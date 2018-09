»AfD lenkt von ungerechter Verteilungspolitik ab«

Solidaritätsaktion von Flüchtlingsunterstützern in Ellwangen im Oktober 2014 Foto: Stefan Puchner/dpa

Am Sonnabend findet in Ellwangen ein »Buntes Fest für Demokratie und Menschenrechte« statt. Die 27.000-Einwohner-Stadt in Baden-Württemberg war vor wenigen Monaten bundesweit in den Schlagzeilen, weil Geflüchtete dort zunächst eine Abschiebung verhinderten, später die Polizei die Landeserstaufnahmestelle, kurz LEA, mit einer Großrazzia stürmte. Wie ist aktuell die Lage bei Ihnen?

In unserer Stadt besteht seit vielen Jahren eine ausgeprägte Solidaritätskultur, die vom Engagement zahlreicher Bürger für Frieden und Menschenrechte getragen wird. Darunter finden sich auch viele, die Geflüchteten inner- und außerhalb der LEA helfen. Uns ist es wichtig, rassistischen Vorurteilen und demokratiefeindlichen Auswüchsen immer wieder entgegenzutreten. Darum wollen wir mit einem kulturellen Fest ein Zeichen für ein friedliches Zusammenleben setzen.

Wieso gerade in Ellwangen?

Ellwangen hat als erste Stadt in Baden-Württemberg das Prädikat »Stadt ohne Rassismus – Stadt mit Courage« erhalten. Indem wir Hassreden entgegentreten und Attacken gegen Menschen verurteilen, beweisen wir Solidarität mit denjenigen, die völkerrechtswidrigen Militärangriffen zum Opfer fallen und vor Kriegsgreuel und Elend flüchten müssen.

Wie verlief die Mobilisierung?

In kürzester Zeit haben uns über 100 Gruppen aus einem breiten Spektrum der Zivilgesellschaft ihre Unterstützung signalisiert. Wir erwarten bis zu 1.000 Teilnehmer.

Ebenfalls am Sonnabend findet in Ellwangen eine Demonstration der »Jungen Alternative«, der Jugendorganisation der AfD, statt. Dort soll gegen die mögliche Verlängerung der LEA protestiert werden. Ist Ihr Fest als Gegenveranstaltung zu verstehen?

Unsere Zielsetzung geht weit über den Anlass der AfD-Aktion hinaus. Nach unserer Ansicht soll dort Propaganda für die Kommunalwahlen im Mai nächsten Jahres betrieben werden. Insofern greift der Begriff »Gegenveranstaltung« für unser Fest daneben.

Was setzen Sie den rechten Losungen entgegen?

Die AfD-Forderungen bieten keinerlei Lösungsansätze. Mit ihrer rassistischen Rhetorik baut die Partei Sündenböcke als Schuldige für Probleme auf. Damit lenkt sie von den wahren Ursachen ab – zum Beispiel von der ungerechten Verteilungspolitik zugunsten von Superreichen.

Nach den Geschehnissen vor einigen Monaten: Wie ist die Situation der Geflüchteten in der LEA?

Ich kenne die Lage durch eigene Besichtigungen und Gespräche mit Bekannten, die dort ehrenamtlich helfen oder beschäftigt sind. Bei Normalbelegung handelt es sich aus meiner Sicht um eine sichere Einrichtung, die eine gute Grundversorgung für die Aufenthaltsdauer der Geflüchteten bietet. Die ungewissen Zukunftsperspektiven sorgen unter den Asylsuchenden aber immer wieder für Spannungen. Das erklärt auch, wie es im April zu der Widerstandsreaktion gekommen ist. Diese wurde propagandistisch zu einer absolut unnötigen Diskussion über die »Handlungsfähigkeit des Rechtsstaates« hochgespielt. Es braucht ausreichend Personal, das sich um die sozialen Bedürfnisse der LEA-Bewohner kümmert, um solchen Entwicklungen vorzubeugen.

Über die AfD wird nach den Ereignissen von Chemnitz bundesweit diskutiert. Welche Erfahrungen haben Sie als Kommunalpolitiker mit der Partei gemacht?

Offiziell bemühen sich hiesige AfD-Vertreter um ein sachliches Auftreten, werben aber mit populistischen Forderungen um Zustimmung. Bei Saalveranstaltungen zur Mobilisierung ihrer Anhängerschaft hört man unverhohlene »völkische Argumente« gegen Geflüchtete. Zu konkreten Parteistrukturen und Personal kann ich bis dato nicht viel sagen – abgesehen von eindeutigen Leserbriefen aus dem Kreis »besorgter Bürger«, die gegen »Asylschmarotzer« und »Gutmenschen« hetzen. Bis zur Kommunalwahl haben wir alle die Chance, die wahren Absichten dieser Partei zu entlarven.