Beschäftigten droht Auspressung

Maschine in der Großdruckerei der Adam Nord GmbH in Laage bei Rostock. Nach Ansicht der Druckunternehmer könnten solche Maschinen bald von Nichtfachkräften bedient werden Foto: Bernd Wüstneck dpa/lmv

Das Ergebnis der ersten Verhandlungsrunde sei »wenig überraschend« gewesen, meinte Holm-Andreas Sieradzki, Verdi-Tarifsekretär für die Druckindustrie, gegenüber junge Welt am Donnerstag. Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) verhandelt seit Montag mit dem Bundesverband Druck und Medien e. V. (Bvdm) über ein neues Lohnabkommen in der Druckindustrie. Laut Pressemitteilung von Verdi vom gleichen Tag hat der Bvdm kein Angebot gemacht und lediglich die Forderungen Verdis kritisiert. Diese fordert eine Lohnerhöhung von fünf Prozent. Dem stellvertretenden Vorsitzenden von Verdi, Frank Werneke, zufolge sei diese Erhöhung »vollkommen angemessen«, da man die Beschäftigten an der allgemeinen Lohnentwicklung teilhaben lassen solle und die Branche auf dem Arbeitsmarkt attraktiv bleiben müsse.

Die Unternehmerseite hat die Lohnverhandlungen zusätzlich erschwert, indem sie am 26. März 2018 die Aufkündigung des Manteltarifvertrages zum 30. September erklärt hat. Der Manteltarifvertrag beinhaltet Regelungen zur Arbeitszeit, Lohnzuschlägen und Arbeitsbedingungen. Sieradzki erklärte, dass Verdi seit 2014 mit dem Bvdm Gespräche über die Reformierung des Manteltarifvertrages geführt habe. Jedoch habe dieser im Juni 2017 erklärt, dass er keine weiteren Gespräche für sinnvoll erachte. Für den neuen Manteltarifvertrag stellt der Bvdm weitreichende Forderungen, wie aus einer Verdi-Pressemitteilung vom 26. März diesen Jahres hervorgeht: Kürzung der Zuschläge für Wochen­end- und Nachtarbeit, Verlängerung der Arbeitszeiten, Reduzierung der Maschinenbesetzung, Abschaffung der Erschwerniszulage für die Zeitungsproduktion an Sonn- und Feiertagen sowie Kürzungen des Urlaubsgeldes. Außerdem möchte der Bvdm den sogenannten Facharbeiterschutz abschaffen, der bisher den Einsatz von unausgebildeten Druckern, zum Beispiel Mechatronikern und anderen Facharbeitern, an den Maschinen untersagt. Dies würde, so Sieradzki, die Ausbildungszukunft in der Druckindustrie gefährden. Ein neuer Manteltarifvertrag nach diesem Muster könne für die Beschäftigten schlimmstenfalls bis zu 1.000 Euro weniger Lohn im Monat bedeuten.

Die nächste Verhandlungsrunde zwischen Verdi und dem Bvdm findet am 27. September statt. Sieradzki meint, es sei unklar, ob nur über das Lohnabkommen gesprochen werde – oder ob die Unternehmerseite auch den Manteltarifvertrag zur Sprache bringen wolle. Verdi werde keinen schlechteren Manteltarifvertrag als den Alten akzeptieren. Man erwarte ein verhandlungsfähiges Lohnangebot von der Unternehmerseite. Am 31. Oktober endet in der Druckindustrie die Friedenspflicht, welche den Gewerkschaften das Streiken und der Unternehmerseite die Aussperrung der Beschäftigten untersagt.

In der Druckindustrie haben Ende 2017 laut Bundesagentur für Arbeit etwa 130.000 Menschen gearbeitet. Laut Bvdm sind allerdings die Auszubildendenzahlen insgesamt stark rückläufig: Zwischen 2001 und 2017 sind sie von knapp 21.000 Auszubildenden im ersten bis dritten Ausbildungsjahr auf rund 12.000 gefallen. Die Entwicklung kommentierte Werneke am 26. März: »Beschäftigungsabbau stoppt man nicht mit Arbeitszeitverlängerung und geringerer Maschinenbesetzung.«