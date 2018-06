Wahl in Trümmern

Westliche Medien behaupten gern, nach dem Sieg über den »Islamischen Staat« habe für den Irak eine neue Zeit begonnen. Tatsächlich liegt das Land in Trümmern, und die Lebensbedingungen sind miserabel – Wahlkampfplakat in Mossul (9.5.2018) Foto: Hemn Baban / picture alliance / AA

Anfang Mai bot sich in den Ruinen von Mossul ein bizarres Bild. Wahlplakate an von Einschusslöchern übersäten Wänden der Altstadt der einstigen irakischen Metropole versprachen eine bessere Zukunft. »Der Irak macht Fortschritte«, verkündeten die Poster der »Siegesallianz« von Premierminister Haidar Al-Abadi. Die Straßen der Umgebung liegen auch zehn Monate nach der Rückeroberung aus der Gewalt des »Islamischen Staates« (IS, arabisch Daesch) in Trümmern. Noch immer sind Leichen unter dem Schutt begraben, und Blindgänger stellen eine ständige Bedrohung dar. Die Hoffnungen der Bewohner auf Besserung nach den Parlamentswahlen dürften entsprechend gering sein. Westliche Journalisten versteigen sich hingegen zur Behauptung, für die Iraker habe eine »neue Zeitrechnung« begonnen, »vor und nach der Herrschaft der Terrormiliz«.¹ Tatsächlich ist die Situation im Land trostloser als vor der Ausbreitung der Dschihadisten vor vier Jahren.

Von den Kriegszerstörungen in Mossul und anderen Städten, die bei dem Feldzug gegen Daesch in Mitleidenschaft gerieten, ist in den hiesigen Medien nichts mehr zu vernehmen. Knapp ein halbes Jahr nachdem Al-Abadi den Krieg gegen die Dschihadisten für beendet erklärt hat, ist die »erste Parlamentswahl seit dem Sieg über den IS« das bestimmende Thema in der Berichterstattung über den Irak, von dem gesagt wird, er sei eines der wenigen demokratischen Länder der Region.

US-Außenminister Michael Pompeo war einer der ersten, der nach dem Urnengang seine Gratulation übermittelte. Die »Bürger aus allen ethnischen und religiösen Gruppen und aus allen 18 Provinzen, einschließlich der Binnenvertriebenen«, hätten sich »Gehör verschafft«. Der britische Außenminister Boris Johnson pries die Abstimmung als »historisch«, und auch UN-Generalsekretär António Guterres applaudierte den Verantwortlichen zur weitgehend friedlichen und ordentlichen Durchführung. Zahlreiche Kommentatoren glauben, damit sei dem Irak ein Weg aus dem tiefen Morast gewiesen. Von alldem kann keine Rede sein. Freie und faire Wahlen waren unter den herrschenden Bedingungen, die von Gewalt, Vertreibung, miserablen Lebensbedingungen und einer ebenso schwachen wie korrupten Verwaltung geprägt sind, von vornherein ausgeschlossen.

Städte in Ruinen

In der Schlacht um Mossul war die zweitgrößte Stadt des Landes im Zuge der rücksichtslosen Rückeroberung der Daesch-Hochburg durch irakische Truppen und die Luftwaffen der USA und anderer NATO-Staaten verwüstet worden. Die Viertel westlich des Tigris, inklusive der historischen Altstadt, wurden dabei zum großen Teil dem Erdboden gleichgemacht. Die fürchterlichen Konsequenzen für Leib und Leben zeigt eine Studie, die am 15. Mai in der Fachzeitschrift PLOS Medicine erschien.² Der Untersuchung zufolge stieg die Sterblichkeit unter der männlichen Bevölkerung von durchschnittlich 0,7 Toten pro 1.000 Personen im Monat vor Beginn des Sturms auf die Stadt auf 13,4 während der Angriffe, die der weiblichen von 0,5 auf 8,3 pro 1.000. Damit sind ungefähr jeder achte Bewohner und jede zwölfte Bewohnerin infolge der neunmonatigen Offensive ums Leben gekommen, die meisten von ihnen durch Luftangriffe.

Als der IS sich 2014 auf dem Vormarsch befand, stieg die Zahl der Binnenflüchtlinge bis September jenes Jahres von einer auf 1,7 Millionen. Während des Krieges gegen Daesch mussten dann nach Angaben der International Organization for Migration (IOM) mehr als 3,5 Millionen Menschen ihren angestammten Wohnsitz verlassen. Von Juli 2014 bis zum Frühjahr 2017 zählte das UNHCR insgesamt 5,4 Millionen Menschen, die zeitweise oder langfristig vertrieben worden waren, viele von ihnen mehrfach. Allein aus Mossul waren bis September 2017 mehr als 1,1 Millionen Menschen geflohen.³ Gut drei Millionen Flüchtlinge konnten zwar mittlerweile zurückkehren, die meisten leben jedoch in äußerst prekären Verhältnissen.

Neben Mossul wurden auch noch weitere Städte in den mehrheitlich sunnitischen Provinzen stark zerstört. Die Großstädte Ramadi und Falludscha sind immer noch kaum bewohnbar. Mehr als zwei Millionen Menschen können daher auch nach Ende der Kampfhandlungen nicht zurück oder fürchten sich vor den schiitischen Milizen, die dort nun vielerorts herrschen.

Die Kosten für den gesamten Wiederaufbau werden von der irakischen Regierung auf 88 Milliarden US-Dollar geschätzt. Auf einer Geberkonferenz in Kuwait wurden ihr bloß 30 Milliarden versprochen, zum größten Teil in Form von Kredit- und Investitions- statt Hilfszusagen.⁴

Wahlboykott

Das Interesse an den Wahlen war angesichts der Dominanz der korrupten schiitischen, sunnitischen und kurdischen Eliten, die auf überwiegend ethnisch oder konfessionell ausgerichteten Listen antraten, ziemlich gering. Was sollte die Stimmabgabe bewirken? In den »sozialen Medien« breitete sich unter Hashtags wie »Ich wähle nicht« oder »Bleib zu Hause« eine starke Boykottbewegung aus. Im Unterschied zu früheren Wahlen rief auch Ajatollah Ali Al-Sistani, das weithin geachtete höchste geistliche Oberhaupt der irakischen Schiiten, nicht mehr dazu auf, wählen zu gehen.

Wer die Wahlen boykottiere, überlasse das Land den Korrupten, warnte dagegen mit Muktada Al-Sadr ein anderer einflussreicher schiitischer Geistlicher. Seine Anhänger beherzigten dies. Während die Wahlbeteiligung um ein Viertel auf 44,5 Prozent fiel, errang die von ihm angeführte »Allianz für Reformen«, meist mit ihrer arabischen Abkürzung »Sairun« (»Die Marschierenden«) bezeichnet, die meisten Sitze. Nicht nur die etablierten irakischen Politiker, auch westliche Politiker und Medien zeigten sich unangenehm überrascht, dass nicht der favorisierte amtierende Premierminister Haidar Al-Abadi mit seiner »Siegesallianz« gewann, sondern ein Bündnis säkular orientierter, liberaler und nationaler Kräfte. Nach der vorläufigen Auszählung der Stimmen kann »Sairun« mit 54 der 329 Parlamentssitze rechnen, die aus Vertretern der großen proiranischen schiitischen Milizen gebildete »Fatah-« oder »Eroberungsallianz« erhält 47, Abadis Liste 42 Sitze. Die kurdischen Parteien kommen zusammen auf 58 und die von Sunniten geführten auf 44 Mandate. Die Liste des früheren Premiers Nuri Al-Maliki muss sich mit 25 Sitzen begnügen.

Bis das amtliche Ergebnis veröffentlicht wird, kann allerdings noch einige Zeit vergehen. Wie zu erwarten, war auch diese Abstimmung von vielen Irregularitäten geprägt. Beobachter berichteten unter anderem von Problemen mit dem erstmals benutzten elektronischen Wahlsystem. Kritiker sprechen von Bestechung, Manipulation und Betrug. Die meisten Beschwerden kamen aus der autonomen Kurdischen Region und aus Kirkuk, außerdem aus den mehrheitlich sunnitischen Provinzen Anbar, Salah Al-Din und Dijala. In Kirkuk umzingelten aufgebrachte Araber und Turkmenen, die den immer noch dominierenden kurdischen Parteien PUK und KDP systematische Fälschungen vorwarfen, ein Gebäude der Wahlkommission, verhinderten den Abtransport der Wahlzettel und forderten eine Neuauszählung.

Nachdem ein amtlicher Untersuchungsausschuss »gefährliche Verstöße« gegen das Wahlrecht festgestellt hatte, ordnete das noch amtierende Parlament die vollständige manuelle Auszählung der rund elf Millionen Stimmzettel an. Vier Tage danach fing ein Magazin im Osten Bagdads Feuer, in dem etwa 1,2 Millionen Wahlzettel aufbewahrt wurden. Die Behörden gehen von Brandstiftung aus. Für viele ist der Brand ein Beweis für umfassende Wahlfälschungen.

Sieg der »Marschierenden«

Der Sieg von »Sairun« wurde in Medien oft als schockierend bezeichnet. Doch schockte er nicht nur, wie das Onlineportal Al-Monitor schrieb, die »politische Klasse« im Irak, sondern auch die ausländischen Mächte, die im Zweistromland ihre Interessen verfolgen, allen voran die USA. Schließlich war während der Besatzung Al-Sadrs »Mahdi-Armee« eine der stärksten Widerstandsgruppen gegen die britischen und US-amerikanischen Besatzungstruppen. Auch im Iran ist der schiitische Geistliche aufgrund seiner scharfen Kritik an der Einmischung des Nachbarlandes nicht sonderlich beliebt. Sowohl Washington wie Teheran droht nun ein gewisser Verlust an Einfluss in Bagdad.

Al-Sadr gewann die Wahlen im Bündnis mit der Irakischen Kommunistischen Partei sowie anderen linken Gruppen wie der irakischen Reformpartei und der Gruppe »Jugend und ­Chance«. Dieses Bündnis zwischen schiitischer Bewegung und linken Kräften ist nicht so sonderbar, wie es auf den ersten Blick scheint. Auch wenn die »Sadr-Bewegung« einen religiösen Hintergrund hat, ist sie politisch in erster Linie national, d. h. gegen jedwede äußere Einmischung eingestellt. Ihre konservative Ideologie verbindet sie mit einem breiten sozialen Engagement. Sie kämpft seit Jahren gemeinsam mit fortschrittlichen Kräften für institutionelle Reformen zur Überwindung des herrschenden, ethnisch-konfessionell ausgerichteten politischen Systems, das die USA während der Besatzung etabliert haben, gegen die endemische Korruption und die Unfähigkeit der Regierung, die Basisdienstleistungen sicherzustellen.

Das Bündnis beruht auf einer Bewegung, die aus den 2015 einsetzenden landesweiten Massenprotesten gegen Korruption und Unfähigkeit von Regierung und Verwaltung hervorgegangen war. Sie hatte im März 2016 in Bagdad Hunderttausende auf die Straße gebracht, die Plätze besetzten und Zeltlager errichteten, bis schließlich am 30. April 2016 in der bisher spektakulärsten Aktion Zigtausende Demonstranten die schwerbewachte »Grüne Zone« in Bagdad und das dort ansässige Parlament stürmten. Die meisten Aktivisten stammten zwar aus dem Lager Al-Sadrs, die Bewegung ging jedoch weit über dessen Anhängerschaft hinaus.

Von allen schiitischen Kräften unterhält die Sadr-Bewegung den engsten Kontakt zu sunnitischen Gruppierungen. Zu Beginn der Proteste in den mehrheitlich sunnitischen Provinzen ab Ende 2012, die schließlich Anfang 2014 zum Aufstand führten, entsandte sie z. B. Solidaritätsdelegationen. Ihr neuer bewaffneter Arm, die »Friedensbrigaden«, beteiligte sich auch nicht an den Feldzügen zur Rückeroberung der von Daesch kontrollierten sunnitischen Gebiete, sondern beschränkte sich auf den Schutz schiitischer Moscheen und Heiligtümer in konfessionell gemischten Städten wie Samarra.

Neben den sunnitischen Gruppierungen signalisierten auch die kurdischen Parteien PUK und KDP sofort ihre Bereitschaft zu einer Koalition. Zur Kommunistischen Partei haben sie traditionell ein enges Verhältnis, und Al-Sadr hat stets einen Ausgleich mit allen Bevölkerungsgruppen gefordert. Zwar war auch er klar gegen das Unabhängigkeitsreferendum, das die kurdische Regionalregierung Ende September abhielt, sprach sich aber gegen die militärischen Reaktionen der Zentralregierung aus.⁵

Der Wahlerfolg der Allianz, die trotz der geringen Wahlbeteiligung über dreihunderttausend Stimmen mehr erhielt als ihre einzelnen Mitglieder bei den Wahlen 2014 zusammen, ist sicherlich eine der wenigen positiven Entwicklungen im Irak, zeigt er doch die recht starke Verankerung der Reformbewegung. Eine Wende in der irakischen Politik, wie viele Experten erwarten, bedeutet er aber sicherlich noch nicht. »Sairun« verfügt nur über knapp ein Drittel der für eine Regierungsmehrheit nötigen Mandate. »Die Marschierenden« sind zur Regierungsbildung daher auf Koalitionspartner aus dem bisherigen Parteiensystem angewiesen. Hinzu kommt, dass der von ihnen zu übernehmende Staatsapparat gegenwärtig vor allem durch Ineffizienz und Korruption geprägt ist. Da Al-Sadr nicht kandidierte, kann er selbst nicht Premierminister werden. Inwiefern unter solchen Bedingung wenigstens kleine Schritte aus dem Sumpf möglich werden, wird davon abhängigen, ob auch weiterhin Druck von der Straße ausgeübt wird. Entscheidend wird der Umgang mit den Sunniten und Kurden sein.

Die gewaltsame Niederschlagung der sunnitischen Protestbewegung, die u. a. mehr Autonomie, ein Ende der Benachteiligung ihrer Provinzen und der Diskriminierung beim Zugang zu staatlichen Stellen, eine Amnestie für politische Gefangene und die Aufstellung lokaler Sicherheitskräfte forderte, hatte 2014 zum Aufstand geführt, der dem Daesch den Weg ebnete. Keiner dieser nicht unberechtigten Forderungen von sunnitischer Seite ist Bagdad bisher entgegengekommen. Statt dessen wurden durch den rücksichtslosen Krieg gegen die Dschihadisten Städte und Dörfer verwüstet, die Bewohner vertrieben. Vielerorts haben schiitische Milizen faktisch die Kontrolle übernommen. Wenn sich bezüglich einer Verständigung mit den Sunniten nichts bewegt und nicht rasch ein effektiver Wiederaufbau der zerstörten Viertel in Gang kommt, so wird die aktuelle Verbitterung wieder in Wut umschlagen und sich erneut, so warnen viele Experten, günstige Bedingung für die Ausbreitung des IS und anderer dschihadistischer Gruppen entwickeln.⁶

Proiranische Milizen

Als besondere Bedrohung für die weitere Entwicklung des Iraks gelten die schiitische Milizen, die sich im Kampf gegen den Daesch unter dem Dach der sogenannten »Volksmobilisierungseinheiten«, arabisch »Haschd Al-Schaabi«, zusammengeschlossen haben. Während ein Teil derselben sich Regierung und Armeeführung unterstellt hat, agieren die übrigen Milizen völlig unabhängig und bilden einen eigenständigen Machtfaktor. Dazu gehören die stärksten dieser paramilitärischen Verbände: die »Badr-Brigaden« (heute Badr-Organisation genannt), »Kataib Hisbollah« (nicht zu verwechseln mit der libanesischen Hisbollah) und »Asaib Ahl Al-Hak«, die »Liga der Gerechten« – alle drei vom Iran ausgerüstet und seit der Besatzungszeit berüchtigt für ihr brutales Vorgehen. Durch den großzügigen Nachschub an modernen Waffen und weitere militärische Unterstützung aus dem Iran wurden die gut 100.000 Mann starken Verbände bald schlagkräftiger als die Armee. Ihren Erfolgen im Kampf gegen den Daesch folgten regelmäßig Berichte über Massaker, Verschleppungen und die systematische Zerstörung sunnitischer Dörfer, bis hin zu regelrechten ethnischen Säuberungen. Aufgrund ihres großen Anteils beim Zurückschlagen der Dschihadisten, stieg ihr Ansehen in weiten Teilen der schiitischen Bevölkerung ungeachtet ihrer Gräueltaten enorm. Ihre Führer werden geradezu verehrt. Hadi Al-Amiri, der Kommandeur der »Badr-Brigaden«, gilt als mächtigster Militärbefehlshaber im Land.

Obwohl die irakische Verfassung Angehörige bewaffneter Organisationen von der Kandidatur ausschließt und Ajatollah Al-Sistani als geistiges Oberhaupt der Schiiten sie allen »Haschd«-Mitgliedern strikt untersagte, schlossen sich Vertreter der drei genannten Milizen und der 2014 gegründeten »Imam-Ali-Bataillone« zur »Fatah« zusammen. Finanziell gut ausgestattet, wurden die nun Businessanzüge tragenden Milizionäre mit einer gleichfalls gegen Korruption und Establishment gerichteten Wahlkampagne zur zweitstärksten Kraft.

Konträrere Partner

Angesichts dieser Vorgeschichte kam die Ankündigung von Koalitionsvereinbarungen zwischen »Sairun« und der »Fatah« für viele ziemlich überraschend. Zwar hatte Al-Sadr von Anfang an zur Bildung einer breiten, »inklusiven« Regierungskoalition aufgerufen, in der alle Komponenten der irakischen Gesellschaft vertreten sein sollen. Aber ein Bündnis mit dem Milizenführer Amiri galt vor dem Votum als ausgeschlossen. Sadrs »Marschierende« und Amiris »Fatah« hätten ein »echtes Bündnis« geschlossen, »um die Bildung einer nationalen Regierung frei von jedem Dogmatismus voranzutreiben«, kündigte nun jedoch der schiitische Geistliche auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem Milizenführer an.⁷

Hintergrund dürften die sich verschärfenden Auseinandersetzungen um die Wahlen sein, die die Spannungen im ohnehin tief gespaltenen Land gefährlich anheizen. Mehrere Politiker, inklusive Al-Sadrs selbst, warnen bereits vor dem Ausbruch eines neuen Bürgerkriegs.⁸ Dem will der Kleriker, dessen Hauptanliegen die Überwindung der Spaltung des Landes ist, offenbar durch rasche Bildung einer Regierung begegnen, in der die wichtigsten politischen Kräfte vertreten sind. Da gegen den Widerstand der schiitischen Milizen ohnehin kaum größere Reformen durchzusetzen wären, hielt er es offensichtlich für klüger, die zweitplazierte Liste gleich mit ins Boot zu holen. Im Unterschied zur »Siegesallianz« von Al-Abadi, die allgemein als Koalitionspartner erwartet wurde, sind die »Fatah«-Vertreter nicht durch Korruptionsvorwürfe belastet.

Vor dem Abkommen mit der »Fatah« hatte Al-Sadr bereits Koalitionsabkommen mit der säkularen »Nationalen Koalition« (Al-Watanija) des Vizepräsidenten Ijad Allawi, der auch viele Sunniten angehören, und der »Nationalen Weisheitsbewegung« (Al-Hikma) von Ammar Al-Hakim gebildet. Hakim war langjähriger Chef des »Obersten Islamischen Rates«, bis er diesen im August 2017 verließ, um eine neue »nationale, nichtislamische Bewegung« zu gründen. Mit den zusätzlichen 21 bzw. 19 Abgeordneten der beiden Listen verfügt die Koalition bereits über 141 Sitze. Nimmt man die beiden großen kurdischen Parteien PUK und KDP, die das Abkommen zwischen »Sairun« und »Fatah« begrüßten und die zusammen 54 Sitze errangen, hinzu, ist eine parlamentarische Mehrheit in Sicht. Ob auch sunnitische Parteien zu einer Koalition mit »Fatah« zu gewinnen sind, ist zweifelhaft.

US-Einfluss geschwächt

Das Bündnis von »Sairun« mit »Fatah« wird als weiterer Rückschlag für Washington gewertet, teilen beide Gruppen doch eine tiefe Abneigung gegen die einstige Besatzungsmacht. Für Teheran dagegen ist der Einstieg seiner engen Verbündeten eine günstige Entwicklung. Auch wenn Al-Sadr die iranische Einmischung in seinem Land beenden will, ist er kein grundsätzlicher Gegner des schiitischen Nachbarn. Allerdings wird auch die neue Regierung nicht so schnell etwas an der wirtschaftlichen wie militärischen Abhängigkeit Bagdads von den USA ändern können. Al-Sadr hat bereits versöhnliche Signale Richtung Washington gesandt. So versicherte er beispielsweise, nicht mehr unmittelbar auf einen Abzug der US-Truppen zu drängen, deren Zahl auf rund 7.000 geschätzt wird, da sie nunmehr auf Einladung der bisherigen Regierung im Land seien. Er strebt statt dessen, so heißt es, ein Gesetz an, das den Aufenthalt fremder Truppen auf irakischem Gebiet generell untersagt.⁹

Die sich abzeichnenden Koalition unter Al-Sadrs Führung könnte das Land womöglich stabilisieren. Entscheidende Schritte zur Überwindung der wichtigsten Probleme sind jedoch kaum zu erwarten. Die dominierenden Kräfte im Land, deren Vertreter auch weiterhin eine Mehrheit im Parlament haben, werden alles tun, um Reformen, die ihren Interessen zuwiderlaufen, zu untergraben. Sie hätten bei Maßnahmen gegen die Korruption auch persönlich sehr viel zu verlieren. In einem Land, dessen Einkommen fast ausschließlich auf dem Ölexport beruht und in dem sich die Korruption seit dem radikalen Wirtschaftsembargo in den 1990 Jahren umfassend ausgebreitet hat, sind rasche Fortschritte kaum zu erwarten. »Der Irak mag sich von der Geißel des islamischen Staates befreit haben, aber der Staatsapparat ist bis ins Mark verrottet«, schreibt der renommierte Nahostexperte der International Crisis Group, Joost Hilterman.¹⁰ Die in der Fatah zusammengeschlossenen Milizen stellen auch bei Einbindung in eine Einheitsregierung eine stete Bedrohung für die Autorität der Regierung und für alle Versuche dar, mit den sunnitischen und kurdischen Kräften zu einem Ausgleich zu gelangen.

Das Haupthindernis wird aber die fortgesetzte Einmischung der USA sein. Sowohl Washington wie auch die anderen westlichen Regierungen betrachten den Wahlsieg von »Sairun« nicht als Chance, sondern sehen in den Bestrebungen des Bündnisses, die Spaltungen im Land zu überwinden und die künftige irakische Politik nach den Interessen der Mehrheit der Iraker auszurichten, eine Bedrohung ihrer Interessen. Dasselbe gilt auch für eine Regierungsbeteiligung der »Fatah«. Wenngleich die bisher dominierenden schiitischen Parteien ein enges Verhältnis zu Teheran unterhielten, waren sie doch zugleich bereits vor der US-geführten Invasion Bündnispartner des Westens gegen das Baath-Regime gewesen. Die in »Fatah« vereinten Milizen hingegen sind wesentlich enger mit dem Iran liiert und erklärte Gegner der USA. Einige drohten bereits, die US-Truppen gewaltsam aus dem Land treiben zu wollen, sollten sie nach dem Sieg über Daesch nicht freiwillig abziehen. Als Reaktion auf die Luftangriffe der USA, Frankreichs und Großbritanniens auf Syrien am 7. April umzingelten Einheiten der »Liga der Gerechten« eine US-Militärbasis in Bagdad.

Die USA und ihre Verbündeten setzen ihre Politik des »Teile und herrsche« auch nach Ende der Besatzung fort, mit dem primären Ziel, die Wiedererrichtung eines souveränen Irak dauerhaft zu verhindern. Wenigstens darin waren sich Washington und Teheran bisher einig. Die Zerrissenheit des Landes ohne funktionierende Staatsstrukturen kommt den Interessen der westlichen Mächte nicht nur aus geostrategischem Kalkül entgegen. Eine unfähige und korrupte Regierung wie Verwaltung garantieren den im Land operierenden Konzernen große Freiheiten, vor allem in der Ölindustrie. Auch wenn deren Privatisierung unter Besatzungsherrschaft durch einen breiten Widerstand der Iraker verhindert wurde, haben die Ölmultis mittlerweile weitgehend freie Hand – und, wie der lokale Chef der britischen BP einmal freimütig versicherte, auch erheblichen Einfluss auf die irakische Politik.

Anmerkungen

1 »Der Irak, wie wir ihn kennen, ist Vergangenheit«, Die Zeit, 15.5.2018

2 Riyadh Lafta, Maha A. Al-Nuaimi, Gilbert Burnham: Injury and death during the ISIS occupation of Mossul and its liberation: Results from a 40-cluster household survey, PLOS, 15.5.2018

3 IOM Iraq Mission – Displacement Tracking Matrix, International Organization for Migration, Iraq – Complex Emergency Fact Sheet #1, Fiscal Year (FY) 2018, US AID, 3.11.2017

4 To Defeat ISIS, the U. S. Helped Turn Old Mossul Into Rubble — but Won’t Help Rebuild It, The Intercept, 22.4.2018

5 Sunnis, Kurds court Sadr as new Iraqi government takes shape, Al-Monitor, 23.5.2018

6 Siehe z. B. Rising from the rubble: »If we don't rebuild Mossul, maybe Isis will come back«, The Guardian, 26.3.201 und Post-ISIS Iraq: A Gathering Storm, International Crisis Group, 26.11.2017

7 Iraks Wahlsieger Al-Sadr bildet überraschend Allianz mit Rivalen, Deutsche Welle, 13.6.2018

8 Sadr allies with Iran-backed coalition to form government in Iraq, Al-Monitor,14.6.2018

9 Iraq's Sadr sends positive sign to both the US and Iran, Al-Monitor, 25.5.2018

10 The Iraqi Elections: A Way out of the Morass? International Crisis Group, 18.5.2018