Damenhaft und wandlungsfähig

Einige Filme mit Jessy Rameik, die am letzten Augusttag nach kurzer Krankheit mit 84 Jahren gestorben ist, liefen in den 70er und 80er Jahren auch im »Westfernsehen«. Sie spielte beispielsweise eine Schuldirektorin in »Disko mit Einlage« (1979) von Bernd Schirmer. Dieser recht brave, sozialistische Vorläufer von »Fack ju Göhte« wurde vom Ersten übernommen. Der DEFA-Film, mit dem Rameik ihren Durchbruch gehabt hatte, war schon 1971 auch im ZDF gelaufen: »Das siebente Jahr«, ein Ehedrama von Frank Vogel mit ihr als Herzchirurgin und Mutter. Weil ihr Schauspielpartner der gerade unter Protest aus der BRD übergesiedelte Wolfgang Kieling war, wollten viele diesen realistischen, skeptischen Film über den Ehealltag unter DDR-Bedingungen sehen.

Nach ihrem Schauspielstudium in Leipzig hatte Jessy Rameik ab 1956 an Bühnen in Quedlinburg, Görlitz, Magdeburg und Berlin gespielt, seit Ende der 50er Jahre auch Rollen bei Fernsehen und Film übernommen. Erste internationale Lorbeeren erntete sie seit den frühen 60er Jahren als Diseuse. Beim Chansonfestival im polnischen Sopot sang sie sich 1964 auf den ersten Platz und ist bis ins Alter immer wieder mit Chansonprogrammen aufgetreten, in denen sie Texte von Werner W. Wallroth und Peter Ensikat aus der Taufe hob, aber auch im klassischen Repertoire brillierte, etwa mit Marlene Dietrichs Liedern. Der Diva lieh sie in mehreren Filmen auch ihre Stimme, arbeitete mit ihrem wandlungsfähigen Ausdruck überhaupt oft im Synchronstudio.

Damenhafte Mittelpunktsrollen wie in der Maupassant-Adaption »Madame Husson und ihr Tugendjüngling« (1987) waren selten, aber in großen Episoden spielte sie sich mit komödiantischem und fein charakterisierendem Können ins Gedächtnis der Zuschauer. So war sie die alleinerziehende Mutter Fräulein Maaß in den beiden »Florentiner 73«-Filmen (1971/74) oder 1974 die letztlich als Mörderin entlarvte Ehefrau der von Erwin Geschonneck gespielten Titelfigur in »Der Tod des Professors« aus der »Polizeiruf«-Reihe.

Besonders erinnert man sich bis heute an Rameik als charismatische Fotografin Winnie Winkelmann in elf Folgen der Reihe »Das unsichtbare Visier« (1973–79) an der Seite des von Armin Mueller-Stahl gespielten Kundschafters Achim Detjen.

Nach der großen Kehrtwende drängte sie sich nicht in den Vordergrund. »Vor allem putzte Jessy nie Klinken, drängelte sich nie nach vorn, war davon überzeugt, dass sie nur dann sinnvoll eingesetzt werden kann, wenn sie bewusst gefunden und gefragt wird«, heißt es im Nachruf auf ihrer Homepage. Sie spielte noch eine Hauptrolle im WDR-Film »Brandheiß« (1994), kleinere Rollen in Serien wie »Hinter Gittern« (2002) und »Gute Zeiten – schlechte Zeiten« (2003). Dort hat ihr Enkel Felix von Jascheroff bis heute eine Rolle. Seine Laufbahn hat Jessy Rameik immer mit Interesse verfolgt.