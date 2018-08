Mehr als eine große Party?

Beeindruckende Räumlichkeit: Die Organisatoren des Atonal-Festivals wissen die offene Architektur im Kraftwerk Berlin zu nutzen Foto: Kraftwerk Berlin

Vergangene Woche fand bereits zum sechsten Mal das Atonal im Kraftwerk in Berlin-Kreuzberg statt. Das ursprünglich in den 80er Jahren entstandene Festival hat sich der experimentellen, vornehmlich elektronischen Musik verschrieben. Während es zur Zeit des Kalten Krieges ein Sammelbecken des Westberliner Undergrounds war, zieht es heute auch distinktionswillige Touristen an und ist wesentlich klubzentrierter angelegt, spielen doch große Teile des Festivals in den herausragenden Klubs Tresor und OHM. Die Geschichte des Atonal ist eng verknüpft mit der Biographie von Dimitri Hegemann, der nach dem vorläufigen Ende des Atonals im Jahr 1990 zunächst den Klub Tresor gründete und diesen nach dem Umzug in das Kraftwerk an der Spree nach und nach erweiterte. Der Relaunch des Festivals 2013 verdeutlicht mit einer kommerzielleren Ausrichtung inklusive eigenem Merchandise- und Streetfood-Markt den starken Wandel der Szene.

Das Hauptprogramm des Festivals spielte in der beeindruckenden Säulenhalle des ehemaligen Heizkraftwerks, an deren Ende sich eine etwa 15 Meter hohe, horizontale Videoleinwand befindet. Bislang wurde sie jedoch nicht überzeugend genutzt. Während das Soundsystem mittlerweile von den Künstlerinnen und Künstlern sehr gezielt und nuanciert eingesetzt wird, bleibt die Visualisierung weiterhin eher blass. Soundtechnisch werden alle Möglichkeiten ausgeschöpft, die heutzutage zur Verfügung stehen, demgegenüber erinnert die bildliche Darstellung oft an Computeranimationen vorvergangener Zeiten. Es fällt auf, dass die Leinwand in den letzten Jahren immer weniger genutzt wird.

Statt dessen wird häufiger auf die sehr facettenreiche Lichtanlage zurückgegriffen. Das führt schnell zu dem Gefühl, alles schon einmal gesehen zu haben. Am letzten Festivalabend wurden innerhalb von zwei Stunden zwei bombastische Auftritte geboten, die versuchten, alles aus der Licht- und Soundanlage rauszuholen, dabei aber kaum zu unterscheiden waren. Bei einer der beiden Shows wurde dabei auch ein anderes Problem deutlich. Die Künstlergruppe mit dem Namen »Labour« hatte es sich zum Anliegen gemacht, die »Natur« der Arbeit als potenziell transformative Aktivität darzustellen, ging dabei aber in der Visualisierung nicht über die Darstellung bestehender Arbeitsformen hinaus. Auch dem Anspruch, sich von Formen der regulierten Zeit zu lösen, wurde man nicht gerecht, stand er doch einem deutlichen Widerspruch zu der sehr drumlastigen musikalischen Darbietung. Immerhin blitzte hier überhaupt einmal so etwas wie inhaltliches Anliegen auf, das nichts mit einer mystizistisch-nihilistischen Weltanschauung zu tun an, wie sie der hier versammelten Szene nicht fremd ist.

Das Begleitprogramm bestand aus einer kleinen Filmauswahl und einer Reihe von Kunstinstallationen, die an verschiedenen Orten im Kraftwerk verteilt waren. Dabei verstanden es die Organisatoren, die unterschiedlichen Räume sinnvoll zu nutzen. Gerade die offene Architektur führte zu interessanten Effekten, da die Kunstwerke so zueinander in Bezug gesetzt werden konnten. Während ein Teil der gezeigten Werke vor allem visuelle Spielereien für das sicherlich nicht immer nüchterne Festivalpublikum boten, wurden auch gesellschaftspolitische Themen verhandelt. Sowohl die Künstler Zhao Liang als auch Materiel Matano beschäftigten sich mit der Nutzung der Atomkraft und ihren Folgen. Während Liang in seinen Filmaufnahmen und Interviews aus Tschernobyl die Folgen des atomaren Desasters verdeutlichte, widmete sich Matano der Katastrophe von Fukushima und kontrastierte auf mehreren Bildschirmen die jahrzehntelange Glorifizierung der Atomkraft mit den Folgen des Super-GAUs.

Seit seiner Wiederauflage will das Berlin Atonal mehr sein als eine große Party, bietet allerdings zu wenig Substanz, um künstlerisch bedeutsam zu werden. Vielleicht ist das nicht allein das Problem des Festivals, sondern einer Szene, die sich trotz immer mehr technischer Möglichkeiten sowohl musikalisch als auch visuell immer noch an tradierten Formen orientiert. Der Anspruch, welchen bereits der Festivalname erhebt, kann so nicht eingelöst werden. Kommerzialisierung und künstlerische Erstarrung der Szene befördern sich wieder einmal gegenseitig.