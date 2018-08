Wenn ich Spartakus wäre, o. k. Foto: Carsten Rehder/dpa

Liebes Tagebuch!

Soll ich dir mal was sagen? Lehrer sind vollkommen überflüssig! Das klingt ziemlich hart, aber ich habe einen guten Grund.

Stell dir nur vor: Mein erster Schultag war wie mein letzter, also der vor den Ferien. Das ist eine Dramödie! Wieso, bitte schön, hatte ich denn sechs Wochen Sommerferien, wenn ich heute morgen nach nur drei Unterrichtsstunden so gelangweilt und gleichzeitig überanstrengt war wie nach dem letzten Berlin-Marathon? (Du weißt, wir mussten da feuchte Schwämme an die Läufer austeilen.)

Ging es nur mir so? Ich begutachtete systematisch meine Mitschüler – von Bank zu Bank. Und glaube mir, liebes Tagebuch, denen ging es wie mir. Marc spielte unter der Bank, aber auf seinem Handy »Pokémon Go«. Tobi las ein Comic. Tinchen hörte MP3, man sieht ja die Ohrstöpsel bei ihren langen Haaren nicht. Mara meldete sich viermal zur Toilette ab. Aber nun pass auf: Charlotte malte Männchen in ihr Hausaufgabenheft. Charlotte! Stell dir das mal vor. Die hört sonst immer zu. Sogar bei Bio-Tonne, also dem Herrn Tonne, der unser Biologielehrer ist. Dabei hat der BSE, das sagt sogar Herr Flichter, unser Hausmeister.

Wenn Charlotte Männchen malt, dann ist erwiesen, dass Schule für nichts gut ist. Papa hat nur mitleidig genickt, als ich ihm meine Theorie eröffnete; Mama meinte nur, ich solle mir trotzdem Mühe geben. Mühe? Das hört sich nicht nett an! Ich bin ein Kind und kein Sklave in irgendeinem Steinbruch des römischen Imperiums!

Wenn ich Spartakus wäre, o. k., dann könnte ich das Lehrerzimmer erobern, verwüsten, schwarz anstreichen und zur nächsten Schule weiterziehen, aber ich bin nur ich. Ich muss morgen früh wieder antreten! Oh Gott!

Aber na gut, ich werde versuchen, meine Perspektiven abzuwägen. Opa sei Dank! Opas blaue Wälzer sind verlässliche Lebenshilfen. Opa sagt, da sei nichts falsch in den Büchern des Herrn Marx und des Herrn Engele. Jedenfalls habe ich eines dieser dicken Dinger heute Nachmittag aufgeschlagen, auf gut Glück – und da stand: »Die Gedanken der herrschenden Klasse sind in jeder Epoche die herrschenden Gedanken …« Hm?

Es muss sich um einen Druckfehler handeln. Epoche soll wohl Etage heißen? Und um welche Klasse es sich handelt, werde ich noch herausfinden. Ich tippe mal auf die 7b in der dritten Etage.

Um es genauer herauszubekommen, bleiben mir noch ein paar Wochen. Dann sind Herbstferien! Jau! Wird auch höchste Zeit.

Ja, mein liebes Tagebuch, das wollte ich dir mitteilen. Danke für dein Verständnis! Und drück mir morgen die Daumen, wenn es wieder heißt: Ich bin ein Kind und kein Sklave!