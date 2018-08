Kämpfende Frauen

Wehrhaft aus Erfahrung: YJS-Kämpferinnen in Sengal Foto: YJS/yjs-ybs.com

Zwischen zwei Gedenk- und Kampftagen der internationalistischen Frauenbewegung hat in Berlin vom 3. bis 14. August erstmals die »Aktionswoche gegen Feminizid und sexualisierte Gewalt« stattgefunden. Initiiert vom »Internationalen 8. März«-Bündnis gab es in der Hauptstadt Filmvorführungen, Seminare, Selbstermächtigungsworkshops, Demonstrationen und Podiumsdiskussionen. Mehr als 400 Teilnehmende vermerkten die Organisatorinnen über die elf Aktionstage hinweg – weit überwiegend Frauen. Ein Großteil der Veranstaltungen war auch nur für Frauen zugänglich.

Der Jesidische Frauenrat sprach über den Angriff der Terrormiliz »Islamischer Staat« (IS) im Sengalgebirge, der am 3. August 2014 mit Massakern an der jesidischen Bevölkerung begann und für viele Mädchen und Frauen dieser Minderheit bis heute nicht endete, da sie systematisch verschleppt, vergewaltigt und versklavt wurden. Immer noch gelten Tausende Jesidinnen als verschollen. Als Konsequenz aus dem genozidalen Angriff hat sich in Sengal eine bewaffnete jesidische Fraueneinheit zur Verteidigung der Region gebildet – zunächst trainiert von der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK). Die Kämpferinnen der YJS (Yekineyen Jinen Sengale – Frauenverteidigungseinheiten Sengals) schützen nicht nur ihre eigenen Gemeinschaften, sondern suchen auch nach den Verschleppten.

Lateinamerikanische Feministinnen sprachen über die aktuellen Kämpfe um körperliche und reproduktive Selbstbestimmung und den tödlichen Machismo in Argentinien, Brasilien und Mexiko. Auch der historische und aktuelle Frauenwiderstand im Sudan wurde beleuchtet. Und es wurde an die Qualen von mehr als 200.000 Mädchen und Frauen aus elf Ländern erinnert, die während des Asien-Pazifik-Krieges mit Unterstützung von Nazideutschland in japanischen Militärbordellen zwangsprostituiert wurden. Junge Mädchen der kolonisierten Gebiete, oft erst 13 oder 14 Jahre alt, wurden dort, wo die imperiale japanische Armee vorrückte, in solchen Bordellen zusammengepfercht und gezwungen, bis zu zwölf Männer täglich zu »bedienen«. Euphemistisch wurden diese Mädchen »Trostfrauen« genannt. Sie sollten die Kampfmoral der imperialen Armee aufrechterhalten sowie wahllose Vergewaltigungen der kolonisierten Frauen verhindern. Auch Geschlechtskrankheiten sollten so reduziert werden – und damit die Quote der deshalb ausfallenden Soldaten. Im japanischen Militär wurden Kondome ausgegeben. Sie hießen »Übergriff Nr. 1«. Aber einige Soldaten benutzten sie nicht. Die jungen Frauen wurden oft schwanger. Zwangsabtreibungen wurden durchgeführt. Viele von ihnen wurden auch sterilisiert, indem ihnen der Uterus entfernt wurde. Manche konnten die Kinder austragen. Aber nicht selten starben diese unter den unmenschlichen Bedingungen in den Bordellen. Einige der Frauen schafften die Flucht und zogen ihre Kinder trotz Stigma und Diskriminierung alleine groß. Denn der Horror war nach Kriegsende nicht vorbei. Die, die überlebten – erst die Folter des japanischen Militärs und dann die Bombardierung durch die US Armee – befanden sich weit weg von zu Hause. Ohne Sprachkenntnisse oder irgendeinen Anlaufpunkt. Kehrten sie in ihre Gemeinschaften zurück, wurden sie nicht selten abgewiesen. Die, die verheiratet gewesen waren, erlebten mitunter patriarchale Gewalt durch ihre Ehemänner, die sich hintergangen fühlten. Die Mehrheit der Frauen sprach nicht über das, was ihnen widerfahren war. Erst 1992 brachen, beginnend mit dem ersten Fernsehauftritt von Kim Hak Sun aus Korea Tausende Frauen auf der ganzen Welt ihr Schweigen und klagten an.

Der 14. August ist der internationale Gedenk- und Kampftag der »Trostfrauen« im Asien-Pazifik-Raum. Mit der Überreichung einer Petition an die japanische Botschaft in Berlin sollte an diesem die Regierung Japans zum Handeln bewegt werden. Bis heute steht eine ehrliche Entschuldigung mit politischen Konsequenzen des Nachfolgestaates aus. Revisionistisch verkehren japanische Schulbücher die Geschichte der imperialen Zwangsprostitution ins Gegenteil. Über ihre Botschaften und Konsulate kämpft die japanische Regierung gegen die Aufstellung von Gedenktafeln und -statuen weltweit. Sie verhöhnt und demütigt nicht nur die überlebenden Frauen und ihre Familien, sondern alle Menschen, die sich für eine verantwortungsvolle Erinnerungspolitik in Japan und weltweit einsetzen. Die Zivilgesellschaft in Japan ist heute jedoch sehr solidarisch mit den kämpfenden Frauen. Die deutsche Regierung wiederum ermahnt Museen und Gedenkstätten mit staatlicher Subventionierung regelmäßig, keine Solidaritätsbekundungen mit den Überlebenden faschistischer sexualisierter Gewalt im Asien-Pazifik-Krieg öffentlich zu machen. Miniaturausgaben der berühmten Bronzestatue eines jungen sitzenden Mädchens mit geballten Fäusten, die seit 2011 entschlossen auf die japanische Botschaft in Seoul blickt, mussten bereits aus dem Frauenmuseum Münster sowie aus der KZ-Gedenkstätte Ravensbrück entfernt werden.