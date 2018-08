Die Stirnen kräuseln sich

Die Welt bereisen, wie du lustig bist? Von wegen! Autobahn »Ibrahim Rugova« im Kosovo Foto: Hazir Reka/REUTERS

Der Schriftsteller Peter Wawerzinek bereiste im Mai zum zweiten Mal das Kosovo, diesmal in Begleitung dreier junger Frauen. (jW)

Spaziergang über Seitenwege zur Moschee, die bei meinem ersten Besuch noch im Bau war. Bergab bis zu Raki Rukowas Grabmal*. Regen fällt. Die Steine werden glitschig. Wir müssen uns unterstellen. Oberhalb einer Seitengasse lockt ein Tattoo-Art-Salon. Es gibt eine Telefonnummer, die wird angewählt. Ein Mann kommt, bittet in den Laden. Der ist so voller Katzengeruch, dass es hier nichts werden kann, wir schleunigst weg sind.

Bei meinem ersten Besuch in Prima Prishtina war ich oft in dieser Gegend hier herumgeschlichen, einmal auch in eine Ansammlung von Menschen geraten, die eine ganze Sporthalle hätten füllen können. Wir gehen heiter weiter zu Fuß. Dieses Mal konsequent bergab auf eine neu errichtete Kirche zu. Im Schlepptau der drei Gebrauchtwarenpiraten erwerbe ich mein erstes T-Shirt in Kirre Kosovo. Es zeigt eine böse blickende Krabbe auf rotem Untergrund.

Im Soma draußen ist es wie im Märchen unter Bäumen am runden Tisch. Cool Caro zerlegt einen hohen Burger mit dem Steakmesser. Die beiden anderen gabeln den Räucherlachs vom Gurkenhaufen in Dillsoße. Meine Freunde vom Theater sind in der Stadt zurück. Sie hatten mit ihrem Peer Gynt aus Kirre Kosovo ein Gastspiel in Stuttgart.

Zwei von ihnen treffen wir auf den breiten Stufen der Freitreppe vorm Nationaltheater. Alceta und Troubadour Tristan. Beide sind müde, aber bestens drauf. Wir begrüßen uns allesamt oberherzlich und ziehen mit den beiden Schauspielern ins Miqt, auf deutsch wie Mist ausgesprochen. Es gibt dort einen schönen Biergarten. Über ihm ziehen beinahe schwarze Wolken auf. Vier Männer mühen sich, an einem Gestänge eine riesige Plane festzuzurren, so dass wir vom Horrorhimmel nicht mehr viel sehen.

Alceta und Troubadour Tristan plappern munter drauflos, streifen alle möglichen Themen. Das Blödeste am Kirre Kosovo ist sein rigides Passwesen. Beide spielen an einer Bühne und sind verheiratet. Er ist Albaner, sie von hier, aus dem Kosovo. Er darf sich ungehindert bewegen. Wenn du aus Albanien bist, heißt es, kannst du die Welt bereisen, wie du lustig bist. Sie ist an die Gesetze des Landes gebunden. Ohne Visum darf sie in nur vier Länder reisen, muss für jeden Dreck Anträge stellen, die ohne Nennung von Gründen abgewiesen werden können. Weil für den Antrag Geld kassiert wird und für den nächsten wieder. Ich habe die Willkür mitansehen müssen. Visa für Gastspiele einfach nicht genehmigt, dann fällt das Gastspiel in Rumänien eben aus. Vom Antragsteller werden trotzdem hundert Euro abkassiert. Zahl und nimm es hin.

Ich kenne das nur allzugut aus meiner Vergangenheit. Mir wurde verboten, ins sozialistische Ausland zu reisen. Ich war nicht einmal mehr würdig, nach Polen oder Bulgarien zu fahren. Du gibst dich ab, sagst: Ist halt so, machst eine verächtliche Geste als Zeichen von Hilflosigkeit. Und auch hier verziehen sich nur die Münder ein wenig, und die Stirnen kräuseln sich. Kann man nix machen. Deshalb wird im Kirre Kosovo zuviel geraucht, viel zuviel Bier aus Flaschen getrunken und nicht abgewunken, ehe sie sich alle ordentlich ausgezittert haben.

Natürlich haben wir uns alle diese Ausgelassenheit verdient, und wenn man fragt: Warum um Himmels willen muss das so sein? Weil das Leben in Kosovo ansonsten recht beschissen, weil die Herrschaft der Macher, Machos, Kriegsgewinnler und Verbrecher samt ihrer flächendeckenden Korruption längst in alle Lebensbereiche vorgedrungen ist. Als Mittel, an Geld zu kommen.

* Ibrahim Rugova, von 2002 bis zu seinem Tod 2006 Präsident des Kosovo, schien als »Ghandi des Balkans« zeitweise zur Annahme eines serbischen Plans »für ein selbstverwaltetes Kosovo« bereit, bevor er sich dann doch wieder auf die Seite der Zerstörer Jugoslawiens schlug.