dem Onlinemagazin Business Insider.

Wo die Benioffs politisch stehen, ist nicht klar. Zunächst unterstützten sie Hillary Clinton, doch sie scheinen sich mit Trump arrangiert zu haben. Im März 2017 traf sich Marc Benioff mit dem Präsidenten, um ihm sein Programm für mehr Arbeitsplätze zu erklären. Beim Weltwirtschaftsgipfel in Davos war der Oligarch einer der wenigen Unternehmer, die den Exzentriker im Weißen Haus für seine Rede lobten. Besonders die von Trump erlassenen Steuersenkungen gefielen dem Milliardär, weil Salesforce dadurch einen weiteren Boom erlebte.

Ob es den Benioffs vor diesem Hintergrund gefällt, wenn das Time magazine auf seinen Titelbildern weiterhin Trump ironisch aufs Korn nimmt? Werden die neuen Eigner nicht vielleicht doch der Versuchung erliegen, das Blatt einzusetzen, um die Politik im Sinne eigener Geschäftsinteressen zu manipulieren? Warum sonst sollten erfolgreiche Unternehmer, die vornehmlich Gewinn im Kopf haben, in Zeitungen investieren, mit denen heutzutage nicht mehr der große Reibach zu machen ist? »Genau das ist die Gefahr«, schlussfolgerte auch Tobias Riegel auf den Nachdenkseiten.