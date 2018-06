Der Taxist hält

Am Horizont verdunsten die Berge.

Links der Piste ein Wagen.

Rechts der Piste ein Wagen.

Die Fronten gestaucht bis zur Mitte.

Schwarze Säcke glänzen in der Nachmittagssonne.

Der Taxist steckt sich eine Zigarette an

und beschleunigt.

Das Radio spielt

It’s dangerous, dangerous

I wanna do it again