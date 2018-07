Freude über Formfehler

Auf dem Weg zur Arbeit oder zum Strand? Die Sonntagsöffnung im Handel bleibt weiter umstritten (Plakat im Seebad Sellin auf der Insel Rügen, Juni 2009) Foto: Stefan Sauer/dpa/lmv/dpa-Bildfunk

Beschäftigte haben meist eher ein geringes Interesse daran, sonntags zu arbeiten. Viele nutzen den Tag lieber zum Regenerieren, für Freizeitaktivitäten oder die Familie. Seit Jahren gibt es deshalb Streit darüber, ob, wann und wo an diesem Tag die Geschäfte geöffnet werden dürfen. Gegen entsprechende Verordnungen der Länder und Kommunen, die das sonntägliche Schuften ermöglichen, zieht die Gewerkschaft Verdi deshalb in der Regel vor Gericht. In Mecklenburg-Vorpommern hat sie nun auf Landesebene einen Teilerfolg erzielt.

Am vergangenen Mittwoch erklärte das Oberverwaltungsgericht Greifswald die sogenannte Bäderverkaufsverordnung in dem Bundesland für unwirksam. Seit 2016 erlaubte diese in 77 Urlaubsorten an der Küste und im Binnenland lange Öffnungszeiten an Sonntagen. Zwischen Mitte März und Anfang November durften dort von zwölf bis 18 Uhr Einkaufsmärkte, Schmuckboutiquen, Handyshops oder auch Modeläden öffnen.

Die Gewerkschaft hatte gegen die Regelung geklagt, weil sie mit bis zu 36 Feier- und Sonntagen im Jahr, an denen die Läden öffnen dürfen, das Regel-Ausnahme-Verhältnis ausgehebelt sieht. Der verfassungsrechtlich garantierte Schutz der Sonntagsruhe werde so unterlaufen, kritisierte Verdi. Die Richter kippten die Regelung nun allerdings nicht aus den von den Klägern angeführten Gründen, sondern bemängelten lediglich Rechtsfehler in der Verordnung. Demnach wurde die Rechtsgrundlage nicht richtig zitiert, was einen »durchgreifenden Verstoß« darstelle, so das Gericht in seiner Begründung. So hätte neben dem Ladenöffnungsgesetz auch das Landesorganisationsgesetz genannt werden müssen. Der Grund: Im Jahr 2011 war die Zuständigkeit für das Sonn- und Feiertagsrecht vom Innen- zum Justizministerium übergegangen.

Das Urteil hat die Diskussion über die Sonntagsöffnung nun erneut entfacht. Verdi feierte die Entscheidung trotz der rein formaljuristischen Begründung als Erfolg. Das Urteil gebe jetzt Gelegenheit, eine Regelung zu schaffen, die den verfassungsrechtlichen Ansprüchen genüge, sagte der Pressesprecher des Verdi-Landesbezirks Nord, Frank Schischefsky, am Mittwoch. »Wir sind nicht gegen eine Bäderregelung, aber gegen Gießkanne und Partikularinteressen. Menschen aus reinem Profitinteresse am Sonntag arbeiten zu lassen verstößt gegen das Grundgesetz«, so der Gewerkschafter.

Aber auch die Kapitallobby sieht in dem Urteil Chancen – zum Beispiel für eine weitere »Liberalisierung«, wie sie prompt der Landes-FDP vorschwebte. Und der Tourismusverband freute sich zumindest darüber, dass die Läden nicht sofort geschlossen bleiben müssen, da das Urteil noch nicht rechtskräftig ist. »Wichtig ist zunächst, dass wir die Saison unbeschadet zu Ende führen können«, teilte er mit. (dpa/jW)