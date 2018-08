Nachschlag: Unser schöner Rechtsstaat

Was kümmern Gerichtsurteile, wenn die Behörde schon entschieden hat? Foto: Bernd Thissen/dpa

Hauptsache weg mit dem Islamisten!, scheint man sich in Bochum gedacht zu haben, als man Sami A., dem nachgesagt wird, als Leibwächter Osama bin Ladens gearbeitet zu haben, vor vier Wochen nach Tunesien abschob. Das Oberverwaltungsgericht in Münster urteilte jetzt: Die Aktion war rechtswidrig. OVG-Präsidentin Ricarda Brandts erkennt eine bewusste Täuschung der Justiz durch die Behörden. Die Exekutive macht sich selbstständig. Rechtsstaat? Egal. Grundrechte? Nun ja. Tobias Armbrüster vom Deutschlandfunk bringt es im Gespräch mit dem ehemaligen NRW-Justizminister und SPD-Fraktionsvorsitzenden Thomas Kutschaty auf den Punkt: »Was ist das für ein Rechtsstaat, der einen Islamisten und Gefährder zurück nach Deutschland holt?« fragt er. »Wird da nicht tatsächlich gegen das Rechtsempfinden vieler Bürger verstoßen?« Bei so viel »Unrecht« fällt auch Kutschaty nur noch die Empfehlung ein, die Gesetze so zu ändern, dass rechtsstaatskonform abgeschoben werden kann – und die Richter nicht in die Bredouille kommen. Schöner Rechtsstaat. (row)