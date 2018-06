Meine Güte!

Ich schau dir in die Augen, Kleines (Chris Pratt als Dino-Flüsterer) Foto: -/Universal Pictures Germany/dpa

In der alten Welt der Vernunft wurden die Dinosaurier in Fragmenten aufgesammelt, rekonstruiert und in Museen aufgestellt. Wie das nach mühevollen Abenteuern endlich beinahe komplettierte Dinosauriergerippe am Ende von »Leoparden küsst man nicht« (Howard Hawks, 1938) unter der ihm aufgebürdeten Last zusammenfällt, ist wohl das schönste Dinosaurierbild der Filmgeschichte.

Auch in der »Jurassic World« gibt es ein Paarbildungsdrama zwischen einer Tierärztin (Jungfrau in Nöten) und einem Wildhüter samt Heirat, Scheidung und möglicher Wiederverheiratung. Aber einige Dinge haben sich auch geändert. In »Jurassic Park« (Steven Spielberg, 1993) wurden die Dinos noch »geklont«, d. h. sie waren eine Art Kopie, die letztlich noch aus einer Welt aus Stein und Knochen rekonstruiert wurde. Im ersten Film der nachfolgenden »Jurassic World«-Reihe von 2015 wurden sie bereits gentechnisch designt. Sinngemäß fällt da der Satz »Zehn Minuten Genanalyse haben uns weiter gebracht als hundert Jahre Buddeln nach Fossilien.« Das klang so, als hätte sich jemand mit »Eine Schicht Programmieren hat uns weiter gebracht als hundert Jahre Fotografie« zu Wort gemeldet. Die Maßstäbe haben sich jedenfalls kräftig verschoben. Aus dem Anlegen eines Parks ist das Machen einer Welt geworden.

Im zweiten Film der geplanten Trilogie, »Jurassic World – Das gefallene Königreich«, dem insgesamt fünften »Jurassic«-Film, wird das Dinosaurier-Design nun militärtechnisch optimiert, um eine Art zu »züchten«, die in der Natur nie existiert hat, eine optimierende Assemblage des Vorfindlichen sozusagen (etwas, das, freilich ein paar Nummern kleiner, in Pharma- oder Saatgutindustrie stinknormaler Alltag ist und eher selten katastrophischen Verlauf nimmt).

Dennoch wird gleich zu Beginn dieses Films noch einmal nach Knochen bzw. Zähnen gebuddelt (unter Wasser, weil dieser monochrome, sich wölbende Hintergrund für die Immersion in Imax 3D weiterhin am besten geeignet ist). Zudem drohen die Dinosaurier erneut auszusterben, was die ethische Frage aufwirft, ob ihnen der gleiche Tierschutz zukommen soll wie den zahlreichen aussterbenden Tierarten der sogenannten Natur auch.

Ort der Handlung ist die Insel vor der Küste von Costa Rica – Isla Nublar –, die seit »Jurassic Park« Schauplatz der Dinosaurier-Rennaissance ist. In der Ferne toben die Vulkane, die Welt scheint unterzugehen, und die Dinos versammeln sich am Strand zu ihrem abermaligen Aussterben zwischen Rauch und Feuer, während die Menschen vom abfahrenden Boot darauf zurückblicken wie auf das Kino überhaupt. Als ob das Kino noch einmal retrospektiv zu sich sagte: Meine Güte, was hatten wir doch für eine gute Zeit mit Dinosauriern und vulkanischen Katastrophen, die kann doch nicht einfach so zu Ende gegangen sein.

Solange man die üblichen reaktionären Blöcke bearbeiten kann, bleibt die Welt jung wie das Wort »jurassic«, das um 1830 in der zuständigen Wissenschaft, der Geologie, auftauchte.

Kaum ist die Vulkaninsel untergegangen, darf die Welt in der Villa des Milliardärs, der die Sache ins Rollen brachte, weitermachen. Es handelt sich um eine Mischung aus dynastischer Galerie, Naturkundemuseum, Genlabor und Spukschloss, wo Dinos u. a. an russisch sprechende Schurken versteigert werden und Dino-Krallen kleine Mädchen unter der Bettdecke erschrecken wie in einem gotischen Albtraum von 1830.