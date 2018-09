Windige Offerte

Ryanair-Beschäftigte während eines Warnstreiks mit Masken des Vorstandsvorsitzenden Michael O’Leary letzte Woche Mittwoch in Frankfurt am Main Foto: Silas Stein/dpa

Ryanair hat, anders als angekündigt, kurz vor Beginn der Aktionärshauptversammlung am Donnerstag Journalisten doch noch zugelassen: Medienberichten zufolge drängten vor der Versammlung die internationalen Dachverbände der Flugbegleiter ITF und ETF sowie die deutsche Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) und der britische Pilotenverband Balpa auf einen Wechsel der Führungsspitze. Dem Branchenportal »Airliners.de« zufolge hieß es in einem Brief von ITF und ETF an die Aktionäre: »Wir sind der festen Überzeugung, dass Ryanair für die Weiterentwicklung als wichtige europäische Airline ihre Corporate Governance überarbeiten muss.«

Doch die Hoffnung, mit neuen Personen könne sich auch die Unternehmenspolitik ändern, dürfte nicht erst in der Zukunft zerschlagen werden. Die Mehrheit der Aktionäre stand hinter der Führungsriege, wie die Nachrichtenagentur Reuters am Donnerstag berichtete. Der Chef des Verwaltungsrats erhielt bei der Wiederwahl 70,5 Prozent der Stimmen. Der Vorstandschef kam auf 98,5 Prozent.

Die Billigfluggesellschaft war dank des steigenden Aktienkurses lange Zeit eine gute Geldanlage. Doch seit knapp einem Jahr fällt der Wert der Papiere kontinuierlich. An Wert verloren hatten die Aktien Medienberichten zufolge vor allem durch die zähen, von Ausständen begleiteten Tarifverhandlungen der Airline mit Flugbegleitern und Piloten in verschiedenen Ländern. Nach dem Ergebnis der Aktionärsversammlung sieht Vorstandschef O’Leary keinen Grund zum Aufgeben und verkündete laut dpa bei der Hauptversammlung: »Der Verwaltungsrat will, dass ich meinen Vertrag verlängere«.

EU-Sozialkommissarin Marianne Thyssen und die für Verkehr zuständige EU-Kommissarin Violeta Bulc forderten Ryanair unterdessen auf, nicht wie jetzt vornehmlich irisches, sondern das jeweilige nationale Arbeitsrecht anzuwenden und die in der EU gültigen Sozialstandards zu beachten. So sagte Thyssen der Zeitung Die Welt (Donnerstagsausgabe), ausschlaggebend für das anwendbare Recht sei nicht die Flagge des Flugzeugs. Entscheidend sei vielmehr der Ort, von dem aus ein Angestellter morgens abfährt und am Abend heimkehrt. Ryan­air habe der EU-Kommission zwar am Dienstag in einem Schreiben Bereitschaft signalisiert, in Spanien, Deutschland, Belgien, den Niederlanden und anderen Ländern zu lokalen Verträgen zu wechseln, sagte Thyssen: »Aber die Einhaltung von Gesetzen ist nichts, worüber die Arbeitnehmer verhandeln sollten.«

Zwar hatte die Fluggesellschaft am Mittwoch angekündigt, ihren in Deutschland stationierten Piloten eine Festanstellung sowie die Übernahme von Ausbildungskosten anzubieten. Darauf, dass Ryanair an ihrer Unternehmenspraxis wahrscheinlich erst einmal nicht viel ändern will, verweist der Umgang der Fluggesellschaft mit ihren Angestellten während des Warnstreiks letzte Woche Mittwoch. An dem Tag habe das Unternehmen mit Strafaktionen reagiert, erklärte Verdi-Bundesvorstandsmitglied Christine Behle am Donnerstag. Ryanair hatte die Behauptung aufgestellt, dass der Streik aufgrund einer angeblich einzuhaltenden Ankündigungsfrist von 24 Stunden illegal sei, was zu einer starken Verunsicherung der Beschäftigten geführt habe. Während des Ausstands seien zudem an mehrere Stationen Führungskräfte entsendet worden, die Streikende fotografierten und überwachten. Darüber hinaus sei allen Streikenden der Status »unentschuldigter Entzug der Arbeitskraft« – im Unternehmersprech »No-Shows« – bescheinigt worden. Damit verbinden sich bei Ryanair Disziplinarmaßnahmen, die nach Erfahrungswerten bei mehrmaligen »No-Shows« mit Kündigung geahndet werden können. Diesen Druck auf die Beschäftigten setze Ryanair laut Verdi weiterhin fort. Die Gewerkschaft erwartet, dass das Unternehmen umgehend alle Einschüchterungsversuche gegenüber seinen Beschäftigten einstellt und seine Unternehmenskultur ändert.

Ob das geschehen wird, ist mehr als fraglich. Denn Tarifabschlüsse sind teuer. So analysierte Airliners.de, gerade bei einem Low-Coster, der wenig Gewinne pro Flug erziele und nur durch die Masse inklusive häufiger Umläufe und kurzer Standzeiten Geld verdiene, wären höhere Personalkosten ein Rückschlag.

Am heutigen Freitag setzen Verdi und Ryanair die Verhandlungen für die etwa 1.000 Flugbegleiter in Deutschland fort. Am 28. September wollen Flugbegleiter in Spanien, Italien, Portugal, Belgien und den Niederlanden erneut die Arbeit niederlegen, in Italien auch Piloten. Die Gewerkschaften drohen zudem damit, jeden Monat zum Streik aufzurufen, sollte Ryanair nicht auf ihre Forderung nach Anwendung des jeweils nationalen Arbeitsrechts eingehen. (mit dpa/Reuters/jW)