Gerede von zu hohen Löhnen widerlegt

Bauarbeiter in Hamburg

In der Bundesrepublik sind die Arbeitskosten – also die Gesamtausgaben, die sich für die Unternehmer aus der Beschäftigung der Lohnarbeiter ergeben – im Jahr 2017 mit nominal 2,8 Prozent etwas stärker gestiegen als im Durchschnitt der EU (2,5 Prozent) bzw. der Euro-Zone (2,0 Prozent). Das geht aus dem vom Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der Hans-Böckler-Stiftung am Montag in Berlin vorgestellten Arbeits- und Lohnstückkostenreport für das Jahr 2017 hervor.

Den »Jetzt ist aber mal gut«-Wortmeldungen, mit denen sich Vertreter der Kapitalseite in den vergangenen Wochen auf die »stark steigenden« Arbeitskosten eingeschossen haben, traten die IMK-Ökonomen bei dieser Gelegenheit dezidiert entgegen. Gustav Horn, wissenschaftlicher Direktor des IMK, betonte, dass mit dem Arbeitskostenanstieg die »Fehler der Vergangenheit« noch längst nicht korrigiert seien. Aus seiner Sicht könne die deutsche Wirtschaft das Aufholtempo noch einige Jahre verkraften; es sei »gut so«, dass die Arbeitskosten in Deutschland nun schneller stiegen als anderswo. Er verwies auf den deutschen Leistungsbilanzüberschuss: Es sei zuletzt zwar gelungen, dessen Wachstum zu bremsen, die international vielfach – etwa von der OECD – geforderte Abschmelzung habe aber noch nicht einmal begonnen. Das extreme Ungleichgewicht zwischen Binnennachfrage und Exporten bestehe weiter: Die Nachfrage im Inland habe seit der Jahrtausendwende real um magere 15 Prozent zugelegt, die Ausfuhren aber hätten sich mit einem Wachstum von 120 Prozent mehr als verdoppelt. Die dennoch relativ stabile wirtschaftliche Entwicklung der letzten Jahre führte Horn auch darauf zurück, dass die Fixierung auf möglichst niedrige Arbeits- und Lohnstückkosten zuletzt zumindest »etwas« nachgelassen habe.

Trotzdem kann man nicht von einer Trendwende sprechen. Der »kumulative Wettbewerbsvorteil«, den sich die Bundesrepublik in den ersten zehn Jahren der Währungsunion gesichert habe, sei keineswegs verschwunden, unterstrich Rudolf Zwiener, einer der Autoren der Studie. Von 2000 bis zur Wirtschaftskrise von 2007/2008 waren die Lohnstückkosten in Deutschland nicht nur nicht gestiegen, sondern sogar gesunken. Bis 2017 stiegen sie dann zwar an (auf einen Indexwert von 120, wenn 2000 = 100), betragen aber immer noch deutlich weniger als in vergleichbaren Ländern: Frankreich, Belgien, Finnland und Österreich landen in dem Index bei knapp über 130, Italien bei fast 140. Die Steigerung sei also allenfalls ein »Schritt zur Normalisierung«. Von der deutschen Volkswirtschaft gehe weiterhin ein »deflationärer Druck« – also ein Druck zur Senkung von Preisen und Löhnen – auf die anderen Euro-Länder aus.

Wie die IMK-Studie zeigt, liegt das Niveau der Arbeitskosten in der Bundesrepublik trotz des jüngsten Anstiegs und des vielstimmig beschworenen wirtschaftlichen »Booms« weiterhin nur im westeuropäischen Mittelfeld. Mit durchschnittlich 34,60 Euro pro Stunde landet die BRD hier auf Platz sechs knapp vor Österreich mit 34,50 Euro. Vergleicht man lediglich den Dienstleistungssektor, dann liegt Deutschland sogar nur auf Platz neun. Mehr noch: Im Zeitraum von 2001 bis Ende 2017 verzeichnete Deutschland im Jahresmittel den drittgeringsten Anstieg in der gesamten EU. Nur Griechenland und Portugal liegen noch dahinter.

In der Phase sinkender Lohnstückkosten zwischen 2000 und 2008 seien 130.000 sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze abgebaut worden, während in der nachfolgenden Periode 4,5 Millionen Menschen in neue sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse eintraten, ergänzte Horn. Auch das zeige, dass eine einseitige Konzentration auf den Export selbst im »Erfolgsfall« unter dem Strich Arbeitsplätze koste.

Beifall für die IMK-Studie kam am Montag nur von der Linkspartei. Der gewerkschaftspolitische Sprecher der Bundestagsfraktion, Pascal Meiser, sah »das Märchen von den angeblich zu hohen Lohnkosten in Deutschland« einmal mehr »eindrucksvoll widerlegt«: »Unsere Nachbarländer können sich nicht immer weiter verschulden, um den enormen Exportüberschuss Deutschlands zu finanzieren.« Eine Erhöhung des Mindestlohns und konsequente Maßnahmen zur Stärkung der Tarifbindung seien dringend erforderlich.