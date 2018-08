Reiswerder gegenüber, kleiner Badestrand

hier tobt das Leben, doch gesittet, es ist heiß.

Es gibt noch Platz im Wasser und am Strand.

Frauen, ein paar junge Männer, viele Kinder.

Dazwischen auch drei Männer so in meinem Alter

sie sitzen oder liegen jeweils ganz allein

doch sind sich ziemlich ähnlich, äußerlich.

Mächtige Körper, prachtvoll, tief gebräunt

sie sind vermutlich öfter hier in diesem Sommer.

Nein, keine Waschbrettbäuche, das nun nicht

viel, viel moderner, Waschtrommeln, ganz enorm.

Die Brust jeweils bedeckt von Silberlöckchen

die Körper voll Tattoos, kaum noch zu deuten

die wurden einst auf Dünnere gebannt.

Wie sie da liegen, Selbstbewusstsein pur

an ihnen kommt man nicht so leicht vorbei.

Ganz klar, die haben was aus sich gemacht

sind ganze Kerle, ich fühle mich ganz klein.

Wie das wohl von weit oben wirkt? Hallo

Herr Gerst, wie sieht es aus dem Weltraum aus?

Drei Walrossbullen ohne Harem? Und ich?

Ja, doch, ich will es wissen. Ein bleicher Mickerling

wohl eher eine Kegelrobbe? Na vielen Dank.

Ansonsten aber war es schön.