Schmähen als Staatsdoktrin

Hammer, Zirkel und Ährenkranz werfen lange Schatten: Zaun am Flugplatz in Neuhardenberg (Brandenburg) Foto: Patrick Pleul/ZB

Die vermeintliche Wissenschaft liefert Kanonenfutter und die Journaille gibt den Senf dazu – der Kalte Krieg, dessen Ende 1990 postuliert wurde, tobt unverändert. Global wie national. Die ideologische Schlacht um die Köpfe wird unerbittlich weitergeführt. Vornehmlich geht es dabei um die Deutung der Vergangenheit, um die Interpretation von Historie. Wie etwa der Streit, ob die Erde nun eine Scheibe ist oder ein Kugel. Der scheint mittlerweile entschieden. Ob der Mensch vom Affen abstammt oder eine Kreation des Himmels ist, hingegen keineswegs: Mindestens jeder zweite US-Amerikaner ist davon überzeugt, dass die Erde so erschaffen wurde, wie es in der Bibel steht: in sechs Tagen vor etwa 6.000 bis 10.000 Jahren.

In Deutschland, dem »Land der Dichter und Denker«, geht ein Streit darum, ob die DDR ein Unrechtsstaat war oder nicht. Der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages hatte zwar vor zehn Jahren schon erklärt: »Eine wissenschaftlich haltbare Definition des Begriffs Unrechtsstaat gibt es weder in der Rechtswissenschaft noch in den Sozial- und Geisteswissenschaften.« Aber er machte auch darauf aufmerksam: Es gehe bei der Verwendung des Begriffs »zumeist darum, die politische Ordnung eines Staates (…) zu diskreditieren.« Irgendwie verschwand der Begriff aus der Öffentlichkeit, nicht aber der Eifer, die politische Ordnung der DDR in Misskredit zu bringen. Das ist schließlich seit 1990 Staatsdoktrin.

Ein reichliches Jahr nach dem Anschluss hatten im Dreiklang und Gleichschritt die »juristische Aufarbeitung«, das Aktenfleddern durch den »Bundesbeauftragten für die Unterlagen der Staatssicherheit der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik« (BStU) und die Tätigkeit der Bundestags-Enquete-Kommission »Aufarbeitung von Geschichte und Folgen der SED-Diktatur« begonnen. Das Gremium war nach dem Kommissionsvorsitzenden Rainer Eppelmann benannt worden. Der ehemalige Ostberliner Pfarrer leitete auch die zweite Enquete-Kommission »Überwindung der Folgen der SED-Diktatur im Prozess der deutschen Einheit«, die in die »Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur« überging. Dazu fasste mit deutscher Gründlichkeit – damit alles schön demokratisch aussieht – der Bundestag vor genau 20 Jahren am 5. Juni 1998 ein »Errichtungsgesetz«.

Bereits die beiden Kommissionen standen in der Kritik, allein die PDS, seinerzeit noch eine kämpferische, genuin ostdeutsche Partei, kommentierte die Tätigkeit der Enquete in elf Bänden. Aber auch neutrale Beobachter merkten Kritisches an. Der tatsächliche Beitrag zur Versöhnung wurde als »äußerst gering« eingestuft (Anne Krüger, Brigitte Weiffen). Andere, insbesondere etliche auswärtige Wissenschaftler, monierten »die eingeschränkte Interaktion mit der betroffenen Bevölkerung« (Jennifer A. Yoder, Ralf K. Wüstenberg, Andrew H. Beattie). Das heißt: Zeitzeugen schenkte man kaum Gehör. Und wenn, dann kamen sie ausschließlich aus der sogenannten Opferecke. Der Vorwurf einer »Politisierung der Vergangenheitsdebatte« mutete hingegen ziemlich weltfremd an: Genau darum ging und geht es doch!

Es wäre aber unlauter zu behaupten, dass sich im Laufe der verflossenen zwanzig Jahre nichts getan hätte. Da und dort bröckelte der Stiftungsbeton, bemühte man sich um Differenzierung, ließ Widerspruch zu. Vielleicht weil man begriffen hatte, dass Brachialgewalt allenfalls Unmut und Abwehr provoziert. Vielleicht aber auch im Wissen darum, dass die Zahl jener, die widersprechen könnten und wollten, stetig kleiner wird. Ein bestimmtes Geschichtsbild setzt sich eben auch durch, indem man es aussitzt. Auf dem Schlachtfeld Geschichte siegt der, der übrigbleibt.