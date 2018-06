Bürokratiemonster DSGVO

DSGVO bietet statt Schutz Repression: Was nun, ihr armen Freelancer und Blogger? Foto: CC0 Creative Commons

Angeblich geht es bei der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) um eine gute Sache. Doch die EU-Richtlinie und deren Umsetzung in Deutschland machen nach Meinung von Kritikern das Gegenteil daraus. Mit der DSGVO sei ein bürokratisches Monster geschaffen worden, wie auf einer Informationsveranstaltung von Verdi am 25. Mai in Frankfurt am Main deutlich wurde. Die Regelung sorge vor allem dafür, dass das Internet zugeschnitten auf Konzerne mit großen Rechtsabteilungen funktioniert. Das habe jetzt bereits erhebliche Folgen für viele Medienschaffende.

Journalisten und Fotografen fürchten nun das Risiko, sich strafbar zu machen oder Opfer eines Abmahnanwalts zu werden. Bei Verstößen gegen die seit 25. Mai in Kraft getretene DSGVO kann es teuer werden. Bußgelder von bis zu 20 Millionen Euro drohen; alternativ dazu in Höhe von bis zu vier Prozent des weltweit erzielten Jahresumsatzes. Die Frankfurter Deutsche Journalistenunion (DJU) in Verdi hatte die Veranstaltung auf Anfrage von angestellten Redakteuren, Pressefotografen sowie freiberuflich Tätigen organisiert. Dabei gehe es wohl um eine Regelung, die »Datenstreit grundsätzlich verordnet«, spottete ein eher verzweifelter freier Journalist.

All dies richte sich doch nur gegen Google, Facebook und Co., sagte die auf Datenschutz, Presse und Urheberrecht spezialisierte Anwältin Diana Ettig. Das fanden viele Anwesende nicht nachvollziehbar. Letztlich seien die Konzerne mit ihren Rechtsabteilungen und Lobbyisten nahezu als einzige in der Lage, sich erfolgreich den Fallen der Bürokratie zu entziehen. Nachweise von Einwilligungserklärungen sowie Vereinbarungen zur Auftragsverarbeitung überforderten dagegen viele Medienschaffende. Ein freier Fotograf beklagte, einen 56seitigen Vertragsentwurf von seinen Auftraggebern erhalten zu haben. Seit Inkrafttreten der DSGVO hätten viele kleine Vereine und Blogger, die die Vielfalt des Internets ausmachen, aus Sorge vor dem Paragraphendschungel bereits ihre Webseiten geschlossen.

Was hat sich alles geändert? Was droht uns noch – etwa statt Datenschutz die komplette Kommerzialisierung des Internets? Die Anwesenden wollten von der juristischen Beraterin wissen, was die Neuregelung für Pressefotografen und Journalisten bedeutet. Anwältin Ettig versuchte zu beruhigen: Keine Panik, es bleibe für die besorgten Medienleute weitgehend alles beim alten. Für Journalisten gelte weiterhin das jeweilige Landespressegesetz und für Fotografen das Kunsturhebergesetz (KunstUrhG) von 1907, das wie bisher das Recht am persönlichen Bild voraussetze. Das Eigentum daran gelte im Sinn des Urheberrechts immer noch für 70 Jahre post mortem. Die DSGVO lege in Artikel 85 fest: Der Ausgleich zwischen dem Persönlichkeitsschutz und dem Recht auf freie Meinungsäußerung und Informationsfreiheit, einschließlich der Verarbeitung zu journalistischen Zwecken und zu wissenschaftlichen, künstlerischen oder literarischen Zwecken sei von den Mitgliedsstaaten selbst zu regeln. Sie halte dies »im Sinn der Rechtssicherheit« für nötig, so die Anwältin. »Der Gesetzgeber hierzulande hat es aber verschlafen.«

Dennoch, Datenerhebung nach Artikel 6 DSGVO sei wie bisher erlaubt: Wenn die Aufgabe »im öffentlichen Interesse liegt« sowie »zur Wahrung der berechtigten Interessen« beiträgt – auch ohne Informationspflicht gegenüber den Abgebildeten. Löschfristen gespeicherter und aufbewahrter Daten sind Ettig zufolge auch kein Problem. Jedenfalls in bezug auf Fotografien und Inhalte, die zu künstlerischen Zwecken hergestellt werden, also der Meinungsäußerung oder der Informationsfreiheit dienten. Allerdings riet die Anwältin, gesammelte Daten nach zehn Jahren zu löschen. Was Verblüffung bei einigen Pressevertretern verursachte: Man nenne das Sammeln schließlich Archivieren oder aus Berufserfahrung zu schöpfen.

In der Praxis wirkt sich die DSGVO bereits fatal aus. Ein freier Fotograf, der nicht nur für die Presse, sondern bislang auch für die Webseiten von drei Kommunen Sommerfeste fotografiert hatte, berichtete: Diese Aufträge seien nun verloren. Nach Nachfrage bei ihren Rechtsanwälten hätten diese die Zusammenarbeit mit ihm beendet. Aufgrund der neuen Gesetzgebung dürfte es künftig Bilder diese Art nicht mehr geben. Viele Anwesende beklagten eine Flut von E-Mails, die wegen des jetzt geforderten Nachweises für ein Einverständnis ihren Account verstopften.

Versender von Newslettern und Informationen wollten sich auf drei unterschiedliche Arten absichern. Erstens mit Botschaften folgenden Inhalts: Der Empfänger solle nur reagieren, falls er keine Informationen mehr erhalten will. Ignorieren werde als Zustimmung aufgefasst. Die sei überflüssig, erklärte Anwältin Ettig. Falls man sich nicht schon von Anbeginn abgesichert habe, sei dies als Nachweis für ein Einverständnis nicht ausreichend.

Zweitens: Ein Button oder ein Link zum Anklicken seien geboten, um dem weiteren Erhalt zuzustimmen. Dies allerdings werde bereits von Cyber-Kriminellen als willkommener Anlass genutzt, Spam und Phishing-Mails zu verschicken, so die Erfahrung zahlreicher Journalisten.

Und drittens wird unter dem Vorwand, die neue DSGVO zu nutzen, dreist die Angabe von sensiblen Daten gefordert, wie Adresse, Telefonnummer, etc.: exakt das Gegenteil des bezweckten Datenschutzes also. »Schöne neue Welt im Internet«, kommentierte dies eine anwesende Journalistin.