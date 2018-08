»Star schlechthin«: Hedy Lamarr nach einer Verhaftung wegen Ladendiebstahls, Anfang 1966 Foto: Everett Collection

Der historische Standarddokumentarfilm besteht aus Talking heads, Verweisen, Ausschnitten, »Quellen«, ist also eine Ansammlung von Zitaten. Das genutzte Material bleibt zumeist unverfremdet. Die Materialität der Archive und der Rede muss gewissermaßen unantastbar erscheinen, das ist die stillschweigende Voraussetzung für das Funktionieren des Formats.

Dieses stellt das Material der Archive in den Dienst einer konventionellen Erzählung, etwa der Biographie einer – berühmten/berüchtigten – historischen Person. »Bombshell: The Hedy Lamarr Story« von Alexandra Dean ist da keine Ausnahme. (Vielmehr ist der Film Teil der seit den 80er bestehenden TV-Doku-Reihe »American Masters«, die genau das tut: Geschichte in der Form der Biographie zu mythologisieren.)

Im Titel des Films zeigt sich dann jeweils die, sagen wir, Geschmacksausrichtung. »Bombshell« – die Granate, der »Knüller« – verweist sowohl auf die Sphäre des Krieges als auch auf die des Skandaljournalismus. Beide haben im Leben von Hedy Lamarr, geborene Hedwig Kiesler, eine gewichtige Rolle gespielt. So war ihr erster Ehemann Fritz Mandl (1900–1977) einer der größten europäischen Munitionsfabrikanten vor dem Zweiten Weltkrieg.

Die deutsche Kinoverleihfassung macht aus »Bombshell« eine »Geniale Göttin«. Auch in mythologischer Hinsicht ist die Figur Hedy Lamarr ausgesprochen ergiebig. So etwa als Autorin einer 1966 erschienenen Autobiographie – »Ekstase und ich« –, die sie erklärtermaßen nicht geschrieben hat.

Der Film »Bombshell« lohnt sich bei all seiner Konventionalität durchaus. Er enthält relativ unbekanntes Material, ein Telefoninterview etwa, geführt für einen 1990 im Magazin Forbes veröffentlichten Artikel. Stolz zeigt der Film sowohl die zwischenzeitlich verschollene Audiokassette als auch die Kruschecke, in der sie zwischen den Papierkörben angeblich wieder aufgetaucht ist. Auch die Auswahl der Talking heads ist dankbar. Neben Lamarrs Nachkommen haben die exzellente Filmhistorikerin Jeanine Basinger (»The Star Machine«, 2007) und der ebenso exzellente Sachbuchautor Richard Rhodes das Wort. Letzterer ist neben Büchern über die Waffen-SS-Einsatzgruppen in Osteuropa (»Masters of Death«, 2002) oder die Entwicklung von Atom- und Wasserstoffbombe auch der Verfasser von »Hecey’s Folly – The Life and Breakthrough Inventions of Hedy Lamarr, the Most Beautiful Woman in the World« (2011). Dieses Buch liefert dem Film die wesentlichen Stichworte.

Zunächst die romantischen: Aufstieg, Ruhm und Fall des Genies. Das Mädchen aus gutem Hause (liberale jüdische Bankiersfamilie) wird im Wien zwischen den Weltkriegen quasi aus jugendlichem Übermut ein Star der frühen Tonfilmtage. Der erste Höhepunkt ist gleich der Skandal, der ihrer »Autobiographie« den Titel geschenkt hat. Das Erotikmelodram »Ekstase« (Gustav Machaty, 1933) dürfte einen der ersten radikal inszenierten weiblichen Orgasmen in Großaufnahme zumindest der offiziellen Filmgeschichte enthalten. Die Beschreibung der Dreharbeiten in dem Buch ist lehrreich: »›Nein, nein‹, brüllte der Regisseur, ›ein leidenschaftlicherer Ausdruck auf dem Gesicht!‹ Er sah sich um und fand eine Sicherheitsnadel auf dem Tisch (…) ›Wenn ich dich ein bisschen in das Hinterteil piekse, wirst du deine Ellenbogen zusammenbringen und reagieren!‹«

Nach diesen ersten Filmerfahrungen heiratete sie besagten Rüstungsfabrikanten. Vor ihm und den Nazis floh sie über London in die USA, wo sie bei MGM der Star schlechthin wurde – ein Filmstar, praktisch ohne vernünftige Filme, »MGM wussten nicht, was sie mit mir anfangen sollten«. Privat beschäftigte sie sich mit technischen Erfindungen. Was die zweite, aus heutiger Sicht noch bedeutsamere Perspektive der Erzählung mit sich bringt – die technohistorische. Mit dem Avantgardekomponisten George Antheil (»The bad boy of music«), der zwar auch kein Ingenieur war, aber viel von mechanischen Klavieren verstand, erfand Lamarr ein System für verschlüsselte Radiokommunikation – permanenter Frequenzwechsel, Lamarr nannte es »Frequency hopping«. Der Plan war, dieses Prinzip für Torpedoleitsysteme nutzbar zu machen. Die U.S. Navy war aber an der Erfindung eines überkandidelten Filmstars zunächst nicht interessiert. Das Interesse kam erst auf, als Lamarrs Patent bereits abgelaufen war. Heutzutage ist »Frequency hopping« Grundlage jeder Art verschlüsselter drahtloser Kommunikation – vom Mobiltelefon bis zum Wi-Fi-Router. Das Patent wäre Milliarden wert. Lamarr bekam keinen Heller, ist inzwischen aber von der Weltgemeinschaft der Technoheads als Heldin des Fortschritts anerkannt.

Was wiederum die feministische Perspektive nach sich zieht. Lamarr ist die Frau, die von der Filmindustrie ruiniert, von Drogen (Amphetaminen) und Schönheitschirurgie physisch zerstört wurde und sowohl in ihren Versuchen als unabhängige Filmproduzentin als auch geniale technische Erfinderin scheitern musste. Man war einfach noch nicht soweit.