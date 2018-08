Aufklärung tut immer noch not

Solidarität mit HIV-Infizierten ist weiterhin wichtig: Rote Schleifen dienen als Symbol dafür Foto: Lukas Schulze/dpa

Die Lebenssituation von Menschen mit der Immunschwächekrankheit HIV hat sich in den letzten Jahren immer mehr verbessert. Galt eine Infektion mit dem HI-Virus in den 1980er Jahren noch als sicheres Todesurteil, lässt sich damit heutzutage ein nahezu normales Leben führen. Trotz alledem existieren in der Durchschnittsbevölkerung noch viele Ängste und Vorbehalte, die das Leben von Menschen mit HIV noch immer erschweren. Diskriminierungserfahrungen und die Situation von HIV-Infizierten am Arbeitsplatz dominieren daher auch die diesjährigen »Positiven Begegnungen«, die am gestrigen Donnerstag in Stuttgart begonnen haben. An der europaweit größten Konferenz zum Leben mit der Immunschwäche, die bereits zum 20. Mal stattfindet und von der Deutschen AIDS-Hilfe (DAH) durchgeführt wird, nehmen mehr als 400 Menschen teil.

»Ich freue mich sehr, dass unsere Stadt die ›Positiven Begegnungen‹ zum dritten Mal willkommen heißt. Das ist ein starkes Zeichen. Schluss mit Ablehnung und Angst: Menschen mit HIV müssen ohne Einschränkungen offen leben können – in Stuttgart und überall«, stellte Laura Halding-Hoppenheit, Schirmfrau der Veranstaltung und Stadträtin für die Partei Die Linke in der baden-württembergischen Landeshauptstadt, anlässlich des Tagungsbeginns klar.

Ängste abbauen

Unter dem Motto »HIV-Übertragung unter Therapie? Unmöglich!« wollen die Teilnehmer der Konferenz am Sonnabend ab 17 Uhr in der Stuttgarter Innenstadt auf die Straße gehen und demonstrieren. Denn diese Information reduziere Berührungsängste und wirke damit der Stigmatisierung der Betroffenen entgegen.

Während bei der ersten bundesweiten Veranstaltung von Menschen mit HIV und AIDS, die vor 28 Jahren in Frankfurt am Main stattfand, noch die Themen Tod und Stigmatisierung im Vordergrund standen, finden die diesjährigen »Positiven Begegnungen« unter dem Slogan »Wir sind überall!« statt. Mit der Wahl dieses Tagungstitels wolle man deutlich machen, dass HIV-positive Menschen heutzutage mitten im Leben stünden. Die meisten von ihnen ohne größere Einschränkungen, erläuterte die DAH am Mittwoch in einer Mitteilung. Tatsächlich sorgen verbesserte Therapien und Medikamente nicht mehr nur dafür, dass Betroffene länger gesund bleiben, sie verhindern auch die Übertragung von HIV. Dafür sind Infizierte jedoch auf die regelmäßige Einnahme verschiedener Medikamente angewiesen. Während einige davon dafür sorgen, dass die Vermehrung des Virus im Körper geblockt wird oder das Virus nicht mehr in die Körperzellen eindringen kann, verhindern andere, dass infizierte Körperzellen neue Viren herstellen können. Da bei einer HIV-Therapie immer verschiedene Medikamente gleichzeitig eingesetzt werden, die die Vermehrung des Virus blockieren sollen, spricht man diesbezüglich von HIV-Kombinationstherapien. Liegt die Viruslast im Blut aufgrund der erfolgreichen Therapie unter der Nachweisgrenze, gelten HIV-Positive mittlerweile als nicht mehr infektiös.

Auch die Präventionsarbeit hat sich den jüngsten Entwicklungen angepasst. So setzen Experten inzwischen nicht mehr nur auf den Gebrauch von Kondomen, sondern auch auf den Schutz durch eine erfolgreiche HIV-Therapie und durch die Einnahme der sogenannten Präexpositionsprophylaxe (PrEP). Bei letztgenannter Methode nehmen HIV-negative Menschen entweder täglich oder vor und nach sexuellen Kontakten »anlassbezogen« prophylaktisch ein HIV-Medikament ein, um sich vor einer Ansteckung mit dem Virus zu schützen. Im Gegensatz zum Gebrauch von Kondomen schützen die PrEP-Medikamente jedoch nicht vor Infektionen wie Hepatitis, Syphilis oder anderen sexuell übertragbaren Krankheiten. Die PrEP werde die anderen Safer-Sex-Methoden nicht ablösen, sie sei jedoch für manche Menschen die am besten geeignete Strategie, um eine Infektion mit dem HI-Virus zu unterbinden, so die DAH auf ihrer Internetseite.

Medikamente als Chance

Mediziner wie Hendrik Streeck, Direktor des Instituts für HIV-Forschung an der Universität Duisburg-Essen, sehen PrEP hingegen als Chance, aber auch als Herausforderung für die Präventionsarbeit. So deuteten Studienergebnisse darauf hin, dass viele Anwender das Medikament nur phasenweise verwenden, etwa um bei einem bestimmten Anlass geschützt zu sein. Einige Studien und Erfahrungen aus anderen Ländern legten zwar nahe, dass dies möglich sei, aber die Datenlage sei noch dünn, betonte Streeck im Juni anlässlich der Vorstellung seiner Untersuchung zum PrEP-Gebrauch. Ärztliche Beratung und regelmäßige Untersuchungen seien auf jeden Fall unerlässlich. »Denn eine unsachgemäß durchgeführte PrEP könne zu HIV-Infektionen und zur Resistenzbildung des Virus gegen das Medikament führen«, warnte der Mediziner.

Im Juli hatte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) unterdessen angekündigt, dass die Kosten für die HIV-Prophylaxe für Menschen mit einem erhöhten Infektionsrisiko künftig von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen werden sollen, was nunmehr den Zugang zu den Medikamenten auch für Personen mit geringem Einkommen möglich macht. Damit war Spahn der Forderung nachgekommen, die sowohl vom Team um Wissenschaftler Streeck, von der DAH als auch der Linkspartei erhoben worden war.

Nach Angaben der DAH lassen sich in der BRD aktuell rund 5.000 Menschen die PrEP-Medikamente verschreiben. Wissenschaftler der Universität Rotterdam schätzen, dass durch das neue Präparat die Zahl der HIV-Neuinfektionen in Deutschland bis 2030 um rund 9.000 verringert werden könne. Erfahrungen aus Australien, den USA und England belegen diese Einschätzung. In Ländern, in denen die PrEP zugänglich ist, gingen die HIV-Infektionen zurück.

Das Gemeinsame Programm der Vereinten Nationen für HIV/AIDS (UNAIDS) hat sich zum Ziel gesetzt, die AIDS-Epidemie weltweit bis zum Jahr 2030 zu beenden. In der BRD führt die DAH hingegen ihre Kampagne »Kein AIDS für alle!« mit dem Ziel durch, dies bereits bis 2020 zu erreichen. Ein zentraler Schlüssel dafür ist, dass sich vor allem Menschen, die oftmals wechselnde Sexualpartner haben, regelmäßig auf HIV, aber auch auf andere sexuell übertragbare Krankheiten testen lassen.

Die meisten Betroffenen erkrankten überhaupt nur an AIDS, weil sie jahrelang mit HIV gelebt hätten, ohne es zu wissen, beklagt die DAH. Viele machten aus Angst keinen entsprechenden Test oder zögen schlichtweg nicht in Betracht, dass sie sich mit dem Virus infiziert haben könnten, so die Selbsthilfeorganisation. Aktuell leben in Deutschland rund 13.000 Menschen mit HIV, ohne es zu wissen. Rund ein Drittel aller Diagnosen erfolgt erst, wenn bereits AIDS oder ein schwerer Immundefekt vorliegen. Ab diesem Herbst sollen hierzulande unter anderem auch deshalb HIV-Selbsttests erhältlich sein. Die dafür notwendige Änderung der Medizinprodukteabgabeverordnung hatte Gesundheitsminister Spahn vor wenigen Wochen angekündigt. Den HIV-Test selbst zu Hause durchführen zu können, könne die Hemmschwelle senken. »Manche Menschen scheuen sich, in einer Arztpraxis, im Gesundheitsamt oder in einem Checkpoint der AIDS-Hilfe danach zu fragen. Gründe können zum Beispiel Scham oder Angst vor einer negativen Bewertung ihres sexuellen Verhaltens sein«, so die DAH.

Ausgrenzung beim Arzt

Erschwerend dürften auch Diskriminierungs- und Ausgrenzungserfahrungen sein, von denen nicht wenige HIV-Infizierte berichten. So kommt es beispielsweise ausgerechnet im Gesundheitssystem immer wieder zu völlig überzogenen »Sicherheitsmaßnahmen«. So erhalten zum Beispiel Menschen mit HIV in vielen Zahnarztpraxen keinen oder nur den letzten Termin am Tag oder werden in Rehabilitationseinrichtungen von Gruppenangeboten ausgeschlossen, berichtete die AIDS-Hilfe am Donnerstag.

Dem Kampf gegen Stigmatisierung hat sich unterdessen auch die Tagung »HIV im Fokus« verschrieben, die am 1. September in Berlin stattfindet. Auf dem eintägigen Symposium wollen Fachleute, Mediziner und Betroffene das »Erreichte beleuchten und neue Impulse für die Zukunft miteinander setzen«. Ein Thema wird dabei der 2016 erfolgte Beitritt Berlins als erster Stadt in Deutschland zur Initiative »Fast-Track City« sein. In deren Rahmen soll in der Bundeshauptstadt in naher Zukunft ein integrativer Checkpoint für homosexuelle Männer und Transmenschen zur Erkennung und Behandlung von HIV, Hepatitiden und anderen sexuell übertragbaren Krankheiten gegründet werden. Dies könne dann auch der Ort sein, wo »wir für 500 Mittellose, die in Berlin leben, eine PrEP anbieten und eine erste Intervention für Chem-Sex-User stattfinden soll«, so die Organisatoren von »HIV im Fokus« auf ihrer Internetseite. Vor allem in Metropolen wie Berlin ist der Konsum chemischer Drogen beim Sex in den letzten Jahren überdurchschnittlich angestiegen.