Eifrig Feindeslisten geführt

Das Urteil im NSU-Prozess (hier ein Blick in den Gerichtssaal Anfang Juli) gab keinen Anlass zur Beruhigung Foto: Peter Kneffel/dpa/dpa-Bildfunk

Neonazis haben in den vergangenen Jahren Tausende Menschen auf »Feindeslisten« gesetzt. Seit 2011 fanden die Sicherheitsbehörden bei Razzien und Festnahmen in der rechten Szene immer wieder Dokumente, in denen mehr als 25.000 Personen mit Namen, Telefonnummern und Adressen als »Feinde« aufgeführt waren.

Das geht aus der Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linksfraktion im Bundestag hervor. Die Listen stammen demnach unter anderem aus den Ermittlungen gegen den rechtsterroristischen »Nationalsozialistischen Untergrund« (NSU) bis Ende 2011 sowie aus den Ermittlungen gegen den terrorverdächtigen Bundeswehrsoldaten Franco Albrecht und zwei Komplizen. Außerdem wurden entsprechende Daten im Zuge der Ermittlungen gegen Mitglieder der rechten Gruppierung »Nordkreuz« im vergangenen Jahr beschlagnahmt.

Nur drei Personen wurden aber von den Bundesbehörden darüber informiert, dass sie auf der Liste stünden, und dann unter Zeugenschutz gestellt. Auch das geht aus der Antwort auf die Kleine Anfrage hervor. Für alles weitere seien die Länder zuständig, hieß es.

»Die Bundesregierung ignoriert schlichtweg die rechtsterroristische Gefahr. Anders ist es nicht zu erklären, dass das Bundeskriminalamt von mehreren zehntausend Betroffenen nicht mal eine Handvoll informiert und sich sonst ausschweigt«, erklärte dazu am Dienstag die Initiatorin der Anfrage, Martina Renner. »Es ist völlig irrwitzig, wenn der Generalbundesanwalt Terrorverfahren führt, aber die gefährdeten Personen letztlich nicht vom BKA selbst informiert werden«, so die Bundestagsabgeordnete der Linksfraktion. »Man stelle sich vor, auf solch einer Liste zu stehen und im Unklaren gelassen zu werden. Ich erinnere daran, dass der NSU zehn Menschen ermordet und mehrere Opfer durch Bomben verletzt hat.« Spätestens seit Bekanntwerden des NSU-Netzwerks müssten beschlagnahmte »Feindeslisten« zentral erfasst werden, so Renner. Es gehe um eine reale Bedrohung.

Das BKA hatte laut Antwort der Bundesregierung aus den von NSU-Mitgliedern digital gespeicherten Adress- und Telefonlisten eine Gesamtliste mit rund 10.000 Datensätzen erstellt. »Darüber hinaus wurden Adresslisten in Papierform sowie Karten, zum Teil mit nicht eindeutig lokalisierbaren Markierungen sichergestellt.« Eine verlässliche Zuordnung, bei welchen Datensätzen, Adressen und Markierungen es um potentielle Anschlagsziele gehen könnte, sei aber nicht möglich, heißt es in der Antwort der Bundesregierung.

Brisant wird die Thematik auch durch die schnelle Freilassung von Personen, die als NSU-Helfer verurteilt wurden, nach wie vor stramme Neonazis sind und rege Szenekontakte pflegen. Für André Eminger, der am 11. Juli zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt und sogleich aus der Untersuchungshaft entlassen wurde, hatte die Bundesanwaltschaft zwölf Jahre gefordert. Die Ankläger hatten nach fünf Prozessjahren dann doch in Betracht gezogen, dass der NSU mehr als drei vollwertige Mitglieder gehabt haben könnte. Eminger kam laut Oberstaatsanwalt Jochen Weingarten als vierter Mann in Frage. Die Bundesanwaltschaft ging daher in Revision.