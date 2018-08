Die Lippen des Präsidenten

»Von Soldaten umgeben« (Ibrahim-Rugova-Poster in Pristina) Foto: Marko Djurica/Reuters

Der Schriftsteller Peter Wawerzinek bereiste im Mai zum zweiten Mal den Kosovo, diesmal in Begleitung dreier junger Frauen. (jW)

Vom Flughafen abgeholt werden, in einen Kleinbus steigen, in die Stadt hinein chauffiert werden, ist einfach schön. Wegen Gewitterwolken war die Maschine später gestartet, wir waren die letzten bei der Passkontrolle. Lovely Lendita vom »Qendra Multimedia« (Multimediales Zentrum) und ihr Fahrer mussten eine Dreiviertelstunde auf uns warten. Ich war zu einem Literaturfestival des Qendra mit Clemens Meyer, Ann Cotten und anderen eingeladen, verzichtete für die Festivaltage auf ein nobles Hotelzimmer. Dafür konnten wir eine Woche früher in eine Wohnung am Rand des Stadtzentrums von Prima Prishtina. Wir, das sind mein Tochter Active Augusta, ihre langjährige Schulfreundin Sweet Svende, die in Leipzig Kunst studiert, Cool Caro, Sängerin der Band »Ihr Wichser«, in der meine Tochter Synthesizer spielt, und meine Wenigkeit.

Die Hütte ist groß und fast ausgeräumt. Immerhin gibt es eine bequeme Lederecke, einen runden Tisch in der Küche, vier Klappstühle und genügend Matratzen auf dem Boden. Eine Treppe führt in die obere Etage. Dort machen sich die drei jungen Frauen breit. Ich beziehe auf der unteren Ebene das hintere Zimmer mit Schreibtisch, Couch zum Ausziehen und einem viel zu großen, mehrteiligen Schrank voller Bücher. Selbst unterm Schreibtisch liegen Packen wie sie aus der Druckerei gekommen. Alles Theatertexte von Joker Jeton Neziraj, der das Qendra gegründet hat.

Die Rucksäcke abgelegt und kurz frisch gemacht, geht es mit dem Kleinbus in die Stadt hinein. Lovely Lendita und der Fahrer verabschieden uns am Beginn eines Boulevards. Wir lustwandeln im Nieselregen auf ein großes Bildnis von Raki Rukowa zu, einem vielgeliebten, früh gestorbenen Präsidenten*. Das Bild von ihm füllt eine ganze Fassade aus.

Es gibt kein Laub vom Baum an den Lippen jenes Präsidenten. Der von toten Soldaten umgeben ist. Die Intellektuellen sind wie Mäuse. Der Humanismus ist eine betagte Dame, die über selbstmörderische Schmetterlinge faselt.

* Ibrahim Rugova, von 2002 bis zu seinem Tod 2006 Präsident des Kosovo, war ein Bohemien mit Seidenschal, der bei der Abspaltung von Serbien auf friedliche Mittel setzte, was ihm im Westen den Ruf eines »Ghandi des Balkans« eintrug, die NATO kooperierte bei der Zerschlagung ­Jugoslawiens dann aber doch lieber mit den Warlords der UCK.