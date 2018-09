Nationalmuseum zerstört

Ein Großbrand hat weite Teile des brasilianischen Nationalmuseums in Rio de Janeiro zerstört. Flammen griffen am Sonntag abend (Ortszeit) auf fast alle Bereiche des historischen Gebäudes über. Es ist das älteste Museum des Landes und galt als eines der wichtigsten Ausstellungshäuser Südamerikas. Verletzte gab es nach Angaben der Museumsverwaltung nicht. In örtlichen Medien hieß es, dass die mehr als 20 Millionen Exponate der geologischen, botanischen, paläontologischen und archäologischen Sammlung weitgehend zerstört oder beschädigt sein könnten. »Das ist eine Tragödie für die Kultur in Brasilien«, sagte der Direktor des »Museu Histórico Nacional«, Paulo Knauss, im Sender Globo News.

Kritik am Zustand des Gebäudes gab es schon länger: Es soll Medienberichten zufolge seit längerem nicht für die Aufbewahrung der Ausstellungsstücke geeignet gewesen sein. Mehrere Ausstellungsräume waren in schlechtem Zustand und daher nicht für die Öffentlichkeit zugänglich. Im Mai dieses Jahres hatte ein lokaler Fernsehsender in einer Reportage gezeigt, dass das Museum in den vergangenen drei Jahren nur 60 Prozent des ursprünglich von der Regierung zugesicherten Budgets bekommen hatte.

Etwa 80 Feuerwehrleute kämpften Medien zufolge gegen die Flammen. O Globo berichtete, dass die umliegenden Hydranten nicht genügend Wasserdruck aufwiesen, was die Löscharbeiten behindert habe. (dpa/jW)