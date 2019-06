Mutter an Kasse vier!

Jan Woitas dpa/lsn Und überhaupt: Warum stehen hier überall Modelle von Menschen herum?

Der Junge läuft barfuß durch die Straßen zum großen Kaufhaus am Aufseßplatz. Es sind Sommerferien, und seit Schuljahresende ist er vom Hort abgemeldet und kann den ganzen Tag herumlaufen und treiben, was er will. Im »Schocken« gibt es in der Spielwarenabteilung im zweiten Obergeschoss Spiele, bei denen etwas passiert, wenn man auf Knöpfe drückt. Die einfach da stehen und mit denen man spielen kann, ohne dass man weggejagt wird. Und es gibt unglaublich viele andere schöne Sachen, die hier in den Regalen liegen und die man sich kaufen könnte. Wenn man sie sich kaufen könnte.

Der Junge ist jetzt schon sieben, vor langer Zeit hatte er sich im großen Kaufhaus noch gefürchtet, wenn er mit seiner Mutter dort gewesen war. Eines Tages hatte er neben ihr an einer Kasse gestanden, und eine Frauenstimme kam durch die Luft zu ihm und sagte: »Der kleine Peter sucht seine Mutter. Sie meldet sich bitte an Kasse vier. Ich wiederhole. Die Mutter des kleinen Peter meldet sich an Kasse vier.«

Der Junge erschrak. Da geht etwas vor. Sie rufen die Mutter für das Kind. Warum ist das Kind alleine und warum hier im Kaufhaus? Und überhaupt: Warum stehen hier überall Modelle von Menschen herum, meistens große, aber manchmal auch Kinder? Er hatte neulich am Platz an der Gustav-Adolf-Kirche im Schaufenster eines Geschäftes gesehen, wie eine Frau vor einem Menschenmodell gestanden hatte, das vollkommen nackt und tot war. Er rückte näher an seine Mutter heran und stellte sich vor, er wäre ein Kind, hier im Kaufhaus, und sie würden seine Mutter ausrufen. »Die Mutter vom kleinen Benjamin bitte an Kasse vier!« Und dann bekomme ich eine Mutter? Wohnen die kleinen Kinder hier alle als Menschenmodelle im Kaufhaus und werden gekauft? Er versuchte sich daran zu erinnern, wie er zu seiner Familie gekommen war. Da sind Mama, der neue Vater, die große Schwester und der große Bruder. Aber die waren schon immer da. Wo haben die ihn eigentlich her? Man geht also in einen Laden und kauft ein Kind. Und so haben sie mich also angeguckt im Schaufenster, wo ich da stand, ich erinnere mich nicht daran, und haben mich dann ausgesucht und gekauft?

Der Junge fragte irgendwann seinen großen Bruder danach. An diesem Morgen brachte ihn der große Bruder zum Kindergarten, es war ein evangelischer, und auf dem Weg erzählte er ihm aus der Bibel, vielleicht die Geschichte von Joseph, der von seinen Brüdern in die Sklaverei verkauft worden war. Der Junge blieb stehen und fragte: »Als ihr mich ausgesucht habt im Kaufhaus. Warum habt ihr mich genommen und nicht ein anderes Kind?«

Der große Bruder lachte: »Aber wir haben dich doch gar nicht ausgesucht! Wir hätten ein anderes Kind genommen, wenn wir hätten wählen können«, und zwickte ihn sanft in die Wange.