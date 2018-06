Der schöne Mensch

»Edle Einfalt, und eine stille Größe«. Winckelmann betrachtete unter anderem die Laokoon-Gruppe im Vatikan sehr häufig, um, wie er schrieb, »meinen Geist durch das Anschauen dieser Werke desto mehr in Bewegung zu setzen« Foto: LivioAndronico/commons.wikimedia.org/wiki/File:Laocoon_and_His_Sons_black.jpg/creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

Wenn man an große Archäologen der Vergangenheit denkt, fällt einem zunächst Heinrich Schliemann (1822–1890) ein, der reich gewordene Kaufmann aus Mecklenburg. Er war der berühmte Ausgräber, Entdecker von Troja und der Pionier der Feldarchäologie. Wer aber war Johann Joachim Winckelmann (1717–1768)? Er war, so lässt sich sagen, der Begründer des Fachs ein Jahrhundert zuvor, kein Ausgräber, aber jemand, der mit Erfolg einen interessanten Zugang entwickelte, mit dem sich das Ausgegrabene einordnen, verstehen und für die Gegenwart erschließen ließ.

Ein Mord erschüttert Europa

Nachdem sich Signore Giovanni – Winckelmann reiste inkognito – Anfang Juni 1768 auf seiner Rückreise von Süddeutschland über Wien nach Rom ein Zimmer im großen Gasthof im Zentrum von Triest genommen hatte, vergingen Tage des Wartens auf ein Schiff, das ihn bis Ancona bringen sollte. Sein Zimmernachbar Francesco Arcangeli, ein Koch, mit dem er sich angefreundet hatte, betrat am 8. Juni sein Zimmer unter dem Vorwand, die goldenen und silbernen Medaillen, die der berühmte Archäologe von Kaiserin Maria Theresia geschenkt bekommen hatte, sehen zu wollen. Arcangeli attackierte den Archäologen zunächst mit einem Strick, dann mit einem Messer und verletzte ihn schwer. Sechs Stunden später erlag Winckelmann seinen Verletzungen. Was waren die Motive des Mörders, fragt man seither. War es ein geplanter Mord der Jesuiten, die den deutsch-römischen Freigeist beseitigen wollten, war es seine Homosexualität, war es sein Übertritt zur katholischen Kirche? Oder doch nur ein banaler Raubmord?

Die Gründe für den Abbruch seines Aufenthalts in Deutschland sind etwas unklar. Die beschwerliche Alpenüberquerung hatte den nicht mehr gesunden Winckelmann geschwächt, in Süddeutschland kehrte er um und wollte via Wien nach Rom zurückkehren, wo er seit 1755 lebte. Nach einem Empfang bei der österreichischen Kaiserin Maria Theresia war er erkrankt, und so verzögerte sich seine Rückreise.

Das blutige Ende in Triest schockierte die gebildete Welt. Sollte doch der Besuch in Deutschland nach 13 äußerst produktiven Jahren in Italien für den berühmten Altertumsforscher, den Sohn eines armen Schusters aus Stendal, zu einer Triumphfahrt werden. Fürsten und Freunde in Leipzig, Wörlitz, Berlin, Göttingen und Braunschweig hatten ihn erwartet. Der junge Johann Wolfgang Goethe wartete jedoch vergeblich in Leipzig auf sein Idol. Die Nachricht kam für ihn wie ein »Donnerschlag bei klarem Himmel«. 1805 trug er mit seinem Buch »Winckelmann und sein Jahrhundert« wesentlich zum Nachruhm des Archäologen bei, den er als »neuen Kolumbus« feierte.

Durch Mangel und Armut hindurch

Am 9. Dezember 2017 feierte die altmärkische Stadt Stendal den 300. Geburtstag ihres berühmtesten Sohnes. Zu Winckelmanns Zeiten lebten in der geschundenen Kleinstadt infolge der Pest und eines Großfeuers nach dem Dreißigjährigen Krieg bloß noch etwa 3.000 Menschen. Die Familie, Johann Joachim war das einzige Kind, lebte in einem kleinen strohgedeckten Fachwerkhaus in der Lehmstraße, dort, wo heute das Museum zu seinen Ehren steht, in erbärmlichen Verhältnissen. Die Zahl der Handwerker war hoch, weil Staat und Kirche nur diejenigen Einwohner unterstützten, die einer Arbeit nachgingen. Der Vater erkrankte und konnte seinen Beruf kaum mehr ausüben. Die Familie verarmte. Der Sohn brach mit der Tradition des seit Generationen ausgeübten Schuhmacherhandwerks. Sein Vater gab nach. Der Junge konnte einen Platz in der Kurrende der Lateinschule ergattern, einem Laufchor, der sich durch Gesang und Bettelei Kleidung, Nahrung und Schulgeld verdienen musste. Später, als Chormitglied und Chorleiter, unterstützte Johann Joachim mit dem Geld seine Eltern. Fleiß und Intellekt brachten ihn voran. Da ihm die Lateinschule nach acht Jahren keinen neuen Unterrichtsstoff mehr bot – besonders das Griechische interessierte ihn – ging er für die folgenden drei Jahre auf Gymnasien in Berlin und Salzwedel und arbeitete nebenher für seinen Unterhalt. Dann endlich als 20jähriger erhielt er ein Stipendium für ein Theologiestudium in Halle – Voraussetzung für eine Anstellung in Preußen. Es folgten fünf Jahre Lehrerdasein in Seehausen, das er mit intensivem Selbststudium und ständiger Suche nach Büchern und Bibliotheken verbrachte. Er war 30, als ihm der Absprung nach Schloss Nöthnitz südlich von Dresden gelang.

Der Schönheit auf der Spur

Als Bibliothekar trat er in den Dienst des weltoffenen Grafen Heinrich von Bünau und vergrub sich neben seiner Arbeit an Bünaus »Deutscher Reichshistorie« nächtelang in eigene Studien. Dreimal las er in einem Winter den griechischen Dichter Homer im Original. Die Sonntage verbrachte er in der blühenden Residenzstadt, besuchte die Gemäldegalerie, vertiefte sich in die Malereien und die bedeutende Sammlung antiker Marmorwerke. Die Dresdner Kunstwelt öffnete ihm unbekanntes Gebiet. Am Hof wurde man aufmerksam auf diesen hochbelesenen jungen Mann, versprach ihm ein Stipendium und eine Anstellung in Rom, wenn er wie der sächsische König zum Katholizismus übertrete. Er schied bei Bünau aus, siedelte nach Dresden über, um sich auf seine Reise nach Italien vorzubereiten. Erst dort begann seine eigentliche Karriere. Was er in den zurückliegenden zwei Jahrzehnten an enormem Bücherwissen zur Kunst, Geschichte und Literatur der Griechen aufgesogen hatte, floss in sein erstes epochemachendes Werk ein: »Gedanken über die Nachahmung der Griechischen Wercke in der Mahlerey und Bildhauer-Kunst« (1755). Er zeigte sich als ein außerordentlicher Kenner auf diesem Gebiet, dem es gelang, auf Deutsch für Künstler und Kunstkenner eine enthusiastische Beschreibung des antiken Griechenlands zu entwerfen. Dort hätten einst die Bürger in auf Freiheit und Demokratie gegründeten kleinen Staaten gelebt und in den Gymnasien nackend Sport getrieben – den damaligen Künstlern waren das willkommene und natürliche Modelle für ihre Statuen. So konnte sich Kunst entfalten. Die altgriechischen Marmorstatuen verkörperten deshalb »edle Einfalt, und eine stille Größe«, heute würde man sagen, Schlichtheit und maßvolle Seelengröße. All das zeige sich an der berühmten Laokoon-Gruppe, an den aus den Städten um den Vesuv stammenden weiblichen Statuen, den Herkulanerinnen, oder an Raffaels Sixtinischer Madonna, einer Fortsetzung der idealen griechischen Schönheit.

Winckelmanns Schrift wurde zum Kunstprogramm, schuf ein Gegenbild zur europäischen Hofkunst und zur Pathetik der überladenen Barockkunst. Künstler waren aufgefordert, sich an der allgemeingültigen idealischen Schönheit der griechischen Statuen zu orientieren. Dies sei der einzige Weg, neue unnachahmliche Werke zu schaffen, die Kunst zu erneuern. Seine Theorie revolutionierte den Geschmack in der Architektur, der Kunst, der Mode und des Handwerks; insbesondere eine Generation später, bei Goethe, der Weimarer Klassik und anderswo: Es entstand der europäische Klassizismus. Doch tat man sich in Deutschland schwer mit Demokratie und Freiheit der alten griechischen Gesellschaft. Anders in Frankreich: Winckelmanns Schriften wurden sogleich mehrmals übersetzt. In den revolutionären Debatten über Freiheit und Kunst gewannen seine Ideen Gewicht.

In Rom

Er sei ein »Homo vagus et inconstans« (ein umherschweifender und unbeständiger Mensch), so wurde er am Berliner Gymnasium beurteilt. In Rom wiederholte er das ironisch: Sonst wäre ja sein Karrieresprung nach Italien nicht gelungen. Seit November 1755 finden wir ihn in Rom. Er lebte zwei Jahre frei und ungebunden unter Künstlern, schlug jede Anstellung aus. Vier Jahre später fand er in dem antikebegeisterten Kardinal Alessandro Albani einen Dienstherrn und Vertrauten zugleich. Er wohnte in dessen Palazzo und in dessen Villa außerhalb der Stadt, die eine der größten Antikensammlungen beherbergte.

Unüberschaubar war in Rom die Zahl der Werke aus jener Zeit – es sollen 80.000 gewesen sein. Er durchforstete Sammlungen, Paläste, Villen und Parkanlagen, untersuchte moderne Ergänzungen, die zu falschen Benennungen geführt hatten, studierte die Technik antiker Bildhauer und die künstlerischen Besonderheiten. In der Villa Ludovisi stieg er auf das Postament einer Statue, »die Arbeit an dem Kopfe näher zu sehen, (…) im Heruntersteigen fällt dieselbe und zerbricht. In was für Angst glauben Sie, daß ich gewesen sey? (…). Ich bin niemals in einer so tödtlichen Unruhe gewesen.«

Johann Joachim Winckelmann: geboren am 9. Dezember 1717 in Stendal, gestorben am 8. Juni 1768 in Triest. Porträt von Anton von Maron (1733–1803) aus dem Jahr 1767 Foto: picture-alliance / akg-images

Seine Aufgabe war ihm bald klargeworden: Man kann die unzähligen antiken Werke nicht so bekannt machen, wie es seine Vorgänger versucht hatten. Bernard de Montfaucon etwa, der in 15 großformatigen Bänden bereits mehr als 40.000 antike Objekte auf Kupferstichen abgebildet hatte. Ein solches kostspieliges Werk wurde nie fertig und war zu teuer. Winckelmann begriff, dass man wie ein Künstler die Antiken als sinnlich wahrnehmbare Kunstwerke in ihren Formen verstehen und ihren Stil beschreiben musste, der sich von Jahrhundert zu Jahrhundert änderte, also eine zeitliche Folge erkennen lässt. Es entstand der Gedanke, eine Geschichte der antiken Kunst zu schreiben. Die antiken Skulpturen und Reliefs ordnete er nun erstmals nach künstlerischen Kriterien Zeiten und Künstlern zu und verband die Kunstepochen mit der historischen Entwicklung der jeweiligen Völker. So skizzierte er die Abfolge unterschiedlicher Stilepochen, von Wachstum, Blüte, Veränderung und Verfall der Kunst. Da die antiken Denkmäler überwiegend ohne Inschriften und damit ohne Möglichkeiten einer zeitlichen Zuweisung an bekannte antike Künstler erhalten waren, war somit eine Methode entwickelt, die namenlosen Werke in den Verlauf der Kunstentwicklung chronologisch einzuordnen. Als ein Mann der Aufklärung untersuchte Winckelmann alles, was damals im unerschöpflichen Rom zu finden war. So auch die ägyptischen Werke – schon die Römer hatten z. B. für ihren ägyptischen Isis-Tempel zahlreiche pharaonenzeitliche Plastiken und Obelisken über das Mittelmeer nach Rom transportiert. Auch für die vorrömische Kultur in Mittelitalien, jener der Etrusker, entwickelte er eine eigene Kunstgeschichte.

So entstand das große Werk, eine erste »Geschichte der Kunst des Alterthums« (1764). Damit war der Grundstein der Kunstgeschichtsschreibung gelegt. Es wurde eine spannende Geschichte des eigenen Sehens, weshalb Winckelmann selbstbewusst fragte: »Welcher Gelehrter hat sie [die Antiken] mit den Augen eines aufgeklärten Künstlers gesehen?« Natürlich er, der auch danach fragte, wie die Schönheit zu definieren sei. Schon während der ersten Monate in Rom finden wir ihn im Vatikan, im Hof mit den berühmten Statuen des Apollon, des Laokoons und des Torsos: »Diese Arbeit beschäftiget mich dergestalt, daß ich, wo ich gehe und stehe, daran gedenke. Ich habe ein gewisses Geld, wie gewöhnlich, gegeben, um den Apollo, den Laocoon, wenn ich brauche, zu sehen, um meinen Geist durch das Anschauen dieser Werke desto mehr in Bewegung zu setzen.« Erste Texte entstanden, die er nach Deutschland schickte. Seine enthusiastischen Beschreibungen begeisterten. Er vertiefte die Analyse des Schönen in der Kunstgeschichte, erläuterte, wie Material und Technik griechischer Künstler sich entwickelt hatten, wie an allen Teilen des Körpers das Schöne zu gestalten war, wie ideale Proportionen oder das Wechselspiel zwischen Körper und Gewand entstanden: »Der Wachsthum der schönen Form litte nicht durch die verschiedenen Arten und Theile unsers heutigen preßenden und klemmenden Anzuges, sonderlich am Halse an Hüften u. Schenckeln.« Es meinte die den Körper zeigenden, ihn nur sanft umfließenden Gewänder griechischer Frauenstatuen. Als solche am Ende des 18. Jahrhunderts Mode in Europa wurden, war die Kirche entsetzt, und Papst Pius VII. sah sich veranlasst, durch eine Bulle diese »wollüstige« Kleidung zu verbieten.

Winckelmanns Buch sollte helfen, die antike Kunst richtig zu verstehen, sollte Kriterien an die Hand geben, eigene Urteile zu fällen. Man findet bei ihm also zwei Zielrichtungen: das Normative, die Vorbildlichkeit der Antike auf der einen Seite, und die reale Geschichte, die historische Sicht auf die Kulturen und die Kunst auf der anderen. Im späteren Klassizismus verengte sich die Sicht allein auf die griechische Schönheit. Sein Werk entfaltete in den folgenden Generationen eine breite Wirkung, die vor Fächergrenzen nicht Halt machte und Ausgangspunkt für Grundfragen der Historiographie, der Ästhetik, der Literaturgeschichte, Philologie und Archäologie, nicht nur in Deutschland wurde.

Mit deutscher Sprache

Das nachwirkend Neue an diesem und den anderen Werken Winckelmanns über die antike Baukunst, über antike Gemmen, also Halbedelsteine mit eingravierten Bildern, oder über die damals gerade begonnenen Grabungen von Herculaneum und Pompeji war seine Prosa, mit der er wissenschaftliche Inhalte für jeden lesbar machte. Er wollte als Gelehrter nicht in Latein, sondern in Deutsch schreiben, den deutschen Höfen und dem Adel, die nur französisch sprachen, zeigen, was man mit dieser Sprache »vermögend ist zu thun«. Durch seine Vertiefung in die griechische Literatur, besonders in die Epen Homers vom Trojanischen Krieg und der Heimkehr des Odysseus sowie in die Werke der großen Tragiker hatte er deren Begeisterung am sprachlichen Kunstwerk übernommen und literarisch neu umgesetzt. Er schrieb für Kunstfreunde und Künstler, ja für alle interessierten bürgerlichen Leser. Seine Schriften waren so für die Weiterentwicklung der deutschen Sprache wichtig geworden, ja man meinte sogar, er habe ebenso für die deutsche Literatur wie für die Kunst gewirkt. Noch nachfolgende Italien-Reisende nahmen Winckelmanns Werke in die Hand. So Goethe auf seiner Reise auf die Apenninhalbinsel zwischen 1786 und 1788. Für ihn war die »Geschichte der Kunst des Alterthums« ein »dauerhafter Winckelmannscher Faden, der uns durch die verschiedenen Kunstepochen leitet«. An anderer Stelle heißt es: »Das wichtigste, woran ich nun mein Auge und meinen Geist übe, sind die Style der verschiedenen Völcker des Alterthums und die Epochen dieser Style in sich«. Das neue Sehen, den Weg zum Idealschönen im kunstgeschichtlichen Verlauf selbst vor Ort zu verfolgen, faszinierte Goethe und viele andere, die sich auf den Weg in den Süden machten. Mit Winckelmanns Werk in der Hand war ein roter Faden zur Orientierung vorhanden: Man übte sich an den Originalen oder in Deutschland an den gerade entstehenden Sammlungen von Gipsabgüssen nach berühmten Statuen in der Unterscheidung von Stilen und Wahrnehmungen von Schönheit. Goethe wie seine Zeitgenossen wurden so selbstbewusste Kenner. Nie wieder war die Antike in einem solch intensiven Gespräch zwischen interessierten Dilettanten, Künstlern, Kunstgelehrten, Architekten und Archäologen.

Zerplatzte Schuhe am Vesuv

Es war ein beeindruckendes Naturschauspiel, das Winckelmann am Vesuv erlebte: »Endlich aber nach dem aller beschwerlichsten Wege von zwo Stunden, den ich als ein guter Fußgänger in meinem Leben gemacht habe, mußten wir, um zur Mündung zu kommen, die brennend heiße Lava übersteigen. Unser Führer gieng mit einer Fackel voran, und wir folgeten mit zerplatzten Schuhen, so daß uns auch die Sohlen unter den Füßen verbrannten. Da wir an der Mündung kamen, fanden wir dieselbe mit der glühenden Lava vermischt. Hier war ich der erste welcher sich auszog, um mein Hemde zu trocknen, und meine Begleiter thaten desgleichen. Während dieser Zeit leerten wir ein paar Flaschen Rosoli aus, und da wir trocken waren, suchten wir den Rückweg, welcher aber gefährlicher war als der Hingang.«

Viermal besuchte Winckelmann die verschütteten Vesuvstädte Pompeji und Herkulaneum und die gerade ausgegrabenen Tempel, Theater und Häuser. Die Arbeiten daran hatten erst 1738 begonnen. Obwohl er zeitweilig nicht alles sehen und nicht alles zeichnen durfte, publizierte er in zwei Schriften knapp die Ergebnisse: Geographie und Geschichte der Orte, die freigelegte Architektur, die Kunstwerke und die gefundenen Alltagsgegenstände. Mit Spannung hatte man auf Nachrichten über die sensationellen Funde in Deutschland und Europa gewartet. Besonders faszinierten die inzwischen über tausend entdeckten figürlichen und dekorativen Wandmalereien aus den Häusern. Europaweit, von Spanien bis Russland wurden sie als Muster für die Ausstattung von Schlössern und Häusern genommen. Ein schönes Beispiel ist die Villa Hamilton im Wörlitzer Gartenreich, die der von Winckelmanns Werk und Gesprächen inspirierte Fürst von Anhalt-Dessau ausstatten ließ.

Ranghöchster Archäologe

Als Winckelmann 1763 zum ersten deutschen »Commissario delle Antichtà«, zum Aufseher der Altertümer, in und um Rom ernannt wurde, war der Höhepunkt seiner Anerkennung erreicht. Er beaufsichtigte alle entdeckten antiken Funde und musste Ausfuhrlizenzen für wichtige Antiken ausstellen, die Rom bzw. Italien verlassen sollten. Seine neue Stellung verpflichtete ihn, prominente Rom-Besucher zu führen. Und sie kamen: Fürsten, Prinzen, Adlige oder bürgerliche Bildungssuchende, besonders nach dem Ende des Siebenjährigen Krieges 1763. Winckelmann betrachtete das als eine Chance, den Einflussreichen der Welt endlich den neuen guten Geschmack, sein Kunstprogramm ausführlich zu vermitteln. Über Wochen und Monate »unterrichtete« er sie in Rom, gab ihnen die richtige Lektüre an die Hand, auch seine eigenen Werke, und führte sie stets enthusiastisch durch die Antiken. Unter den Rom-Pilgern war auch der schon erwähnte junge regierende Fürst Franz von Anhalt-Dessau. Das Winckelmannsche Kunstprogramm wirkte später anregend auf die Architektur für dessen Schlossbau und die Parkanlage von Wörlitz. Es entstand der erste frühklassizistische Schloss Deutschlands, das heute zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört.

Der »erotische Blick«

Schon in seiner Erstlingsschrift aus Dresdner Tagen findet sich eine Begeisterung für das freie und ungezwungene Zusammenleben im antiken Griechenland, besonders für die Nacktheit junger Männer beim Sport. Das Phänomen des Nackten nicht nur in der Kunst, sondern im antiken realen Leben faszinierte ihn. Er hielt es auch für erwähnenswert zu berichten, dass man noch zu seiner Zeit an der Küste bei Neapel die männliche Jugend beim Baden nackt erleben konnte. Man hat in unseren Tagen deshalb auch gern von Winckelmanns Homoerotik gesprochen, die ihn befähigt habe, die Antike auf eine so enthusiastische Weise zu beschreiben. Natürlich kannte er aus der antiken Literatur die erotischen Wurzeln der antiken Kunst und Kultur, auch die dort beschriebene gleichgeschlechtliche Liebe. Sie hat in den griechischen Städten vor dem Christentum eine Rolle gespielt. Das von ihm aufgegriffene Thema mag seiner Disposition und Sensibilität entwachsen sein. Er kannte genau das Phänomen der Knabenliebe und der Homosexualität der Griechen, aber auch den Unterschied, den man in der Antike zwischen der ethisch-pädagogisch erklärten, durchaus sinnlich empfundenen Knabenliebe und der Homosexualität zwischen Erwachsenen machte. Letztere galt als ausgesprochen schädlich. Er dürfte auch bemerkt haben, dass nicht alle nackten Statuen erotisch gemeint waren, etwa bei nackten Kaiserstatuen. Es gab in der Kunst also auch die nichterotische »idealische Nacktheit«. Ein Leben wie die alten Griechen – das war in seiner Zeit nur als Traum möglich (auf Homosexualität stand die Todesstrafe). Dennoch, zweimal in seinem Leben war er wirklich verliebt, in junge Männer, die ihn aber abwiesen. Homoerotisch veranlagt, schwärmte er wohl auch von gleichgeschlechtlicher Liebe, in seinen Briefen dagegen von der »heroischen« Freundschaft. In seiner Gedankenwelt war er der Antike sehr nahe, als Gelehrter gelang es ihm, die Schönheit ihrer Kunst neu zu sehen.

Das Grabmal in Triest

Sein tragisches Ende in Triest mit seiner Homoerotik in Verbindung zu bringen, ist sicherlich verfehlt. Winckelmanns Leichnam wurde in einem Massengrab namenlos beigesetzt. Erst Jahrzehnte später erinnerte man sich des großen Deutsch-Römers. 1822 schuf der Bildhauer Antonio Bosa einen monumentalen reliefgeschmückten Marmorsarkophag auf dem Friedhof San Giusto oberhalb von Triest. Es war die Initiative von Domenico Rossetti, einem Juristen und Kunstliebhaber. Etwas später stellte man den Sarkophag in einen kleinen neuerbauten Tempel. Am heutigen 8. Juni werden zahlreiche Bürger und Freunde aus Italien und dem Ausland an dessen Grabmal den Begründer der Klassischen Archäologie und Kunstwissenschaft ehren.