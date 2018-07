Düstere Aussichten

Sieht so die Zukunft für Kaufhof aus? Bei Übernahme durch den Karstadt-Eigentümer droht die Schließung von Filialen (ehemaliges Warenhaus am Berliner Ostbahnhof) Foto: Joachim Herrmann/REUTERS

Für die noch rund 17.000 Beschäftigten der Warenhauskette Galeria Kaufhof haben sich die Aussichten einmal mehr verdüstert. Grund sind die neuerlichen Gerüchte über einen Einstieg der österreichischen Signa-Immobilienholding, der bereits der Konkurrent Karstadt gehört. Die Verhandlungen über einen sogenannten Sanierungs- und Beschäftigungstarifvertrag zwischen der Gewerkschaft Verdi und dem deutschen Kaufhof-Management wurden daraufhin am vergangenen Freitag »auf Eis gelegt«.

»Für unsere Verdi-Tarifkommission sind die möglichen Auswirkungen einer künftigen Kooperation von Kaufhof und Karstadt oder gar eine Zusammenführung der beiden Unternehmen derzeit nur schwer abschätzbar«, erklärte Bernhard Franke, Verhandlungsführer auf Gewerkschaftsseite und Leiter des Fachbereichs Handel im Verdi-Landesbezirk Baden-Württemberg, nach der Zusammenkunft mit der Unternehmensseite. Bei dem Treffen sei auch der Eindruck entstanden, dass die deutsche Geschäftsführung nichts von Gesprächen zwischen Signa und der Kaufhof-Eigentümerin, der kanadischen Hudson’s Bay Company (HBC), gewusst habe.

So bedauerte die Kapitalseite auch das vorläufige Ende der Gespräche mit der Gewerkschaft, wie Arbeitsdirektor Peter Herlitzius erklärte, »zumal wir bereits auf einem guten, gemeinsamen Weg sind. Wir brauchen für Kaufhof dringend eine Reduktion der Kostenbasis, um Arbeitsplätze zu sichern und uns zukunftsfähig aufzustellen«. Mit einer Zusammenarbeit oder einer Übernahme durch die Signa-Holding entstünden jedoch völlig andere Rahmenbedingungen für Verhandlungen, hielten die Mitglieder der Verdi-Tarifkommission dem entgegen. »Wir würden ja gerne über die gemeinsame Gestaltung eines glaubwürdigen Sanierungskonzepts verhandeln, also über Beschäftigungs- und Standortsicherung und über Tarifbindung«, stellte Bernhard Franke klar. Zuvor müssten jedoch die grundlegenden Fragen der künftigen Eigentümerstruktur geklärt sein.

Bereits zum dritten Mal hat Signa-Chef René Benko nun sein starkes Interesse an einem Einstieg bei Kaufhof bekundet. 2015 war er einer der Bewerber um die damals noch profitablen Warenhäuser der Kette, die der Metro-Konzern loswerden wollte. Er hatte aber das Nachsehen gegenüber der damals in Europa kaum bekannten Hudson’s Bay Company, die dann die Kaufhof-Häuser in der Bundesrepublik und in Belgien übernahm. Doch das Geschäft erwies sich für den kanadischen Konzern schnell als weniger rentabel als erhofft. Kaufhof steuerte nur noch Verluste zur HBC-Bilanz bei. Als Benko im November 2017 wiederum anbot, für drei Milliarden Euro das angeschlagene Warenhausunternehmen zu kaufen, wies das damalige Management die Offerte zurück. Doch die neue HBC-Chefin Helena Foulkes scheint nach einem Bericht der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 26. Juni eher geneigt, sich vom Verlustbringer Kaufhof zu trennen – zumal HBC auch in Kanada und den USA rote Zahlen schreibt.

Insofern könnte HBC nun tatsächlich an einem Einstieg der Signa-Holding interessiert sein. Über Kontakte zwischen deren Chef, René Benko, und der HBC-Spitze berichtete in der vergangenen Woche auch die Nachrichtenagentur Reuters. Danach könnte das Zusammenrücken der beiden letzten verbliebenen Warenhausketten in der BRD durch die Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens umgesetzt werden. An einem solchen könnte sich Karstadt mit mindestens 51 Prozent beteiligen. Aber auch die Komplettübernahme von Kaufhof scheint noch nicht vom Tisch zu sein.

Für die Beschäftigten lässt das nichts Gutes erahnen. Sollte es tatsächlich zu einer Übernahme kommen, stünden voraussichtlich weitere Warenhäuser und damit viele Arbeitsplätze zur Disposition. Da sich die Häuser beider Ketten – noch – oft in denselben Fußgängerzonen deutscher Groß- und Mittelstädte befinden, fielen höchstwahrscheinlich etliche Standorte einer Übernahme zum Opfer. Ebenso würden in der Verwaltung, im Einkauf und im Marketing viele Beschäftigte ihren Arbeitsplatz verlieren. In der Vergangenheit war immer wieder einmal über eine »Deutsche Warenhaus AG« spekuliert worden. Doch auch wegen der absehbaren Reduzierung der Häuser- und Mitarbeiterzahl hatten alle Beteiligten bislang von solchen Überlegungen schnell wieder Abstand genommen.

Auf Schrumpfkurs sind die beiden ehemals großen Warenhauskonzerne ohnehin seit Jahren: Karstadt und Kaufhof, die in ihren besten Zeiten jeweils an die 100.000 Mitarbeiter hatten, zählen mittlerweile beide deutlich unter 20.000 Beschäftigte. Während Karstadt inzwischen auf niedrigem Niveau halbwegs konsolidiert erscheint, steht und fällt für Galeria Kaufhof alles mit dem eingeschlagenen »Sanierungskurs«. Der noch nicht lange amtierende Chef Roland Neuwald schloss vergangene Woche gegenüber der Lebensmittelzeitung auch weitere Standortschließungen nicht aus. Ein umfangreiches Filialschließungsprogramm gebe es aber nicht. Doch zu diesem Zeitpunkt wusste er möglicherweise noch nichts von den wieder neu aufgelegten Gesprächen zwischen Signa und HBC.