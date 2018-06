Galgenfrist für Potsdamer Kreativzentrum

Im ehemaligen Rechenzentrum in Potsdam sollen in fünf Jahren die Lichter ausgehen Foto: Ralf Hirschberger/dpa

Im Abendsonnenschein werfen auch die Wände des Potsdamer Rechenzentrums im Innenhof lange Schatten. Mehrere Dutzend der Nutzer des Hauses – Künstler und Kreative – schauen sich hier am Mittwoch abend gemeinsam die Übertragung der Stadtverordnetenversammlung an, auf der nun definitiv das Ende ihres Zentrums beschlossen werden wird – wenn auch mit einer fünfjährigen Galgenfrist.

Mehrfach ist die Liveschaltung aus dem Rathaussaal gestört und unterbrochen. »An uns liegt es nicht«, ruft Achim Trautvetter, der eigentlich für das Freiland-Jugendzentrum und dessen Zukunft kämpft. »Das Problem liegt im Stadthaus – wie immer«. »Ist das Sabotage?« fragt jemand in die Runde. »Richtig«, findet die Brandenburger Landtagsabgeordnete Anita Tack (Die Linke), die gemeinsam mit Martina Trauth, der Linke-Kandidatin für das Amt des Oberbürgermeisters, unter den zumeist jungen Menschen sitzt.

»Wenn ich im September gewählt werden sollte, werde ich mich für den Erhalt des Rechenzentrums als Kunst- und Kreativzentrum einsetzen«, verspricht Trauth. Sie nennt das Gebäude aus DDR-Tagen und seine gegenwärtige Nutzung als offenes Künstlerhaus eine »Bereicherung für unsere Stadt«. Eine Kommune müsse in vielen Teilen und Aspekten lebendig bleiben, Identität bieten und auch Brüche aushalten, findet sie. Wenn die Touristen die zahllosen Beispiele von rekonstruiertem Barock in Potsdam schön finden, sei es das eine: »Aber allein darum darf es nicht gehen.«

Beschlossen wurde von der Stadtverordnetenmehrheit der Abriss des derzeit von Hunderten meist jungen Künstlern genutzten Rechenzentrums, das neben dem Baugrund für den Garnisonkirchenturm steht. Laut Hans-Jürgen Scharfenberg wird das immerhin damit bemäntelt, das es bis 2023 als Kultur- und Kreativzentrum weitergenutzt werden könne. Dennoch eine »fatale Entscheidung«, kommentiert der innenpolitische Sprecher der Linke-Landtagsfraktion. Die Stadt beraube sich damit einer Möglichkeit, mittels eines angebotenen Teilerhalts und Umbaus den tiefen Interessengegensatz an diesem Standort zu entschärfen.

Der Schriftsteller Wolfram Adolphi ist Rentner und einer von 250 Mietern, die im Rechenzentrum ein kreatives Zuhause gefunden haben. Das Zentrum sei heute ein Haus der Kreativität, multikulturellen Lebens und demokratischer Haltungen, sagt er. »Das hier brauchen wir und nicht die Garnisonkirche.« Adolphi verweist auf den offenen Brief der AfD-Frak­tion an die Stiftung für den Wiederaufbau der Kirche und die darin geäußerte Ermutigung, gegenüber Kritikern hart zu bleiben. Das unterstreiche einmal mehr, was an dieser Baustelle tatsächlich geschehe: der Bau der in militärisch-aggressiver Tradition stehenden Garnisonkirche nämlich.

Entscheidend war an diesem Mittwoch, dass nach dem Willen der Abgeordnetenmehrheit eben nicht in die Prüfung einbezogen wird, ob die Fläche des Rechenzentrums als Standort für ein neues Kreativzentrum in Frage kommt. Linke-Politikerin Karin Schröter verweist auf den Beschluss, benachbarte Flächen auf eine solche Eignung zu prüfen. Sie bezweifelt aber, dass bis 2023 tatsächlich dort ein neues – und bezahlbares – Haus für die Künstler entstehen könne. »Das wäre sehr sportlich.«