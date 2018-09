Mitgefühl statt Anpassung

Vom Aufschwung in den »neuen Bundesländern« ist auch 2018 wenig zu sehen Foto: Jens Wolf/dpa-Zentralbild

Die Bundesregierung hat am Mittwoch in Berlin ihren Jahresbericht zum Stand der deutschen Einheit vorgestellt. Christian Hirte (CDU), Beauftragter der Bundesregierung für die neuen Bundesländer, zog Bilanz aus 28 Jahren Anschluss der DDR.

Hirte zufolge seien die Wirtschaftsbedingungen in den Bundesländern der ehemaligen DDR nie besser gewesen. Bei den Pro-Kopf-Einkommen hätten sie aufgeschlossen zu Regionen in Frankreich oder Großbritannien – wohlgemerkt nicht zu Lyon oder Oxford, sondern eher zur Bretagne oder Cornwall. Allerdings stagniert seit 2000 die Angleichungsquote der durchschnittlichen Monatsbruttoverdienste der Ostdeutschen zwischen 77 und 81 Prozent gegenüber den Einkommen im Westen. Hirte zufolge liege dies an der kleinteiligen, von mittelständischen Unternehmen geprägten Wirtschaft in den neuen Bundesländern. Wie solle ein Kleinbetrieb im Osten bei den Löhnen beispielsweise mit der Siemens GmbH mithalten? Deswegen sei das Ziel gleicher Löhne in Ost und West unerreichbar. Statt dessen solle die Politik auf möglichst gleichwertige Lebensverhältnisse hinarbeiten. Wirtschaftsstimulierende Akzente könne man setzen durch die Verlegung staatlicher Behörden in den Osten sowie hochtechnologische Projekte.

Hirte hob die Bedeutung gesellschaftspolitischer Fragen in Ostdeutschland hervor. Man könne nicht alles Schlechte auf die SED schieben, sondern müsse auch in den 90er Jahren nach Fehlentwicklungen suchen. Viele Ostdeutsche hätten den Eindruck, in ihrer Lebenswirklichkeit und in ihren umbruchgeprägten Lebensläufen nicht ernst genommen zu werden. Gefühle von mangelndem Respekt und Unverständnis durch die Westdeutschen seien immer noch stark. Dass diese Eindrücke eine reelle Grundlage haben, erkannte Hirte zumindest teilweise. In den Spitzenpositionen von Wirtschaft, Verwaltung, Medien und anderen Gremien seien die Ostdeutschen nach wie vor unterrepräsentiert. Das komme davon, dass in den 90er Jahren viele »Experten« aus dem Westen gekommen seien, die bei ihren Nachfolgern auf Vertraute zurückgegriffen hätten. Nicht durch Quoten, sondern durch mehr Sensibilität solle die Repräsentanz der Ostdeutschen in Spitzenpositionen gefördert werden.

Die Frage, ob die Bewohner Ostdeutschlands, die dank umfangreicher Westförderung alle Möglichkeiten hätten, nicht einfach zu wenig Engagement zeigten, verneinte Hirte. Der Akademisierungsgrad sei im Westen immer noch höher als im Osten, außerdem sei die Vorstellung vom teilnahmslosen Ostdeutschen ein mediales Zerrbild. Scharf kritisierte er, dass die westdeutsch dominierten Zeitungsredaktionen viel mehr über Faschisten in Chemnitz und Köthen berichtet hätten, als über jene in Dortmund und Kandel. Auch seien in Ost- wie in Westdeutschland weniger die heimische Bevölkerung als angereiste »Krawalltouristen« daran beteiligt gewesen. Durch den schnellen Blick in die vermeintliche Schmuddelecke würde nicht nur ein gesamtdeutsches Problem auf ein Ostproblem reduziert, sondern auch der Osten als attraktives Lebensumfeld, zum Beispiel wegen guter Kitaversorgung und besserer Vereinbarkeit von Familie und Beruf, entwertet.

Die von Hirte nicht benannte, aber im Jahresbericht enthaltene besonders schlechte Nachricht ist die weiterhin sinkende Tarifbindung der Beschäftigten in den Betrieben. Zwischen 2000 und 2017 ist sie in Westdeutschland von 49 auf 29 Prozent gefallen, in Ostdeutschland von 29 auf 19 Prozent. Wer das nicht bedenkt, dem erscheint die Angleichung der Löhne zwischen Ost und West vielleicht unmöglicher als sie wirklich ist.