»Risse überkleistern«

Alexander S. Neu, Obmann im Verteidigungsausschuss für die Fraktion Die Linke, äußerte sich am Freitag zum Treffen der NATO-Verteidigungsminister in Brüssel:

Schon gewohnheitsmäßig treffen sich die Regierungsvertreter der NATO-Mitgliedsstaaten in fast immer kürzeren Abständen, um sich intern gegenseitig zu versichern, wie wichtig das Militärbündnis für ihre globale Interessensicherung sei, und gegenüber der Außenwelt zu erklären, dass die Welt unsicherer geworden und daher die NATO unverzichtbarer denn je zur Erhaltung des Weltfriedens sei.

So findet dieser Tage das Treffen der NATO-Verteidigungsminister in Brüssel statt, bei dem vor allem die USA erneut Druck auch auf Deutschland ausüben, den deutschen Militärhaushalt auf 70 Milliarden Euro pro Jahr praktisch zu verdoppeln. Hierzu sollen die Mitgliedsstaaten der NATO-Führungsmacht USA jährlich Bericht über ihre Fortschritte erstatten. Weitere Themen sind die zunehmende Verflechtung der EU mit der NATO, womit die EU zunehmend ihre ohnehin begrenzte Eigenständigkeit gegenüber den USA weiter einzuschränken droht. (…)

All diese von der NATO, vor allem von den USA vorangetriebenen Maßnahmen laufen paradoxerweise parallel zu der unübersehbaren Verschlechterung des transatlantischen Verhältnisses. Offensichtlich versucht die Brüsseler NATO-Bürokratie, den wachsenden Riss zwischen Europa und den USA mit gemeinsamen, aber einseitig zugunsten der USA laufenden Projekten zu überkleistern. (…)

Der Landesverband Bremen der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft erklärte am Freitag:

Der Versuch der AfD, über eine Dienstaufsichtsbeschwerde wegen Verletzung der Neutralitätspflicht Lehrkräften einen Maulkorb zu verpassen, offene Auseinandersetzungen über politische Inhalte zu führen und rechtspopulistische wie menschenverachtende Positionen als solche herausarbeiten zu lassen, wird von Bremer Lehrkräften aufs schärfste zurückgewiesen. »Wir lassen uns nicht einschüchtern. Wir stehen für Demokratie und offene Auseinandersetzung. Gegen Faschismus und seine Helfer darf es keine Neutralität geben – nicht in Schulen und nirgendwo!« Mit diesen Worten fasst der Landesvorstandssprecher der GEW, Christian Gloede, die Stimmung der Personalversammlung der Lehrkräfte vom vergangenen Mittwoch zusammen.

Die Empörung über den Angriff der AfD gegen einen Lehrer in Bremen-Nord, der eine Pressemitteilung der Partei zur Flüchtlingshilfe in Bremen-Nord im Unterricht thematisierte, ist gerechtfertigt. »Diese Attacke der rechtspopulistischen AfD ist nicht nur gegen den Kollegen gerichtet, sondern gegen jede Form demokratischen und demokratiebildenden Unterrichts an unseren Schulen. Die Senatorin ist hier gefordert, sich unmissverständlich vor die Beschäftigten zu stellen – hier geht es nicht um eine einzelne ›interne Personalie‹, sondern um Rückendeckung für Berufsgruppen, die verantwortlich sind für die Entwicklung junger Menschen zu mündigen und demokratiefähigen Bürgern«, sieht Gloede auch die Senatorin Claudia Bogedan in der Pflicht.

Die GEW fordert die Kollegen auf, sich nicht einschüchtern zu lassen. Diese AfD-Attacke ist vielleicht nur ein Vorgeplänkel zum Wahlkampf. »Wir weisen jede Form der Denunziation gegenüber Lehrkräften zurück. Rechte und menschenverachtende Meinungsmache hat an unseren Schulen keinen Platz.« Die GEW fordert dazu auf, Kindern und Jugendlichen gegenüber eine klare Haltung zu beziehen und, wenn nötig, auch laut und deutlich.