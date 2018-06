Der Mann mit den Füchsen

Wie alles begann: Tembrock (r.), Susi lausend (13. Mai 1947 im Zoo, links der spätere Raubtierdresseur Georg Weiß) Foto: Tembrock-Forschungssammlung an der Humboldt-Universität zu Berlin, http://www.sammlungen.hu-berlin.de/sammlungenaktiv/34/

Ich sitze im Fuchszimmer, während ich diesen Text schreibe. Fuchszimmer? Man riecht nichts mehr, aber tatsächlich wurden vor etwas mehr als 60 Jahren in diesem vielleicht zwölf Quadratmeter großen Raum im ersten Stockwerk des Westflügels des Berliner Naturkundemuseums Rotfüchse gehalten und beobachtet. Damals befand sich hier in diesem Gebäude noch das Zoologische Institut der Humboldt-Universität. Gleich neben dem Fuchszimmer – jetzt ein normales Büro – ist der kleine Hörsaal 12, in dem Günter Tembrock (1918–2011) ab 1937 als Student der Friedrich-Wilhelms-Universität gehört und dann ab Juni 1945 bis zum Wintersemester 2009/10 selbst Vorlesungen gehalten hat. Zwei Türen weiter befindet sich das drittgrößte Tierstimmenarchiv der Welt, welches Tembrock 1951 eingerichtet hat. Heute ist es eine Sammlung des Museums für Naturkunde mit mehr als 150.000 Tonaufnahmen, die stetig weiter wächst.

Die Kennzahlen seiner Wissenschaftlerlaufbahn – Anzahl der Fachpublikationen und Doktoranden, Ehrenmitgliedschaften und -doktorate etc. – sind beeindruckend. Zu DDR-weiter Popularität gelangte Tembrock aber mit der Fernsehsendung »Professor Tembrocks Rendezvous mit Tieren«, die von 1984 bis 1991 zur besten Sendezeit, Samstag abend um acht, gleich nach der »Aktuellen Kamera«, auf DDR1 ausgestrahlt wurde. Diese Fernsehkarriere brachte ihm in der westdeutschen Presse den Beinamen »Grzimek des Ostens« ein, der sicher nett gemeint war, aber Tembrocks Bedeutung als Wissenschaftler eklatant unterschätzte. Eher wäre es angemessen, ihn als »Mann mit den Füchsen« zu bezeichnen, wie es der »Vater der Graugänse«, Konrad Lorenz, tat, obwohl Tembrock in seinem langen Forscherleben weit mehr Tiere studierte.

Schimpansen-Psychologie

Angefangen hatte alles mit Susi, der nach dem Krieg einzigen überlebenden Schimpansin im Berliner Zoo. Ab 1947 machte Tembrock mit Susi Experimente zum Problemlösen, Lernen, Werkzeuggebrauch und Spielverhalten und auch zum Sozialverhalten »anderen Primaten« gegenüber – wie ihm und dem Pfleger Liebetreu. 1949 publizierte er sein erstes Buch »Grundzüge der Schimpansen-Psychologie«, in dem er seine Ergebnisse vor dem Hintergrund der gesamten ihm verfügbaren Literatur zusammenfasste. Dieser ambitionierte Auftritt des 31jährigen rief Reaktionen hervor, darunter eine heftige und negative, ja fast vernichtende, in Form einer Rezension von Otto Koehler, dem Doyen der deutschen Ethologie. Im führenden Fachblatt Zeitschrift für Tierpsychologie wurde von ihm besonders der Anspruch genereller Aussagen nach dem Studium nur eines Individuums kritisiert. Zugleich erschien auch noch eine Rezension eines Tembrockschen Aufsatzes über »Die Schichtlehre in der Tierpsychologie«: Der Totalverriss war länger als der kurze, besprochene Beitrag selbst.

Aber jede Reaktion provoziert eine Gegenreaktion: Konrad Herter, als Direktor des Zoologischen Instituts Tembrocks Vorgesetzter, Förderer und väterlicher Freund, schrieb einen Brandbrief an Konrad Lorenz als Mitherausgeber der Zeitschrift für Tierpsychologie. Erzürnt wies er darauf hin, dass solch harsche Kritik einen jungen Wissenschaftler regelrecht »umbringen« könne und forderte Lorenz auf, Tembrock die Chance zu geben, seine sorgfältigen Fuchsstudien, die gerade erste Früchte trügen, dort zu publizieren. Letztendlich »überlebte« Tembrock die Angriffe, erfuhr Aufmerksamkeit in »höchsten Kreisen« der jungen Disziplin Ethologie, Lorenz lud ihn kurz nach Gründung seiner Forschungsstelle 1951 nach Buldern ein und Koehler, cholerisch, aber nicht nachtragend, überzeugte sich von der Ernsthaftigkeit des jungen Forschers und öffnete ihm die Tür zu internationalen Konferenzen.

Ein Memorandum

Koehlers überraschend harte Reaktion auf die »Schimpansen-Psychologie« hatte möglicherweise noch eine andere Ursache als rein fachliche Vorbehalte: Auf dem Titel des Büchleins firmierte »Dr. Günter Tembrock« als »Leiter der Forschungsstätte für Tierpsychologie der Humboldt-Universität, Berlin«. Von dieser Einrichtung mag Koehler durch die kleine Schrift das erste Mal erfahren haben und entsprechend irritiert gewesen sein. Tatsächlich war der knapp 30jährige Tembrock mit Einrichtung dieser Forschungsstätte am 1. September 1948 Gründer der ersten verhaltensbiologischen Forschungseinrichtung in Deutschland, da der 15 Jahre ältere Österreicher Lorenz gerade erst aus der Kriegsgefangenschaft zurückkehrte. Wie kam es dazu? Tembrock nutzte seine laufenden Arbeiten im Zoo und die Offenheit der Nachkriegssituation, um schon im Herbst 1947 ein Memorandum an die Akademie der Wissenschaften zur Einrichtung einer ethologischen Forschungsstelle einzureichen, das in seiner Konzeption weitaus komplexer war als der Lorenzsche Ansatz, ja durchaus umfassender als die vom späteren Nobelpreisträger Nikolaas Tinbergen formulierten, berühmten »vier Grundfragen der biologischen Forschung«. Neben Funktion und Physiologie des Verhaltens sowie seiner evolutionären und individuellen Entwicklung bezog er früh system- und informationstheoretische Betrachtungsweisen ein.

Motivation der Amöbe

Während die meisten Verhaltensforscher sich ganz dezidiert nur den »objektiv« beschreibbaren Bewegungsmustern der Organismen widmen und alle »subjektiven« Vorgänge ausblenden (oder gar verleugnen), hat sich Tembrock ganz bewusst dem lebenden Subjekt zugewandt. Dabei fand er im Verhalten den Schlüssel zum Verständnis des Lebendigen: »das Leben ist dadurch charakterisiert, dass es eine Komponente hat, die wir beim Menschen das bewusste Erleben nennen, Bewusstsein generell. (…) Das ist bei einer Amöbe noch ein bisschen anders (...), aber ich könnte (...) beschreiben, wie diese im Wasser kriecht, um eine Beute zu kriegen. Und dann schwimmt sie immer hin und her, versucht, sie zu packen, kriegt sie nicht und so weiter, bis sie es nach mehreren Wendungen schließlich gepackt hat und verzehren kann. Das heißt also, hier sind auch zwei völlig verschiedene Elemente drin enthalten, nämlich [objektive und subjektive, wie] die Motivation. (…) Wo überhaupt Leben ist, gibt es das auch, diese Eigenschaft.« (aus einem Interview mit Frank Kaspar, 2009)

Auf dieser Grundlage hat sich Tembrock jenseits aller reduktionistischen Biologismen auch dem Menschen genähert und versucht, ihn als evolutionär gewordene »biopsychosoziale Einheit in lebenslanger Entwicklung« zu erfassen. Diese dem US-amerikanischen Behaviorismus wie dem sowjetischen Pawlowismus widersprechende Sicht machte die Arbeit in der DDR nicht immer einfach, aber: »Auf Druck von außen, habe ich immer mit noch intensiverem Arbeiten reagiert.« Seine Konzepte sind aktueller denn je.