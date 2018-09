Instrumentalisiert

Nach einem Streit zweier Männergruppen in Köthen und dem Tod eines 22jährigen in der Nacht zu Sonntag schließen Ermittler Tritte oder Schläge gegen den Kopf als Ursache aus. Der Mann sei an akutem Herzversagen gestorben, eine schwere Vorerkrankung bestätigt. Zwei Afghanen wurden nach der Auseinandersetzung in U-Haft genommen. Den Tod des Mannes nahmen rechte Gruppen zum Anlass, für Sonntag abend zu einem »Trauermarsch« zu mobilisieren. Rund 2.500 Demonstranten folgten dem Aufruf. Dabei hetzte unter anderem der Neonazi David Köckert, sprach von einem »Rassenkrieg gegen das deutsche Volk«. (dpa/jW)