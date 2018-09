Koalitionsstreit geht weiter

Hans-Georg Maaßen (links) und Bundesinnenminister Seehofer zu Beginn einer Innenausschusssitzung des Bundestags am 12. September Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa

Noch am Sonntag nachmittag war unklar, ob der eigentlich für dieses Wochenende geplante Koalitionsgipfel überhaupt stattfinden würde. Die Parteien hätten sich noch nicht dazu durchringen können, hieß es laut Nachrichtenagentur Reuters in Kreisen der großen Koalition im Bund.

Hinter den Kulissen wurde weiter versucht, eine Lösung im Fall des gerade zum Staatssekretär beförderten Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen zu finden. SPD-Chefin Andrea Nahles, die der Beförderung vergangene Woche zunächst zugestimmt hatte, sah sich nach scharfer Kritik aus den Reihen ihrer eigenen Partei genötigt, Nachverhandlungen zu fordern. Allerdings stellte sie gegenüber Bild am Sonntag klar: »Die Regierung wird nicht an der Causa Maaßen scheitern.« Der Bundesminister und CSU-Chef Horst Seehofer, der nach wie vor hinter Maaßen steht, hatte sich geweigert, an einem weiteren Krisentreffen teilzunehmen, wenn die SPD nicht klar sage, was genau sie fordere. Er jedenfalls werde Maaßen nicht entlassen. »Ich habe eine Fürsorgepflicht für meine Mitarbeiter und entlasse sie nicht, weil die politische und öffentliche Stimmung gegen sie ist«, sagte Seehofer der Bild am Sonntag. Der SPD warf er eine Kampagne gegen den Noch-Geheimdienstchef vor, der nach bisherigen Plänen in seinem Ministerium als Staatssekretär für öffentliche Sicherheit, Cybersicherheit und die Bundespolizei zuständig sein soll.

Nahles hatte am 15. September vehement die Ablösung Maaßens gefordert, weil er eine rassistische Hetzjagd in Chemnitz relativiert habe.

Ende vergangener Woche hatte die SPD-Chefin versucht, die am Dienstag abend von Kanzlerin Angela Merkel (CDU), Seehofer und ihr selbst beschlossene Beförderung Maaßens als Erfolg zu verkaufen, weil er ja immerhin sein Amt als Verfassungsschutzchef aufgeben müsse. Erst nach massiven Protesten ihrer Parteibasis, der Jusos und des bayerischen Landesverbands hatte Nahles neue Gespräche über Maaßens Zukunft verlangt.

Am Sonntag sah es so aus, als könnte Seehofer mit seiner Sturheit Erfolg haben. »Momentan sind wir nach meiner Einschätzung auf gutem Weg«, sagte er der Süddeutschen Zeitung, als unter anderem seinetwegen noch unklar war, ob der geplante Koalitionsgipfel überhaupt stattfinden würde. (Reuters/jW)