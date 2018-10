Großvaters letzte Nacht

Foto: picture alliance/imageBROKER

Vier Tage nach seinem Tod rief mich mein Großvater an. Es war kurz vor elf Uhr abends, ich war allein mit der zweiten oder dritten Flasche Radeberger und dachte gerade darüber nach, warum mich Nadeschda verlassen hatte. Es war nicht etwa so, dass ich es ihr übelnahm, dass sie ihre Sachen gepackt und zu ihrer Mutter gezogen war, ganz im Gegenteil: In all den Jahren war die Verzweiflung, sie gehen zu sehen, immer mehr dem Mitleid gewichen, das ich für sie empfand, wenn sie am Ende doch wieder nach ein paar Tagen die Tür aufschloss und mit verweintem Gesicht ihre Tasche auspackte.

Dass sie aber kurz nach dem Tod meines Großvaters das gewohnte Spielchen abzog, verärgerte mich und ließ mich sehr an ihrem Mitgefühl zweifeln. Nicht, dass ich Trost gebraucht hätte. Aber die Kinder waren gerade nicht da, die Eltern mit den Vorbereitungen für die Beerdigung beschäftigt – und seltsam: Jetzt, da keiner mehr ständig anrief, mir in den Ohren lag oder irgendwohin zu Schulkameraden oder weiß Gott zu wem gefahren werden wollte, war da diese schwermütige Leere, die auch drei Flaschen Bier nicht ausfüllen konnten. Ich dachte mir noch, wie schön es gerade in diesem Moment sein müsste, Nadeschda bei mir zu haben, als das Telefon klingelte.

»Kannst du reden?« fragte eine vertraut klingende Stimme am anderen Ende der Leitung. Ich stutzte. Dann fiel mir ein, dass ich doch schon am frühen Abend mit Sascha ein paar Bier gekippt hatte. Gegessen hatte ich auch nicht sonderlich viel. Vielleicht lag es ja daran.

»Sicher«, sagte ich vorsichtig. »Worum geht es denn?«

»Kannst du wirklich reden – oder ist jemand bei dir?« fragte der Mann. Diesmal klang er seltsam geheimnisvoll. Ich versuchte, mich zu sammeln. »Wer spricht denn da überhaupt?« verlangte ich zu wissen. Aber er ging nicht darauf ein. »Keine Namen, nicht jetzt. Das wird doch alles gespeichert von der Telefongesellschaft.« Jetzt war ich mir sicher, dass ich es mit einem Verrückten zu tun hatte. »Okay«, sagte ich abweisend. »Ich lege dann mal auf. Gute Nacht!«

»Warte, Arne! Nun sei doch nicht gleich so ein kreuzverfluchter Schmock!« Ich zuckte zusammen: Diese Stimme, dieses Fluchen – mein Großvater hatte mich immer als Schmock bezeichnet, wenn es mit ihm durchging. Aber das war doch nicht möglich, ich musste mir das einbilden.

»Opa?« fragte ich trotzdem vorsichtig in das Telefon und kam mir selten dämlich dabei vor. Der Mann ging auf meine Frage nicht ein. »Wir treffen uns in einer halben Stunde im Zetkin-Park, dieselbe Ecke wie immer, okay?« Dann knackte es in der Leitung: Er hatte aufgelegt, ohne auf meine Antwort zu warten.

Die ganze Fahrt zum Park rief ich es mir immer wieder in Erinnerung: Sie hatten mich angerufen und mir gesagt, dass er gestorben sei. Sie hatten mich gefragt, ob ich ihn noch einmal sehen wolle – ich war dagegen gewesen, dass den Kindern so etwas zugemutet werden würde, und hatte meinen väterlichen Beschützerinstinkt als Vorwand genommen, um auch nicht dorthin zu gehen.

Überhaupt die Kinder: Ihnen den Tod ihres Urgroßvaters auch nur ansatzweise begreiflich zu machen, war ein Ding der Unmöglichkeit. Wenige Jahre vor der Pubertät drang überhaupt kaum etwas von dem, was ich sagte, über ihr mit offenem Mund vorgeführtes, endlos gelangweiltes Kaugummikauen hindurch. Der Tod eines alten Mannes, den sie nur zu wenigen Anlässen im Jahr sahen, bewegte sie nicht, ihr ewiggleicher Blick aus halboffenen Augen blieb so müde und zugleich so aufgesetzt abgeklärt wie immer. Trauer konnten sie vielleicht über eine zerkratzte Handyhülle empfinden, nicht aber über ihn.

Meine Mutter hingegen ertrank fast in Tränen. Allabendlich rief sie mich an, schluchzte in den Hörer und fragte ständig, ob ich noch wüsste, wie schön dieses und jenes Erlebnis mit Großvater gewesen war. Und dass Vater mit der Beerdigung so ausgelastet sei, dass er eigentlich überhaupt keine Zeit für ihre Trauer hätte und wer denn eigentlich noch alles eingeladen werden müsste. Sie steigerte sich in eine wahre Beisetzungspanik, bis die diffizile Frage nach ihrer Kleidung anlässlich der Beerdigung ihr den Rest gab. Seitdem hielt sie eine hartnäckige Migräne vom Telefon fern.

Bis dahin hätte alles eine Einbildung sein können, dachte ich, während ich zum Zetkin-Park fuhr. Aber dann hatte da diese schwarz umrandete Einladung im Briefkasten gelegen, aus deren nüchternem Tonfall ich sofort meinen Vater heraushörte: »Sehr geehrter Herr Ziegler, gern laden wir Sie ein, Herrn Gustav Ziegler auf seinen letzten Weg zu begleiten ...«

Es stand also fest: Morgen würde die Beerdigung sein, und es war absolut irrsinnig, am Abend zuvor den doch ganz bestimmt verstorbenen Großvater aufzusuchen. Trotzdem fuhr ich zu dem verabredeten Ort. Ich musste wissen, wer sich da so einen blöden Spaß erlaubte.

»Wieder mal zu spät«, empfing er mich. Mühselig wie zuletzt immer rappelte er sich von der Parkbank hoch, auf der wir so oft gesessen hatten, damals, als er noch lebte. Seine Umarmung fühlte sich wie früher an, halb flüchtig, halb verbindlich. Der Geruch seines strengen Aftershaves drang mir in die Nase.

»Das ist unmöglich«, stammelte ich. »Das kann einfach nicht wahr sein.«

»Ja, nicht?« Er schmunzelte verträumt aus seinem wie immer leicht zotteligen Bart hervor. »Das habe ich doch ganz gut hinbekommen. Hätte selbst nicht gedacht, dass es so gut läuft. Aber es sind ja alle blöd, die Welt will ja veralbert werden.«

Ich verstand kein Wort. »Was«, fragte ich, »was hast du gut hinbekommen? Du bist doch tot – oder etwa nicht?«

Sein Schmunzeln verwandelte sich in ein leises Kichern. »Ja, natürlich bin ich tot. Das wurde ja auch allerhöchste Zeit. Ich meine, wofür hätte ich denn noch leben sollen? Für Bingonachmittage im Heim und diesen lauwarmen Biofraß, den es dort dreimal täglich in Seniorenportionen gab? Pfui Teufel!« Er spuckte aus.

»Aber wenn es dir im Heim nicht gefallen hat, hättest du doch etwas sagen können!« rief ich empört aus. »Wir hätten doch eine Lösung gefunden.«

Er aber schüttelte nur den Kopf. »Hätte ich euch auf die Nerven gehen sollen? Das wäre doch keine Option gewesen. Nein, ich bin freiwillig ins Heim gegangen, nachdem deine Großmutter gestorben war, und jetzt habe ich mich eigenmächtig wieder entlassen.«

»Ich verstehe das nicht ...«

»Das kann ich mir denken«, frohlockte er. »Dabei war es so einfach. Die Schwestern schauen ja nicht besonders genau hin, wenn da im halbdunklen Zimmer ein alter Mann den toten Schwan markiert. Und mit dem Bestatter war ich schon skaten, da gab es dich noch gar nicht. Der packt mir morgen ein bisschen Grillasche in die Urne und dann wird der ganze Kram beerdigt. Und das war’s auch schon wieder!«

Ich sackte auf die Bank und sah ihn ungläubig an.

»Nun mach doch nicht so ein Gesicht!« meinte er mitfühlend und klopfte mir auf die Schulter. »Wenn du auf die Neunzig zugehst, ist deine Zukunft überschaubar. Ich habe ein Leben lang alles für die Arbeit und die Familie getan. Jetzt geht ihr alle eure eigenen Wege – und deshalb soll ich in der Kreativwerkstatt mit der Klebepistole in der Hand vor mich hin vegetieren? Nee, nicht mit mir.«

»Du hättest etwas sagen können«, warf ich patzig ein. »Dann hätten wir dich in den Filzen-Kurs gesteckt.«

»Ach, das ist es doch nicht«, winkte er ab. »Deine Mutter hätte mich doch nie allein losgelassen. Kaffeefahrten – ja, das ging noch. Aber selbst da – verdammt, ich bin doch nicht entmündigt, nur weil ich alt bin! Nein«, er setzte sich neben mich und sah hinaus in den dunklen Park, »nein, da musste ich schon dieses Affenkino veranstalten, um wieder frei zu sein.«

»Und wofür?« fragte ich ihn. »Was hast du jetzt vor?«

»Ich habe etwas Geld auf die Seite gelegt«, raunte er geheimnisvoll. »Jeden Monat ein bisschen vom Konto geholt. Hat keiner gemerkt.« Wieder war da dieses Kichern, doch jetzt machte es mich wütend. Es kam mir egoistisch und selbstgerecht vor, sich so aus dem Staub zu machen. Es war einfach nicht richtig. »Aber wenn du alles hinter dir lassen willst, um auf deine letzten Tage – was weiß ich zu machen: Warum hast du mich dann angerufen und hierher bestellt?«

Da rückte er näher an mich heran, so nah, dass ich trotz der schwachen Beleuchtung das kleine Funkeln in seinen Augen sehen konnte. »Weil ich noch etwas zu erledigen habe«, sagte er schwermütig. »Da gibt es noch eine letzte Angelegenheit, die ich klären muss – und dafür brauche ich deine Hilfe.«

Ich sah ihn erwartungsvoll an. Wenn jemand alle Brücken hinter sich abreißt und alles und jeden aufgibt, was würde er wohl zuletzt noch erledigen wollen?

»Ich muss noch mal nach Feldkirchen«, sagte er leise, »nach Feldkirchen in Oberbayern. Kannst du mich dorthin fahren?«

Ich hätte mit allem gerechnet, nur nicht damit. Wohl aus purer Fassungslosigkeit brachte ich ein stummes Nicken zusammen. Wie in Trance führte er mich zu meinem Wagen. Er schien obenauf, ich aber drehte völlig verdattert den Zündschlüssel rum. Erst als wir raus auf die Landstraße fuhren und die Stadt schon weit hinter uns gelassen hatten, konnte ich wieder einen einigermaßen klaren Gedanken fassen.

»Warum Feldkirchen?« fragte ich. »Was gibt es da?«

Er lehnte sich genüsslich in dem Beifahrersitz zurück. »Junge, habe ich mit dir eigentlich jemals über die Frauen gesprochen?«

»Du hattest Oma«, fasste ich mein Wissen zusammen.

»Ja ja«, sinnierte er. »Aber davor! Und danach! Und ...« Er sah mich schelmisch an. »... und auch ein bisschen währenddessen.« Ich warf ihm einen ungläubigen Blick zu, aber da lachte er nur. »Ich weiß noch ganz genau, wie es anfing. Das war mitten im Krieg, ich war noch ein blutjunger Konfirmant und Laufbursche beim Film. Ich war so aufgeregt, alles ging so schnell – na ja, sie war ja auch nicht irgendwer. Hinterher sang sie mir zum Trost ihren großen Hit.« Er summte etwas. Als ich genauer hinhörte, traute ich meinen Ohren nicht. »Soll das ›Davon geht die Welt nicht unter‹ sein? Opa – willst du mir etwa weismachen, du hättest was mit Zarah Leander gehabt?«

»Nur dieses eine Mal«, meinte er, von meinem Zweifel völlig unbeeindruckt.

Ich lachte spöttisch auf. »Was kommt als nächstes? Eine Affäre mit Marlene Dietrich?«

»Gott, bist du blöd!« fauchte er mich an. »Wie hätte das denn sein können? Die war doch in Amerika zu der Zeit. Mit ihr hatte ich erst sehr viel später etwa, als ich Postbote in Paris war. Die Dietrich: Trotz kaputter Hüfte war sie noch ganz die Femme fatale aus ihren Filmen.«

Ich musste halten, um zu tanken. Draußen, an der kühlen Luft, versuchte ich, meine Gedanken zu ordnen. Was erzählte mir der alte Mann da nur für einen Blödsinn! Und was machte ich hier eigentlich mitten in der Nacht? Ich hätte ihn zurück in sein Heim fahren und meiner Mutter Bescheid geben sollen. Aber das hätte ihn verletzt. Es war wie verhext: Was auch immer ich machen würde, es wäre immer das Falsche. Schließlich stieg ich wieder in den Wagen und fuhr weiter.

»Wo sind wir denn jetzt?« fragte er irgendwann in mein Schweigen hinein.

»Brandenburg«, meinte ich knapp. »Oder auch schon Sachsen-Anhalt. Irgendwo halt.«

»Ach ja, Sachsen-Anhalt«, fing er sofort zu schwärmen an. »Halle an der Saale – da hatten wir unsere heimlichen Treffen, Margot und ich. Du glaubst gar nicht, wie sanft sie sein konnte. Aber neben Honecker musste sie eben immer streng auftreten. Der brachte ja alleine rein gar nichts zustande!«

»Opa, verdammt!« Ich versuchte, die richtigen Worte zu finden. »Willst du mir etwa erzählen, du hattest auch was mit Margot Honecker gehabt? Wer kommt denn noch? Jackie Kennedy, Elisabeth Taylor?«

Er überlegte. »Nee, nicht dass ich wüsste. Von denen da drüben hatte ich damals nur die Monroe. Das war in den Fünfzigern. Mich haben sie ja nach dem Krieg in so einer amerikanischen Wohlfahrt wieder aufgepäppelt. Und später hab ich bei einer Apotheke in New York den Kurier gemacht und der Marilyn die Schlaftabletten gebracht und was sie sonst noch so brauchte. Und einmal – da bin ich dann halt geblieben. Sie war so feinfühlig, aber auch so traurig. Das kam von dem Kennedy, weil er ihr immer was von seinen Rückenproblemen vorgeheult hat. Das hat Marilyn ganz depressiv gemacht. Da hab ich ihr ein paar mehr Ta­bletten gegeben – na ja, und dann war unsere Geschichte auch schon wieder vorbei.«

»Warum erzählst du mir das alles?« fragte ich ungläubig.

»Damit du verstehst, was wir hier heute nacht eigentlich machen!« rief er aufgebracht. »Ich habe sie alle geliebt, alle! Hildegard Knef zwischen ihrer ersten und zweiten Ehe, Romy Schneider zwischen dem zweiten und dem dritten Sissi-Film, Loki Schmidt im Botanischen Garten in Hamburg, Yoko Ono ...«

»Nicht auch noch Yoko Ono!« stöhnte ich entnervt auf.

»Nur sehr kurz«, räumte er ein. »Nach Johns Tod war sie völlig am Boden, da hab ich sie ein bisschen getröstet. Aber nachdem sie den Grammy für Lennons letztes Album bekommen hatte, war sie nicht mehr dieselbe.« Er versank in seinen eigenen Gedanken. Währenddessen fuhren wir durch das nächtliche Vogtland.

»Bist du mir eigentlich sauer?« fragte er irgendwann. »Weil ich hier und da etwas neben deiner Oma laufen hatte?«

»Nein«, meinte ich frei heraus. »Ich bin eher sauer, dass du mir so einen Mist erzählst. Und dass du uns alle verarschst. Und dass ich dich trotzdem durch die halbe Republik karre.«

»Ja, das ist höchst anständig von dir!« meinte er nicht ohne Ironie. »Ich war immer anständig, mein ganzes Leben lang. Ich habe jeden noch so beschissenen Job angenommen, um die Familie durchzubringen: erst die Eltern – die hatten ja nichts nach dem Krieg –, dann die Frau, die Kinder – alle. Ich will mich nicht beschweren, ich hab’ es gern getan. Ich hatte so viel zu geben ...«

»Hast du Oma eigentlich geliebt?« fragte ich leise.

»Mensch, Junge, das waren die Fünfziger!« lachte er. »Da hast du geheiratet und Kinder bekommen und nicht groß gefragt. Hauptsache, es funktionierte. Und das hast du dann irgendwann Liebe genannt. So war das. Aber man hat ja auch Träume und Bedürfnisse nach etwas mehr als Grützwurst und Lockenwickler.«

»Verstehe«, sagte ich, während draußen irgendwo Nürnberg im Dunkel der Nacht vorbeizog. »Und da bist du ab und an aus dem lahmen Alltag ausgebrochen und hast das Abenteuer gesucht.«

»Gar nichts verstehst du!« blaffte er mich an. »Von wegen Abenteuer! Das ging viel tiefer – und denk jetzt bloß nicht, es wäre da nur um Sex oder so was gegangen. Hättest du mal Sophia Loren gesehen, damals, als sie wegen der Steuern im Gefängnis saß. Nächtelang habe ich ihre Hand gehalten – sie zitterte am ganzen Leib. Wer passte denn auf Leni Riefenstahl auf, als nach dem Krieg keiner mehr was von ihr wissen wollte und sie ganz deprimiert als Fotografin durch den Sudan zog? Und Evita, 1947 in der Schweiz: Du glaubst nicht, was die für ein Heimweh abends auf dem Hotelzimmer hatte, wenn alle anderen gegangen waren! Wir haben Tango getanzt, Wein getrunken und Amor gemacht. Und da war es egal, dass sie die First Lady von Argentinien war und ich nur ein kleiner Hilfskellner. Wir waren einfach nur zwei armselige Seelen, die etwas Trost brauchten.«

»Du hast ihnen also durch die einsamen Stunden geholfen?« fragte ich und wusste dabei selber nicht so genau, ob ich das ernst meinte.

»Nicht nur«, sagte er munter. »Brigitte Bardot war eigentlich immer gut gelaunt. Und Walentina Tereschkowa war, glaube ich, zu pragmatisch, um jemals traurig zu sein. Die erste Frau im All und so wasserscheu! Wir waren nackt baden in der Wolga, im Sommer, bevor sie ins All rauf ist. Ich sag dir, als Fernfahrer erlebst du schon was!«

»Aber die Liebe!« protestierte ich. »Du musst doch auch etwas anderes für diese Frauen empfunden haben außer Mitleid oder Spaß. Warst du nie verliebt?«

Da wurde er plötzlich nachdenklich. »Weißt du«, sagte er und klang dabei so traurig, wie ich ihn noch nie erlebt hatte, »verliebt war ich sehr, sehr oft sogar, aber nie in Frauen, sondern nur in den einen Moment mit ihnen. Es war immer schön und ich hatte sie alle gern. Aber geliebt habe ich nur einmal – und das, als ich schon kaum mehr glaubte, dass es mir noch passieren könnte.« Er verlor sich in seinen Gedanken, doch mich hatte die Neugier gepackt.

»Wer war sie?« fragte ich aufgeregt. »Eine Schriftstellerin, eine Sängerin, ein Filmstar?« Er aber winkte mit einer schwachen Handbewegung ab. »Es war am 3. November 2008, in Berlin«, sagte er kaum hörbar. »Ilse war so aufgeregt. Am nächsten Tag sollte sie als Bundesministerin vereidigt werden. Immer wieder sprang sie auf und lief unruhig durchs Zimmer. Da nahm ich sie schließlich bei der Hand, zog sie zu mir in den Sessel – und da ist es dann passiert. Einfach so!« Er schnipste lautlos mit den Fingern. »Es ist einfach so passiert.«

»Und am nächsten Tag war sie weg«, vermutete ich, »wie alle anderen auch?«

Er aber schüttelte müde den Kopf. »Nein, sie blieb. Wir trafen uns immer wieder. Aber dann stritten wir uns wegen einer Kleinigkeit, so unbedeutend, dass ich sie längst vergessen habe. Und wutentbrannt verließ sie mich, trat aus der Regierung aus und floh geradezu zurück nach Bayern.«

Mir fiel auf, wie dünn seine Stimme geworden war. Er atmete sehr flach, als länge ihm eine schwere Last auf der Brust. »Wir sind gleich hinter München«, versuchte ich, ihn aufzumuntern. Aber er schien mich nicht zu hören.

»Ich habe ihr nie gesagt, was ich für sie empfinde«, wisperte er vor sich hin. »Ich habe ihr nie gesagt, dass ich sie ...« Seine Stimme brach ab. Er musste eingeschlafen sein – verständlich, immerhin war er nicht mehr der Jüngste. Ich weckte ihn nicht.

Erst als wir in Feldkirchen angekommen waren, knuffte ich ihm vorsichtig in die Seite. »Wir sind da«, meinte ich. Doch er wachte nicht mehr auf. Ich weinte, noch bevor ich begriff, was eigentlich geschehen war. Draußen ging die Sonne auf, ein Hahn krähte die Dorfstraße hinab und Großvaters einzige wahre Liebe war hier irgendwo hinter einem der Hoftore und würde nie erfahren, was sie ihm bedeutet hatte.

Ich fuhr die ganze Strecke bis Berlin zurück. Um 14 Uhr sollte die Beisetzung sein. Das würde ich schaffen, ich wusste es. Ich musste es einfach schaffen. Kurz vor zwölf war ich beim Bestatter und brachte dem verdutzten Mann meinen Großvater. Ich nahm ein letztes Mal Abschied, bevor der schwarze Wagen zum Krematorium aufbrach.

Ich fuhr ihm nicht hinterher. Mich überkam eine plötzliche Sehnsucht, so groß, als müsste ich ertrinken. Ich zog mein Telefon aus der Tasche. Zum ersten Mal würde ich nicht darauf warten, dass sie zurückkäme. Zum ersten Mal würde ich sie bitten, mich nicht mehr zu verlassen. Und ich würde ihr sagen, dass ich sie liebte.