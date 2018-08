Die anfängliche Magie

»Gegenentwurf zur taktilen Beschränkung (Wisefools aus Brüssel am Mittwoch) Foto: Pressebild/ Berlin Circus Festival

Rund um den Erdball zeigen Festivals hochwertige Bühnenkunst. Ständig gelangt so Bemerkenswertes in die Festspiel-Umlaufbahn, bleibt sichtbar und einer nach dem anderen kauft, was sich bewährt und bereits verkauft hat. Das »Berlin Circus Festival«, das vor vier Jahren seinen Einstand auf dem Tempelhofer Feld gab, zeigt noch bis Sonntag auch Zeitgenössisches, will sich aber nicht im Kreisverkehr des Handelsüblichen etablieren. Es geht darüber hinaus. Mit einer Handvoll Neuheiten ist es zugleich Produktionsstätte, Labor, Klausur und spartenübergreifendes Forum für alle, die aus dem ästhetischen Korsett ihrer Zunft ausbrechen wollen. Summa summarum handelt es sich um eine Familiengründung der besonderen Art. Dieser Familie kann sich jeder anschließen, auch wenn er nicht mit dem Milieu vertraut ist, denn das gibt es so gar nicht, versichert mir Josa Kölbel, der das Festival zusammen mit Johannes Hilliger stemmt.

Auf dem zum Teil betonierten Tempelhofer Feld begegnen sich in dieser Woche Enthusiasten, die unkonventionellen Zirkus wollen. Das Zeltensemble auf kargem Grund (eins davon nagelneu, riesig, cremeweiß und selbstfinanziert) wurde errichtet von 30 Freiwilligen – für einen Etat, der andernorts nicht mal für die Zuschauertribüne reichen würde.

Mit Hingabe wird die Differenz zur darstellenden Kunst in Szene gesetzt: absurde Produktionen von Nicht-Sinn, für die der Zirkus so geschätzt und belächelt wird, kommen dabei mit ihrer puristischen Ästhetik oftmals sehr gut ohne die vertraute Sinnlichkeit des klassischen Zirkus aus. Ganz unverkrampft zeigt das Festival verschiedene Möglichkeiten, der Versachlichung des menschlichen Körpers etwas entgegenzusetzen. Sozusagen als Gegenentwurf zur taktilen Beschränkung der Gliedmaßen.

Die Poetisierung der Arena scheint dabei ein wenig den Bach runterzugehen, das rätselhaft Magische hat das Nachsehen, doch es lebt fort im ergreifenden Stück »Extreme Symbiosis« der Schweden Henrik Agger und Louise Bjurholm. Eine Stunde lang ist keine Show zu sehen ist, sondern nur Aufwärm-, Dehnungs-, Kraftübungen und Crashs in weißem Licht. Auf einer Leinwand laufen Cut-ups von unzähligen Trainingseinheiten aus 16 Jahren, die Hand-zu-Hand-Akrobatik in verschiedenen Stadien zeigen, aus dem Off fluten Zirkusgeräusche und die Stimmen der Artisten, die von Fehlschlägen und Konflikten erzählen. Aus dieser Abfolge des Immergleichen schält sich ein artistischer Bolero, der einem den Atem raubt. Noch nie löste sich der Hand-zu-Hand-Akt in einer derart unspektakulären, sensibeln Apotheose auf. Absolut Zirkus! Wirklich genial!

Was Agger und Bjurholm zu Virtuosen macht, haben sie im traditionellen Zirkus gelernt. Der kniffligste »Trick« dort ist, die Transzendenz des Körpers spürbar zu machen. In »Raven«, der deutschen Eröffnungsproduktion, gibt jede der drei Artistinnen sofort ihr Enigma preis. Die Schönheit der »Nummer« wird vorgeführt als wäre sie Beiwerk und danach plaudern die Artistinnen als »Rabenmütter« aus dem Nähkästchen. Nicht, dass das kein Superthema für eine Geschichte auf der Bühne wäre. Aber so erzählt uns der Konflikt zwischen Kind und Arbeit, Liebe und Ego, was er bedeuteten soll, nicht umgekehrt.

Im herkömmlichen Zirkus sehen wir die Bedeutung in die Artisten hinein. Die bleiben bei sich. In »Raven« ist das nicht der Fall, wodurch die anfängliche Magie gebrochen wird.

»Sirqus Alfon«, eine weitere schwedische Gruppe, zeigt eine aberwitzige Burleske auf Internet, Lasergimmicks, Pop, Videospiele und sonstigen Medienschwachsinn. Drei Musikerclowns schütteln in diesem Streetart-Phönix digital gesteuerten Unsinn aus Gelenken und Instrumenten, das Timing lässt nichts zu wünschen übrig. Die Alfons karikieren krass und technisch auf dem letzten Stand die Verdinglichung des Menschen. Ein echt komisches Unikat.

Insgesamt laufen 13 Stücke auf dem vom Hauptstadtkulturfonds geförderten Festival, die Macher kommen aus Syrien und Polen, Finnland und Spanien. Der Durchbruch des modernen Zirkus hierzulande ist geschafft. Lassen Sie sich überraschen.