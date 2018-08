Eine Zigarette für Aretha Franklin

A Rose Is Still a Rose. »Queen of Soul« Aretha Franklin (1942–2018) Foto: AP Photo/dpa

Einsame Inseln gibt es nicht mehr viele. Außer, sie sind aus Plastik. Gemütlich leben lässt es sich auf dem Müll allerdings leider nicht. Kunststoff gibt es aber nicht nur als Strohhalme und Plastiktüten. Manuel Waltz’ Feature »Material der tausend Dinge. Welche Zukunft hat Kunststoff?« (DLF Kultur 2018; Ursendung Di., 19.30 Uhr, DLF Kultur) zum Beispiel beschäftigt sich vor allem mit dem unverwüstlichen Bakelit, aus dem man auch Aschenbecher herstellen kann.

Noch eine Zigarette für die letzten Donnerstag gestorbene Soulikone Are­tha Franklin sollte man anzünden, wenn Klaus Walters »Was ist Musik? Are­tha Franklin – Ein möglicherweise vorgezogener Nachruf« (Mi., 8 Uhr, Byte FM) kommt. Es handelt sich um die Wiederholung einer Sendung von 2012, die zum 70. Geburtstag der »Queen of Soul« entstanden ist.

Ein Hörspielklassiker aus dem Ruhrpott zum Thema Kohleförderung im frühen 19. Jahrhundert läuft mit Alfred Prugels »Die Maschine kommt« (NDR 1965; Do., 19 Uhr, WDR 3). Im Mittelpunkt der Geschehnisse steht die umstrittene Einführung der Dampfmaschine in einer kleinen Zeche. Mit dem Zeitalter, wenn das UKW-Radio museumsreif sein wird, beschäftigt sich Blablabor (das sind Reto Friedmann und Annette Schmucki) in »Radio« (Blablabor 2017; Fr., 0 Uhr, DLF Kultur) – ein alter Mann sendet ins Nichts und hört sich selber zu.

Ende 2014 wurde in Hamburg Iris Plate enttarnt, die jahrelang verdeckt beim Hamburger FSK ermittelte. Über die Ereignisse gibt es ein Livehörspiel. Es heißt »Was verrät die Unperson?« und stammt von Kolja Unger und Leyla Yenirce. Da es leider nur selten bis gar nicht im Radio läuft, empfiehlt es sich, eine Lesung von Leyla Yenirce in der Berliner Berghain-Kantine zu besuchen: Am Freitag ab 21 Uhr im Rahmen der Sommernachtsedition des Festivals »Ich brauche eine Genie«. Apropos Festival: Manuel Gogos widmet sich im Feature »041 Weitersagen! Das Edelweißpiratenfestival« (DLF 2018; Ursendung Fr., 19.15 Uhr, DLF) einer Kölner Veranstaltungsreihe zu Ehren der Widerstandsgruppe der Edelweißpiraten, die gegen die Nazis kämpften.

Und wen soviel Festivalspirit hungrig macht, der kann ab Sonnabend mittag bis spät in die Nacht in den Neuköllner Klunkerkranich gehen. Dort kann man ein sehr empfehlenswertes Soli­streetfoodfestival mit Live-DJs besuchen. Die Erlöse kommen Frauenhäusern und Vereinen zu Gute, die Obdachlose und Flüchtlinge unterstützen. Eindeutig kulinarischer, als Kochen und Radiohören! Oder doch nicht? Mariola Brillowska schickt nämlich in »Die Kochastronautin« (ORF 2018; Ursendung So., 23 Uhr, ORF Ö1) ihre Heldin Lola ins All, um gegen die schlechte Laune auf der ISS anzukochen. Dazu braucht man auch Alkohol! Aber der ist auf der Raumstation leider verboten und wird bei Lolas Himmelfahrt trotz raffiniertem Wärmflaschenversteck vom Sicherheitspersonal konfisziert. Bleibt nur, zu den Tophits des Stücks zu tanzen! Am Ende singen garantiert alle mit: »Kochen in der Raumstation / Universum lecker / süß, sauer, salzig, umami / lemon-bitter«!

Auch sonst gibt es gute Ursendungen. Katja Langenbach hat Arthur Schnitzlers Klassiker »Die Traumnovelle« (BR 2018; Fr., 21 Uhr, Bayern 2) adaptiert, und Erika Harzer bringt »Nicht mit uns! – Mittelamerikanische Musikerinnen wehren sich gegen den Machismo« (DLF Kultur 2018; Sa., 18 Uhr, DLF Kultur). Und Dunja Arnaszus’ Tierrechtsdrama »Menschentiere« (RBB 2018; Ursendung So., 14 Uhr, RBB Kulturradio) sowie Agnieszka Lessmanns humanistisches Stück »Einstiegskurs« (SWR 2018; Ursendung So., 18.20 Uhr, SWR 2) sind die abschließenden Geheimtips.